Yaza Girerken Bütçeni de Yaza Hazırlamanın 10 Yolu

Yaz geliyor, içimiz kıpır kıpır! Şortlar ortaya çıktı, güneş gözlükleri temizlendi, balkonlar yavaştan plaj köşesine dönüştü… Ama bir de işin gölgede kalan tarafı var: Harcamalar.

Yani düşün: Güneş var, deniz var, dondurma var… ama kredi kartı ekstresi de var. Tatil planı yaparken bir yandan “Acaba Temmuz kirasını nasıl ödeyeceğim?” düşüncesi, yazın bütün keyfini baltalıyor. E hal böyle olunca, sadece tenimizi değil, bütçemizi de yaza hazırlamak şart oldu.

Tam da yaz enerjisine uygun, az stresli, %100 uygulanabilir bütçe tüyolarıyla geldik! İşte yaz boyunca hem eğlenip hem de cüzdanınla kavga etmeden yaşayabilmenin 10 yolu 👇