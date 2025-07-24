Yazın Mutfakta Neye İhtiyacın Var?
Yaz sıcağında mutfakta uzun uzun yemek yapacak halin yoksa yalnız değilsin. Peki bu yaz senin mutfakta en çok ihtiyacın olan şey ne?
Sonuçlar çok işine yarayacak!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Şimdi başlayabiliriz! Yazın serinlemek için tükettiğin bir şey seçer misin?
4. Peki bize yazın favori yemeğini seçsen?
5. Az malzemeyle kaç çeşit yemek yapabilirsin?
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6. Balkona masa kurdun ve tek kişilik ziyafet çekeceksin. Masada bunlardan hangisi kesinlikle olur?
7. Yazın mutfaktayken en sinir olduğun şeyi sorsak?
8. Yaz mevsimini güzelleştiren şeylerden birini seç bakalım!
9. Dürüst ol: Yemek yaparken terlediğin için sinirden ağladığın oldu mu?
10. Son sorudayız! Yazlıkta mutfak sorumluluğu sana kaldı. İlk işin ne olur?
Vantilatör işine yarayacak gibi duruyor!
Philips Çift Hazneli Airfryer!
Yeni bir derin dondurucu fena olmaz!
Yeni bir mutfak masası çok tatlı durur!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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