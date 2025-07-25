Yazın Yeni Hit'i mi Geliyor? Edis ve Zeynep Bastık “Yatakta Kardiyo” İçin Buluştu
Türkiye’nin başarılarıyla konuşulan iki yıldızı Edis ve Zeynep Bastık, dünya standartlarında bir düete imza atarak ‘Yatakta Kardiyo’ şarkısı için bir araya geldi. Düzenlemesi, İngilizce sözleri ve sürreal bir evrenin yansıtıldığı klibiyle globalde de adından söz ettirmesi beklenen ‘Yatakta Kardiyo’ yayınlandı.
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Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Edis ve Zeynep Bastık, yazın en heyecan verici müzikal iş birliğine imza attı.
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Edis’in ağustosta yayınlanacak yeni albümündeki şarkılardan birisi olan “Yatakta Kardiyo” pop, rap ve afrobeat ezgilerini bir araya getirmesinin yanı sıra güçlü vokalleri, dinamik ritimleri ile dikkat çekiyor. Şarkının söz ve müziği Shahriyar Ramazanzade’ye ait. Düzenlemede ise Bahti, Ozade ve Koastal Kings imzası bulunuyor.
“Yatakta Kardiyo” şimdi tüm dijital platformlarda yayında!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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