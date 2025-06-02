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Yaza Girerken Bütçeni de Yaza Hazırlamanın 10 Yolu

etiket Yaza Girerken Bütçeni de Yaza Hazırlamanın 10 Yolu

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 14:01

Yaz geliyor, içimiz kıpır kıpır! Şortlar ortaya çıktı, güneş gözlükleri temizlendi, balkonlar yavaştan plaj köşesine dönüştü… Ama bir de işin gölgede kalan tarafı var: Harcamalar.

Yani düşün: Güneş var, deniz var, dondurma var… ama kredi kartı ekstresi de var. Tatil planı yaparken bir yandan “Acaba Temmuz kirasını nasıl ödeyeceğim?” düşüncesi, yazın bütün keyfini baltalıyor. E hal böyle olunca, sadece tenimizi değil, bütçemizi de yaza hazırlamak şart oldu.

Tam da yaz enerjisine uygun, az stresli, %100 uygulanabilir bütçe tüyolarıyla geldik! İşte yaz boyunca hem eğlenip hem de cüzdanınla kavga etmeden yaşayabilmenin 10 yolu 👇

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1. "Çok güzeldi, aldım ama hiç giymedim." sezonu kapandı.

Yaz demek, mağazalarda rengârenk elbiseler, parmak arası terlikler, çiçekli gömlekler demek... Ama bir dakika! Gardırobunu şöyle bir aç, geçen yazın sonunda 'Seneye kesin giyerim' deyip sakladığın şeyleri hatırlıyor musun? İşte onlar hâlâ duruyor.

Alışveriş yapmadan önce bir 'dolap detoksu' yap. Ne var, ne eksik, ne çöpe gitmeli bir göz at. Sonra alışveriş listeni çıkar ve sadece gerçekten ihtiyacın olan şeyleri al.

2. Önce liste, sonra indirim: Yaz alışverişinin altın kuralı.

İndirimler yazın en tehlikeli tuzağı olabilir. Çünkü indirim varmış cümlesiyle başlayan her alışveriş, 'niye bunu aldım ki?' pişmanlığıyla sona erebilir. O yüzden öncelikle bir ihtiyaç listesi yapmalısın.

Ne eksik? Şortun mu yok? Güneş kremi mi bitmiş? Spor ayakkabın mı yırtıldı? Listele. Sonra da hedefe kitlenmiş bir avcı gibi, sadece onları ara. Dolaş, karşılaştır ama listenin dışına çıkma. Bu sayede indirim sana hizmet eder, sen indirimlerin kölesi olmazsın.

3. Her gün dışardan kahve almama detoksu başlasın!

Soğuk kahveler, buzlu matchalar... Yazın resmen ruh eşimiz oldular. Sıcakta içimizi ferahlatıyorlar, Instagram hikayesinde harika duruyorlar, kabul. Ama işin içine her sabah bir kahve zincirine uğrama rutini girince işler biraz karışıyor. Çünkü o bir kahve alıp çıkayımlar fark ettirmeden bütçeyi içten içe kemiriyor. Günde 150-200 TL gibi görünse de ay sonunda o rakam bir bakmışsın 3000 TL'ye dayanmış. Sadece kahve için.

4. Yaz eğlencesi dışarıda değil balkonda!

Yaz geldi mi herkes dışarı fırlıyor. Beach clublar, açık hava mekanları, yaz konserleri... hepsi cüzdanı çatır çatır kırıyor. Oysa biraz yaratıcı olmak, biraz da mekânın değerini bilmek gerek: Mesela evdeki balkon!

Birkaç mum, birkaç sarmaşık, bir masa örtüsü, belki eski bir lambayı saksıya dönüştürmek… hepsiyle balkonun yazlık bir cennete dönüşebilir.

Akşamları orada limonatana buz at, hafif bir müzik aç, telefonunu uçak moduna al… Hem sessiz, hem huzurlu, hem de sıfır harcamalı bir yaz keyfi seni bekliyor.

5. Deniz şemsiyesi, kamp sandalyesi… Hepsi ikinci elde seni bekliyor!

Her yaz başında marketlerde çıkan kamp malzemeleri ya da plaj ekipmanları var ya… Onlara hemen para dökme. Çünkü geçen yaz alıp hiç kullanmamış onlarca insan bu eşyaları ikinci el platformlara koymuş durumda.

Çok daha uygun fiyata, neredeyse hiç kullanılmamış şemsiyeyi, matı, buzluk çantayı oradan alabilirsin. Hem çevreye katkı sağlarsın hem de cebini rahatlatırsın.

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6. Piknik = Mini Tatil!

Tatile çıkmak şart değil, ama dışarı çıkıp keyif yapmak şart! Şehrin ortasında bile nefes alabileceğin, doğaya yakın hissedeceğin yerler mutlaka vardır. Bir örtü, evde hazırlanan sandviçler, birkaç dost, bir müzik hoparlörü...

İşte sana masrafsız, bol kahkahalı, dertleri unutturan bir yaz günü. Üstelik hava bedava, su bedava, gökyüzü de cabası.

7. Her ay 5 abonelik fazla farkındalığına hoş geldin!

Hadi dürüst olalım… Netflix, Spotify, Disney+, BluTV, YouTube Premium, yemek uygulaması, spor salonu… Hangisini gerçekten kullanıyorsun? Ayda 50-100 TL deyip geçiyoruz ama hepsi birleşince ciddi bir meblağ ediyor. Kullanmadıklarını iptal et, ya da arkadaşlarla ortak hesaplar aç.

8. Market alışverişine zırhını kuşanarak gir!

Evet, market fiyatları artık korku filmi gibi. Ama panik yapma! Yapman gereken şey basit: Listeyle git, indirimleri takip et, neyi nereden alacağını bil. Uygulamalardan karşılaştırma yap. 'Bu salça burada 5 TL daha ucuzmuş' diyebilen bir bireysen, yaz senin için daha ferah geçer. İnan bize, ufak farklar birikince büyük etkiler yaratıyor.

9. Yaz düğünleri için kapsül kombin hazırla!

Yaz aylarının kaçınılmaz gerçeği: düğün sezonu.  Her düğün için yeni kıyafet almak demek, “gelin kadar masraf yaptım” demek. Bunun yerine sade ama farklı aksesuarlarla çeşitlenebilecek birkaç kurtarıcı parça belirle. Aynı elbiseyle 3 düğüne git, kimse fark etmez.

Aynı kural erkekler için de geçerli. Şık bir beyaz gömlek ve düzgün kesim bir pantolonun yanına farklı kravatlar ve ceketlerle kombin yapıldığında, hem zarif görünürsün hem de bütçeni yormadan sezondan alnının akıyla çıkarsın.

10. Ücretsiz yaz etkinlikleri radarına gir!

Belediyelerin, kültür merkezlerinin ve üniversitelerin yaz boyunca düzenlediği konserler, film gösterimleri, atölyeler genelde ücretsiz oluyor. Sosyal medyadan takip et, yakın çevrende neler var not al.

Bir gün açık hava sineması, bir gün sahil konseri, bir gün yoga etkinliği derken dolu dolu, ucuz bir yaz geçirebilirsin. Hem “ne yapacağım bu akşam” stresinden kurtulursun, hem cebin bayram eder.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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