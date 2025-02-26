Yaza Fit Girmek İçin Şimdiden Başlıyoruz! Evde Spor Keyfini Artıracak 15 Teknolojik Ekipman
Yaza Fit Girmek İçin Şimdiden Başlıyoruz! Evde Spor Keyfini Artıracak 15 Teknolojik Ekipman
Spor salonuna gitmeye vakit bulamıyor musunuz? Evde, parkta ya da dizi izlerken bile formda kalmanızı sağlayacak 15 harika spor ekipmanını bir araya getirdik! Hem eğlenceli hem de etkili antrenmanlar için bu ürünleri keşfedin ve harekete geçin! 🏋️♀️🔥
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Bu içerik 25.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Liveup LS3202 - Soft Expander Antrenman Lastiği
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2. Kochler - Tam Katlanabilir Dijital Ekranlı Yürüyüş ve Koşu Bandı
3. Busstier - Çok Fonksiyonlu Katlanabilir Şınav Tahtası
4. Bowflex - SelectTech Ayarlanabilir Dambıl Sistemi
5. Gritin - Direnç Bantları (5'li Set)
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6. USR - Yoga Mat (Standart)
7. Delta Spor - Denge Diski Balance Trainer (Mavi)
8. Delta - Squat Pilates Jimnastik Egzersiz Çubuğu
9. Rebuwo - Direnç Lastiği (30 cm)
10. Max Fit - Multi Stepper Çok Fonksiyonlu Egzersiz Aleti
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11. XTR Fitness - Profesyonel El ve Ayak Bilek Ağırlığı (500 gr x 2, Koyu Yeşil)
12. Kochler - Egzersiz Çemberi (Ağırlıklı ve Ayarlanabilir Bel Bölgesi)
13. Kochler - 2’si 1 Arada Nabız Ölçer Kondisyon Bisikleti
14. Delta - 25 cm Dura-Strong Mini Pilates Topu
15. Delta - Fuşya Uzunluğu Ayarlanabilir Deluxe Atlama İpi
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