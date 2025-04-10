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Yediği Dondurma Bu Hale Getirdi: Ünlü Komedyen Jeff Ross Hastanelik Oldu, Son Durumunu Paylaştı

Yediği Dondurma Bu Hale Getirdi: Ünlü Komedyen Jeff Ross Hastanelik Oldu, Son Durumunu Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.04.2025 - 11:48

Amerikalı komedyen Jeff Ross, tek kişilik şovunun ardından gittiği restoranda yediği “burrata dondurma” sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı. Yüzü ve dudakları tanınmayacak hale gelen komedyen, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. 

Şişmiş yüzüyle paylaştığı kareler görenleri korkuturken, Ross’un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. “İlk alerjik reaksiyonumdu” diyen ünlü isim, hastanede geçirdiği geceyle ilgili esprili bir dille paylaşım yaptı. İşte detaylar…

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Komedinin sivri dilli ismi Jeff Ross, namıdiğer Roastmaster General, Kaliforniya’daki yeni tek kişilik gösterisi Take a Banana for the Ride’ın açılış gecesini sahnede harika bir performansla tamamladı.

Komedinin sivri dilli ismi Jeff Ross, namıdiğer Roastmaster General, Kaliforniya’daki yeni tek kişilik gösterisi Take a Banana for the Ride’ın açılış gecesini sahnede harika bir performansla tamamladı.

Seyirciden tam not alan Amerikalı komedyen, geceyi arkadaşlarıyla kutlamak için soluğu yakınlardaki bir restoranda aldı. Ancak gecenin finali hiç beklediği gibi olmadı. 

Menüdeki “burrata dondurma”yı deneyen Ross, dakikalar içinde yüzünde ve dudaklarında ciddi bir şişlik yaşamaya başladı.

Alerjik reaksiyon geçiren Ross, apar topar acil servise kaldırıldı.

Yaşadığı bu talihsiz anları ve sağlık durumunu Instagram hesabından da paylaşan Ross, “Gerçekten çok lezzetliydi ama dudaklarım patladı. İlk alerjik reaksiyonumdu ve bütün geceyi acil serviste geçirdim” notunu düştü.

Yaşadığı bu talihsiz anları ve sağlık durumunu Instagram hesabından da paylaşan Ross, “Gerçekten çok lezzetliydi ama dudaklarım patladı. İlk alerjik reaksiyonumdu ve bütün geceyi acil serviste geçirdim” notunu düştü.

Şişmiş yüzünün fotoğrafını sosyal medyada paylaşan ünlü komedyen, takipçilerini önce korkuttu sonra güldürdü.

Jeff Ross kendine has tarzından ödün vermedi.

Jeff Ross kendine has tarzından ödün vermedi.

Birkaç saat sonra yaptığı bir diğer paylaşımda, ünlü çizgi film karakteri Temel Reis’in (Popeye) bir görselini, hemen yanına da şişmiş dudaklarıyla kendi halini koyarak esprili bir gönderi yaptı. 

Mizahı bırakmayan Ross, hayranlarını yine güldürmeyi başardı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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