Yaza Girerken Bütçeni de Yaza Hazırlamanın 10 Yolu
Yaz geliyor, içimiz kıpır kıpır! Şortlar ortaya çıktı, güneş gözlükleri temizlendi, balkonlar yavaştan plaj köşesine dönüştü… Ama bir de işin gölgede kalan tarafı var: Harcamalar.
Yani düşün: Güneş var, deniz var, dondurma var… ama kredi kartı ekstresi de var. Tatil planı yaparken bir yandan “Acaba Temmuz kirasını nasıl ödeyeceğim?” düşüncesi, yazın bütün keyfini baltalıyor. E hal böyle olunca, sadece tenimizi değil, bütçemizi de yaza hazırlamak şart oldu.
Tam da yaz enerjisine uygun, az stresli, %100 uygulanabilir bütçe tüyolarıyla geldik! İşte yaz boyunca hem eğlenip hem de cüzdanınla kavga etmeden yaşayabilmenin 10 yolu 👇
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1. "Çok güzeldi, aldım ama hiç giymedim." sezonu kapandı.
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2. Önce liste, sonra indirim: Yaz alışverişinin altın kuralı.
3. Her gün dışardan kahve almama detoksu başlasın!
4. Yaz eğlencesi dışarıda değil balkonda!
5. Deniz şemsiyesi, kamp sandalyesi… Hepsi ikinci elde seni bekliyor!
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6. Piknik = Mini Tatil!
7. Her ay 5 abonelik fazla farkındalığına hoş geldin!
8. Market alışverişine zırhını kuşanarak gir!
9. Yaz düğünleri için kapsül kombin hazırla!
10. Ücretsiz yaz etkinlikleri radarına gir!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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