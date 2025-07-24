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Yazın Mutfakta Neye İhtiyacın Var?

etiket Yazın Mutfakta Neye İhtiyacın Var?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
24.07.2025 - 20:31

Yaz sıcağında mutfakta uzun uzun yemek yapacak halin yoksa yalnız değilsin. Peki bu yaz senin mutfakta en çok ihtiyacın olan şey ne?

Sonuçlar çok işine yarayacak!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Şimdi başlayabiliriz! Yazın serinlemek için tükettiğin bir şey seçer misin?

4. Peki bize yazın favori yemeğini seçsen?

5. Az malzemeyle kaç çeşit yemek yapabilirsin?

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6. Balkona masa kurdun ve tek kişilik ziyafet çekeceksin. Masada bunlardan hangisi kesinlikle olur?

7. Yazın mutfaktayken en sinir olduğun şeyi sorsak?

8. Yaz mevsimini güzelleştiren şeylerden birini seç bakalım!

8. Yaz mevsimini güzelleştiren şeylerden birini seç bakalım!

9. Dürüst ol: Yemek yaparken terlediğin için sinirden ağladığın oldu mu?

10. Son sorudayız! Yazlıkta mutfak sorumluluğu sana kaldı. İlk işin ne olur?

10. Son sorudayız! Yazlıkta mutfak sorumluluğu sana kaldı. İlk işin ne olur?

Vantilatör işine yarayacak gibi duruyor!

Vantilatör işine yarayacak gibi duruyor!

Senin için yazın en büyük meselelerinden biri yemek değil, sıcaktan kaçmak gibi görünüyor. Mutfağa giriyorsun ama serin bir yer bulamazsan hemen çıkasın geliyor. Uzun uzun bir şeylerle uğraşmak değil de, çabuk halledip rahatlamak istiyorsun. O yüzden seni en iyi ne anlar biliyor musun? Güzel çalışan bir vantilatör. Bir köşede esse bile kafan rahat eder, enerjin düşmez.

Philips Çift Hazneli Airfryer!

Philips Çift Hazneli Airfryer!

Senin yaklaşımın pratiklik. Ne yesem diye düşünürken, hızlıca iki işi aynı anda halletmek seni mutlu ediyor. Fazla uğraşmadan, tek dokunuşla birden fazla şey hazırlamak istiyorsun. Philips Çift Hazneli Airfryer da tam bu işin uzmanı. İki ayrı bölmeyle farklı tatlar hazırlamak mümkün. Hem daha az bulaşık, hem daha az vakit kaybı. Yazın mutfak temposuna birebir uyan bir cihaz!

Yeni bir derin dondurucu fena olmaz!

Yeni bir derin dondurucu fena olmaz!

Senin mutfakta düzenli olma gibi bir takıntın yok ama “rahatlık” senin için her şey. Ne zaman ne lazım olacak belli olmaz diye her şeyi önceden hazırlamak hoşuna gidiyor. Buzlukta minik sürprizler, son dakikada çıkarılan yemeklikler ya da iç ferahlatan bir şeyler… Senin stilin bu. Elindekini iyi değerlendirmeyi seviyorsun. Belki de artık biraz daha büyük bir dondurucu ile alanını genişletmenin zamanı gelmiştir?

Yeni bir mutfak masası çok tatlı durur!

Yeni bir mutfak masası çok tatlı durur!

Senin için mutfak sadece bir yemek hazırlama alanı değil. Aynı zamanda sohbet ettiğin, çay içtiğin, bazen sadece boş boş oturduğun bir yer. Sana göre yazın mutfağı sakin, keyifli, biraz da estetik bir alan olmalı. O yüzden şöyle sade ama içini açan bir masa ortama çok yakışır. Hem göze hitap eder hem de arkadaşlarını çağırmalık bir bahanen olur.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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