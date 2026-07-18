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Yazın Eşsiz Kurtarıcısı 10 Buzlu Soğuk Kahve Tarifi

etiket Yazın Eşsiz Kurtarıcısı 10 Buzlu Soğuk Kahve Tarifi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.07.2026 - 10:01
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Bu yaz sıcağının kurtarıcıları kesinlikle buzlu kahveler. Hep aynı buzlu kahveyi içmekten sıkılanlar buraya. Hazırsak en lezzetli tariflere bakıyoruz!

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1. Klasik Cold Brew

1. Klasik Cold Brew

Malzemeler:

  • 1 porsiyon Cold Brew kahve (

  • Bol buz küpü

  • Taze kahve çekirdekleri 

Hazırlanışı: 

Bardağınızı ağzına kadar buzla doldurun. Eğer makinenizde doğrudan soğuk demleme özelliği varsa, bardağı kahve çıkışının altına yerleştirip tek dokunuşla pürüzsüz kahvenin doğrudan buzların üzerine süzülmesini sağlayın. Evde manuel yapıyorsanız, önceden demleyip süzdüğünüz soğuk kahveyi buzların üzerine yavaşça boşaltın.

2. Badem Sütlü Iced Latte

2. Badem Sütlü Iced Latte

Malzemeler:

  • 1 shot Espresso 

  • Badem sütü

  • Bol buz küpü

Hazırlanışı: 

Bardağınıza buzları ekleyin. Makinenizin soğuk süt köpüğü sistemini kullanarak ipeksi, yoğun bir süt köpüğü hazırlayın ve buzların üzerine dökün. En son, taze aldığınız espresso shot'ını bu köpüklü sütün tam ortasından yavaşça akıtarak mükemmel katmanlar elde edin.

3. Iced Mocha Dream

3. Iced Mocha Dream

Malzemeler:

  • 1 shot Espresso

  • 1 yemek kaşığı yoğun çikolata sosu

  • Soğuk yulaf veya tam yağlı süt

  • Buz

Hazırlanışı: 

Bardağınızın tabanına çikolata sosunu sıkın ve üzerine buzları dizin. Makinenizin süt karafı veya köpürtücüsüyle hazırladığınız soğuk sütü ekleyin. En son taze espressoyu da ilave edip hafifçe karıştırarak çikolata ve kahvenin uyumunu yakalayın.

4. Mint & Lime Cold Brew

4. Mint & Lime Cold Brew

Malzemeler:

  • 1 porsiyon Cold Brew kahve

  • 4-5 adet taze nane yaprağı

  • 2 dilim misket limonu

  • 1 tatlı kaşığı agave veya esmer şeker şurubu

  • Kırık buz

Hazırlanışı: 

Bardağın tabanında nane yapraklarını, limon dilimlerini ve şurubu bir havan eli yardımıyla hafifçe ezin. Bardağı tamamen kırık buzla doldurduktan sonra, üzerine soğuk demlenmiş kahvenizi ekleyerek sıra dışı bir ferahlık yaratın.

5. Espresso Tonic

5. Espresso Tonic

Malzemeler:

  • 1 shot Espresso

  • 1 kutu soğuk tonik

  • 1 ince dilim limon veya portakal kabuğu

  • Bol buz

Hazırlanışı: 

Büyük bir bardağı tamamen buzla doldurup toniği yavaşça dökün. Taze aldığınız espressoyu, toniğin asidini kaçırmamak için bardağın kenarından kibarca en üste ekleyin. Limon veya portakal kabuğunu sıkarak servis edin.

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6. Iced Cappuccino Shakerato

6. Iced Cappuccino Shakerato

Malzemeler:

  • 2 shot Espresso

  • Bol miktarda soğuk süt köpüğü

  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

  • Buz

Hazırlanışı: 

Makineden aldığınız double espressoyu ve vanilya özütünü buzla birlikte bir shaker’da veya kavanozda köpürene kadar hızlıca sallayın. Bardağa süzdüğünüz bu yoğun karışımın üzerini, makinenin bulut gibi pürüzsüz soğuk süt köpüğüyle taçlandırın.

7. Sweet Maple Cold Brew Flat

7. Sweet Maple Cold Brew Flat

Malzemeler:

  • 1 porsiyon Cold Brew kahve

  • 1 tatlı kaşığı akçaağaç (maple) şurubu

  • 2 yemek kaşığı badem sütü

  • Buz

Hazırlanışı: 

Bardağa akçaağaç şurubunu ve buzları koyup üzerine pürüzsüz soğuk demleme kahvenizi alın. En üste hafifçe badem sütü gezdirerek kahvenin içinde süzülen o mermer desenlerini keyifle izleyin.

8. Orange Cold Brew

8. Orange Cold Brew

Malzemeler:

  • 1 porsiyon Cold Brew 

  • 1 çay bardağı taze sıkılmış, soğuk portakal suyu

  • 1 tatlı kaşığı vanilya şurubu 

  • Bol kırık buz

Hazırlanışı: 

Geniş bir bardağın tabanına isteğe göre vanilya şurubunu ekleyip bardağı kırık buzla doldurun. Önce taze portakal suyunu dökün, ardından pürüzsüz soğuk demlenmiş kahveyi yavaşça üzerine ilave edin. Portakalın tatlı asiditesi ile kahvenin gövdesi birleştiğinde ortaya inanılmaz ferahlatıcı bir yaz içeceği çıkacaktır. Aynı zamanda tüm bu listedeki kahveleri Philips Cafe Aromis ile yapabileceğinizi unutmayın!

9. Affogato Al Caffè

9. Affogato Al Caffè

Malzemeler:

  • 1 shot Espresso 

  • 1 büyük top vanilyalı dondurma

Hazırlanışı: 

Geniş bir bardağa veya kaseye bir büyük top vanilyalı dondurmayı koyun. Bardağı doğrudan kahve makinenizin çıkışının altına yerleştirip üzerine dumanı tüten taze bir espresso shot akıtarak bu muazzam sıcak-soğuk kontrastının tadını çıkarın.

10. Iced Coconut Matcha Espresso

10. Iced Coconut Matcha Espresso

Malzemeler:

  • 1 shot Espresso

  • 1 çay kaşığı Matcha tozu 

  • Soğuk hindistan cevizi sütü

  • Bol buz küpü

Hazırlanışı: 

Bardağa buzları doldurup üzerine soğuk hindistan cevizi sütünü ekleyin. Önce çırptığınız yeşil matcha karışımını, ardından en üste taze espresso shot'ını yavaşça dökün. Üç renkli bu görsel şöleni karıştırarak tropikal bir ferahlık elde edin.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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