Yazar Ahmet Nesin Hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Yakalama Kararı Çıkarıldı
Yazar Ahmet Nesin Hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Yakalama Kararı Çıkarıldı
Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği belirlenen yazar Ahmet Nesin hakkında, yakalama kararı çıkarıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ahmet Nesin'in 27 Aralık'ta sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturacak söz ve beyanlara yer verildiği belirlendi.
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Savcılıkça Nesin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
2016'da yurt dışına çıktığı belirlenen Nesin hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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