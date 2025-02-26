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Yaza Fit Girmek İçin Şimdiden Başlıyoruz! Evde Spor Keyfini Artıracak 15 Teknolojik Ekipman

etiket Yaza Fit Girmek İçin Şimdiden Başlıyoruz! Evde Spor Keyfini Artıracak 15 Teknolojik Ekipman

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 10:16

Spor salonuna gitmeye vakit bulamıyor musunuz? Evde, parkta ya da dizi izlerken bile formda kalmanızı sağlayacak 15 harika spor ekipmanını bir araya getirdik! Hem eğlenceli hem de etkili antrenmanlar için bu ürünleri keşfedin ve harekete geçin! 🏋️‍♀️🔥

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 25.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Liveup LS3202 - Soft Expander Antrenman Lastiği

1. Liveup LS3202 - Soft Expander Antrenman Lastiği

'Spora gitmeye üşeniyorum' bahanesi tarih oluyor! Liveup LS3202 antrenman lastiğiyle evde, parkta hatta ofiste bile kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Kolay taşınabilir yapısıyla spor her an elinizin altında!

2. Kochler - Tam Katlanabilir Dijital Ekranlı Yürüyüş ve Koşu Bandı

2. Kochler - Tam Katlanabilir Dijital Ekranlı Yürüyüş ve Koşu Bandı

Spor salonuna gitmek zor mu geliyor? Kochler katlanabilir koşu bandı, evinizin bir köşesinde sizi motive etmeye hazır! Dijital ekranıyla adımlarınızı takip edin, bir yandan dizi izlerken bile formunuzu koruyun.

3. Busstier - Çok Fonksiyonlu Katlanabilir Şınav Tahtası

3. Busstier - Çok Fonksiyonlu Katlanabilir Şınav Tahtası

Şınav çekerken bile rehberiniz var artık! Renkli yönlendirmeleriyle hangi kas grubunu çalıştırdığınızı gösteren Busstier Şınav Tahtası, üst vücudunuzu şekillendirmek için birebir. Üstelik katlanabilir, yani spor sonrası odada gereksiz yer kaplamaz!

4. Bowflex - SelectTech Ayarlanabilir Dambıl Sistemi

4. Bowflex - SelectTech Ayarlanabilir Dambıl Sistemi

Her ağırlık için ayrı dambıl almaya gerek yok! Bowflex SelectTech, tek bir hareketle ağırlığını değiştirebildiğiniz süper pratik bir dambıl. Evde ağırlık antrenmanı yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

5. Gritin - Direnç Bantları (5'li Set)

5. Gritin - Direnç Bantları (5'li Set)

Squat’ınızı bir üst seviyeye çıkarmak mı istiyorsunuz? 5 farklı direnç seviyesiyle Gritin Direnç Bantları, ister başlangıç seviyesi olun ister profesyonel, antrenmanlarınıza fark katıyor. Üstelik taşıma çantasıyla her yere götürebilirsiniz!

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6. USR - Yoga Mat (Standart)

6. USR - Yoga Mat (Standart)

Yoga yaparken kayıp düşmek istemiyorsanız, kaliteli bir mat şart! USR Yoga Mat, kaymaz yüzeyiyle esneme ve denge hareketlerini güvenle yapmanızı sağlıyor. Pilates ve meditasyon için de mükemmel!

7. Delta Spor - Denge Diski Balance Trainer (Mavi)

7. Delta Spor - Denge Diski Balance Trainer (Mavi)

Denge antrenmanlarına yeni bir boyut kazandıran Delta Spor Denge Diski, kaslarınızı güçlendirirken sizi sıkı bir koordinasyon ustası yapar. Üzerinde durmaya çalışırken farkında olmadan core kaslarınızı çalıştırıyorsunuz. Eğlenceli, etkili ve kolay kullanımlı!

8. Delta - Squat Pilates Jimnastik Egzersiz Çubuğu

8. Delta - Squat Pilates Jimnastik Egzersiz Çubuğu

Squat yapmak güzel ama formu düzgün tutmak önemli! Delta Squat Barı, duruşunuzu düzeltmeye ve vücut dengenizi sağlamaya yardımcı oluyor. Hem spor salonu hem de ev antrenmanları için ideal!

9. Rebuwo - Direnç Lastiği (30 cm)

9. Rebuwo - Direnç Lastiği (30 cm)

Bacaklarınızı sıkılaştıran, kalçanızı şekillendiren küçük ama etkili bir yardımcı! Rebuwo'nun 30 cm’lik mini direnç lastiğiyle yapacağınız her hareket, kaslarınıza ekstra yük bindirir. Spor salonuna gitmeden bacakları çalıştırmanın en pratik yolu!

10. Max Fit - Multi Stepper Çok Fonksiyonlu Egzersiz Aleti

10. Max Fit - Multi Stepper Çok Fonksiyonlu Egzersiz Aleti

Bacaklar, kalçalar, karın kasları… Hepsi tek alette çalışıyor! Max Fit Multi Stepper, hem kardiyo yapıp hem de kas geliştirmek isteyenler için harika bir seçenek. Evinizde mini bir spor salonu etkisi yaratır!

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11. XTR Fitness - Profesyonel El ve Ayak Bilek Ağırlığı (500 gr x 2, Koyu Yeşil)

11. XTR Fitness - Profesyonel El ve Ayak Bilek Ağırlığı (500 gr x 2, Koyu Yeşil)

Koşarken, yürüyüş yaparken veya basit egzersizlerinize ekstra direnç eklemek için birebir! XTR Fitness'ın 500 gramlık bilek ağırlıklarıyla kaslarınızın daha fazla çalışmasını sağlayabilirsiniz. Minik ama etkili bir antrenman yükseltici!

12. Kochler - Egzersiz Çemberi (Ağırlıklı ve Ayarlanabilir Bel Bölgesi)

12. Kochler - Egzersiz Çemberi (Ağırlıklı ve Ayarlanabilir Bel Bölgesi)

Hula hoop yapmayı özleyenler buraya! Kochler egzersiz çemberiyle eğlenirken bel bölgenizi şekillendirebilir, sıkılaşabilirsiniz. Spor yaparken eğlenmek isteyenlerin favorisi olacak!

13. Kochler - 2’si 1 Arada Nabız Ölçer Kondisyon Bisikleti

13. Kochler - 2’si 1 Arada Nabız Ölçer Kondisyon Bisikleti

Kochler - 2’si 1 Arada Nabız Ölçer Kondisyon Bisikleti , hem kondisyon bisikleti hem de eliptik bisiklet bir arada! Nabız ölçer özelliğiyle antrenmanınızı takip edebilir, evde spor yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Kardiyo için harika bir yatırım!

14. Delta - 25 cm Dura-Strong Mini Pilates Topu

14. Delta - 25 cm Dura-Strong Mini Pilates Topu

Bacaklarınıza, karın kaslarınıza ve sırtınıza ekstra direnç eklemek istiyorsanız, bu Delta mini pilates topu tam size göre! Hafif ama etkili bir yardımcı olarak pilates ve denge antrenmanlarınıza dahil edebilirsiniz.

15. Delta - Fuşya Uzunluğu Ayarlanabilir Deluxe Atlama İpi

15. Delta - Fuşya Uzunluğu Ayarlanabilir Deluxe Atlama İpi

Çocukken oynadığımız ip atlamanın ne kadar iyi bir kardiyo olduğunu biliyor muydunuz? Delta Deluxe Atlama İpi ile eğlenceli ve etkili bir yağ yakım antrenmanı yapabilirsiniz. Üstelik uzunluğu ayarlanabilir, herkes için uygun!

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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