Yazın Eşsiz Kurtarıcısı 10 Buzlu Soğuk Kahve Tarifi

Malzemeler:

1 porsiyon Cold Brew

1 çay bardağı taze sıkılmış, soğuk portakal suyu

1 tatlı kaşığı vanilya şurubu

Bol kırık buz

Hazırlanışı:

Geniş bir bardağın tabanına isteğe göre vanilya şurubunu ekleyip bardağı kırık buzla doldurun. Önce taze portakal suyunu dökün, ardından pürüzsüz soğuk demlenmiş kahveyi yavaşça üzerine ilave edin. Portakalın tatlı asiditesi ile kahvenin gövdesi birleştiğinde ortaya inanılmaz ferahlatıcı bir yaz içeceği çıkacaktır. Aynı zamanda tüm bu listedeki kahveleri Philips Cafe Aromis ile yapabileceğinizi unutmayın!