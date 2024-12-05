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Yazılım ve Teknoloji Şirketleri Zirvede: 5 Aralık'ın Borsa Kahramanları

etiket Yazılım ve Teknoloji Şirketleri Zirvede: 5 Aralık'ın Borsa Kahramanları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 18:21

Borsa İstanbul’da 5 Aralık günü hareketli geçti! Yatırımcıların dikkatle takip ettiği hisseler arasında yükseliş trendi yakalayanlar, piyasalarda yüzleri güldürdü. Gıda sektöründen teknolojiye, yazılımdan gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler, günün kazananları arasında yer aldı. 

İşte detaylı bir şekilde 5 Aralık’ta en çok yükselen hisse senetleri:

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1. Plastikkart Akıllı Kart (PKART)

1. Plastikkart Akıllı Kart (PKART)

Plastik kart sektörünün öncülerinden biri olan PKART, bugün tam %10,00 oranında değer kazandı ve fiyatını 68,75 TL seviyesine taşıdı. Akıllı kart çözümleriyle sektördeki konumunu güçlendiren şirket, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

2. Selçuk Gıda (SELGD)

2. Selçuk Gıda (SELGD)

Gıda sektöründe liderlerden biri olan Selçuk Gıda, %9,99’luk yükselişle dikkat çekti. Hisse fiyatı 48,90 TL seviyesine ulaşarak günün en çok kazandıranlarından oldu.

3. Doğan Burda (DOBUR)

3. Doğan Burda (DOBUR)

Yayıncılık sektörünün köklü isimlerinden Doğan Burda, 209,50 TL fiyatına yükselerek %9,97 oranında değer kazandı.

4. Ersu Meyve ve Gıda (ERSU)

4. Ersu Meyve ve Gıda (ERSU)

Meyve ve gıda sektörünün tanınan markalarından ERSU, bugün %9,95 artışla 20,34 TL seviyesine ulaştı.

5. Atakule Gyo (AGYO)

5. Atakule Gyo (AGYO)

Gayrimenkul sektöründe yatırımlarıyla bilinen Atakule GYO, %9,45’lik bir yükselişle 9,27 TL fiyatına ulaştı. Sektördeki projeleri ve gelir odaklı yaklaşımı, şirketi yatırımcıların gözdesi haline getiriyor.

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6. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı (EUKYO)

6. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı (EUKYO)

Yatırım ortaklığı sektörünün güçlü isimlerinden biri olan EUKYO, bugün 15,00 TL fiyatına yükselerek %9,17 değer kazandı. Portföy çeşitliliği ve piyasa dinamiklerine hızlı adaptasyonu, şirketi ön plana çıkarıyor.

7. Bayrak Ebt Taban (BAYRK)

7. Bayrak Ebt Taban (BAYRK)

İnşaat ve altyapı sektöründe faaliyet gösteren Bayrak EBT Taban, %8,6’lık artışla 19,42 TL seviyesine yükseldi.

8. Smartiks Yazılım (SMART)

8. Smartiks Yazılım (SMART)

Yazılım sektörünün yenilikçi ismi Smartiks, bugün 30,98 TL fiyatına ulaşarak %7,87’lik bir yükseliş kaydetti. Dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde Smartiks, güçlü bir büyüme potansiyeli sunuyor.

9. Erciyas Çelik Boru (ERCB)

9. Erciyas Çelik Boru (ERCB)

Çelik boru üretiminde uzmanlaşmış olan Erciyas Çelik Boru, bugün %7,47’lik bir artışla 110,80 TL fiyatına ulaştı.

10. Kafein Yazılım (KFEİN)

10. Kafein Yazılım (KFEİN)

Teknoloji ve yazılım sektörünün dikkat çeken şirketlerinden biri olan Kafein Yazılım, bugün 90,15 TL seviyesine çıkarak %7,2 oranında değer kazandı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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