Yeme İçme Tercihlerine Göre Ruh Eşin Nasıl Biri Olmalı?

Sen tam bir tatlılıksın, bu nedenle kendin gibi sevimli ve tatlı biriyle olmalısın. İçi kıpır kıpır ve enerji dolu bir insanın seni mükemmel şekilde tamamlayacağını düşünüyoruz. Elbette müzikle ilgilenmesi veya bir enstrüman çalması da senin gözünde artı puan. Dolayısıyla çevrende senin gibi tatlılarla beslenen birileri varsa onlara biraz ilgi göstersen iyi olur. Kim bilir belki yeni bir aşk doğar? 🧡