Yeğenini Silahla Vuran Amcadan İlginç Sözler: Cezaevine “Aslanım Aslan” Diyerek Gitti
Yeğenini Silahla Vuran Amcadan İlginç Sözler: Cezaevine “Aslanım Aslan” Diyerek Gitti
Samsun’da 50 yaşındaki Cemal C. isimli vatandaş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni 38 yaşındaki Birol C’yi silahla vurarak yaraladı. Özel harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Cemal C’nin., mahkeme çıkışında cezaevine giderken yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
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Samsun’un Atakum ilçesinde fındık toplama meselesi yüzünden çıkan kavgada Cemal C., yeğenini silahla vurarak yaraladı.
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Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Cemal C.'nin saklandığı evini tespit etti. Cemal C., jandarma ekiplerine silahla direnince özel harekat polisinden destek istendi. Jandarma ve özel harekat polisleri Cemal C.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Cemal C., Samsun Adliyesine sevk edildi. 4 ayrı suçtan da aranması olduğu ortaya çıkan Cemal C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Cemal C.'nin adliye çıkışı, "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim. Aslanım aslan" sözleri dikkat çekti.
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