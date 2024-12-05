Yazılım ve Teknoloji Şirketleri Zirvede: 5 Aralık'ın Borsa Kahramanları
Yazılım ve Teknoloji Şirketleri Zirvede: 5 Aralık'ın Borsa Kahramanları
Borsa İstanbul’da 5 Aralık günü hareketli geçti! Yatırımcıların dikkatle takip ettiği hisseler arasında yükseliş trendi yakalayanlar, piyasalarda yüzleri güldürdü. Gıda sektöründen teknolojiye, yazılımdan gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler, günün kazananları arasında yer aldı.
İşte detaylı bir şekilde 5 Aralık’ta en çok yükselen hisse senetleri:
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1. Plastikkart Akıllı Kart (PKART)
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2. Selçuk Gıda (SELGD)
3. Doğan Burda (DOBUR)
4. Ersu Meyve ve Gıda (ERSU)
5. Atakule Gyo (AGYO)
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6. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı (EUKYO)
7. Bayrak Ebt Taban (BAYRK)
8. Smartiks Yazılım (SMART)
9. Erciyas Çelik Boru (ERCB)
10. Kafein Yazılım (KFEİN)
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