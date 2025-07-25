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Yazın Yeni Hit'i mi Geliyor? Edis ve Zeynep Bastık “Yatakta Kardiyo” İçin Buluştu

Yazın Yeni Hit'i mi Geliyor? Edis ve Zeynep Bastık “Yatakta Kardiyo” İçin Buluştu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2025 - 17:58

Türkiye’nin başarılarıyla konuşulan iki yıldızı Edis ve Zeynep Bastık, dünya standartlarında bir düete imza atarak ‘Yatakta Kardiyo’ şarkısı için bir araya geldi. Düzenlemesi, İngilizce sözleri ve sürreal bir evrenin yansıtıldığı klibiyle globalde de adından söz ettirmesi beklenen ‘Yatakta Kardiyo’ yayınlandı.

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Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Edis ve Zeynep Bastık, yazın en heyecan verici müzikal iş birliğine imza attı.

Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Edis ve Zeynep Bastık, yazın en heyecan verici müzikal iş birliğine imza attı.

25 Temmuz’da klibiyle birlikte yayınlanan “Yatakta Kardiyo”, enerjik yapısı ve modern altyapısıyla yaz mevsiminin ritmini yükseltiyor. Düzenlemesi ve güçlü görselliğiyle özel bir klibe sahip olan şarkı İngilizce, Türkçe karma sözleriyle sadece Türkiye için değil dünya çapında müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Edis’in ağustosta yayınlanacak yeni albümündeki şarkılardan birisi olan “Yatakta Kardiyo” pop, rap ve afrobeat ezgilerini bir araya getirmesinin yanı sıra güçlü vokalleri, dinamik ritimleri ile dikkat çekiyor. Şarkının söz ve müziği Shahriyar Ramazanzade’ye ait. Düzenlemede ise Bahti, Ozade ve Koastal Kings imzası bulunuyor.

Edis’in ağustosta yayınlanacak yeni albümündeki şarkılardan birisi olan “Yatakta Kardiyo” pop, rap ve afrobeat ezgilerini bir araya getirmesinin yanı sıra güçlü vokalleri, dinamik ritimleri ile dikkat çekiyor. Şarkının söz ve müziği Shahriyar Ramazanzade’ye ait. Düzenlemede ise Bahti, Ozade ve Koastal Kings imzası bulunuyor.

İkilinin birlikte kamera karşısına geçtiği klip en az şarkı kadar iddialı. “Yatakta Kardiyo” şarkısının enerjisini ve temasını yansıtan klipte Edis ve Zeynep Bastık sürreal bir evrenin parçası oluyor. Ceyda Balaban imzalı özel tasarım bir dekorun kullanıldığı, dijital öğelerle desteklenen klibin yönetmenliğini Emir Yener üstlendi.

“Yatakta Kardiyo” şimdi tüm dijital platformlarda yayında!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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