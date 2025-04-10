Yediği Dondurma Bu Hale Getirdi: Ünlü Komedyen Jeff Ross Hastanelik Oldu, Son Durumunu Paylaştı
Yediği Dondurma Bu Hale Getirdi: Ünlü Komedyen Jeff Ross Hastanelik Oldu, Son Durumunu Paylaştı
Amerikalı komedyen Jeff Ross, tek kişilik şovunun ardından gittiği restoranda yediği “burrata dondurma” sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı. Yüzü ve dudakları tanınmayacak hale gelen komedyen, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.
Şişmiş yüzüyle paylaştığı kareler görenleri korkuturken, Ross’un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. “İlk alerjik reaksiyonumdu” diyen ünlü isim, hastanede geçirdiği geceyle ilgili esprili bir dille paylaşım yaptı. İşte detaylar…
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Komedinin sivri dilli ismi Jeff Ross, namıdiğer Roastmaster General, Kaliforniya’daki yeni tek kişilik gösterisi Take a Banana for the Ride’ın açılış gecesini sahnede harika bir performansla tamamladı.
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Yaşadığı bu talihsiz anları ve sağlık durumunu Instagram hesabından da paylaşan Ross, “Gerçekten çok lezzetliydi ama dudaklarım patladı. İlk alerjik reaksiyonumdu ve bütün geceyi acil serviste geçirdim” notunu düştü.
Jeff Ross kendine has tarzından ödün vermedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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