Yeme İçme Tercihlerine Göre Ruh Eşin Nasıl Biri Olmalı?
Yeme İçme Tercihlerine Göre Ruh Eşin Nasıl Biri Olmalı?
Yeme içme hayatınızda önemli bir yere mi sahip. O halde bu anlamdaki bazı tercihlerin partner seçimini etkilemesi gayet doğal bir şey. Haydi en favori yiyeceklerini ve içeceklerini sırala, sana ruh eşinin kim olduğunu söyleyelim!😋
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. İlk önce kahvaltı tercihini yapar mısın?
3. Aşağıdakilerden birini seç.
4. Şimdi de bu yemeklerden birini seç.
5. Bir ekmek seç.
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6. Favorini seç.
7. Bir salata seç.
8. Bir meze seç.
9. Bir atıştırmalık seç.
10. Ferahlatıcı bir içecek seç.
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11. Bir tatlı seç.
Romantik ve yemek yapmayı seviyor. 😍
Saygılı ve dans etmeyi seviyor. ✌️
Tatlı biri ve müzik dinlemeye bayılıyor. 😘
Kibar ve sportif. 💪
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