Yazın Mutfakta Neye İhtiyacın Var?

Senin mutfakta düzenli olma gibi bir takıntın yok ama “rahatlık” senin için her şey. Ne zaman ne lazım olacak belli olmaz diye her şeyi önceden hazırlamak hoşuna gidiyor. Buzlukta minik sürprizler, son dakikada çıkarılan yemeklikler ya da iç ferahlatan bir şeyler… Senin stilin bu. Elindekini iyi değerlendirmeyi seviyorsun. Belki de artık biraz daha büyük bir dondurucu ile alanını genişletmenin zamanı gelmiştir?