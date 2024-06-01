Yaz Resmen Geldi! Bu Yaz En Çok Neye Para Harcayacaksın?
Yaz Resmen Geldi! Bu Yaz En Çok Neye Para Harcayacaksın?
Yaz aylarında en çok para harcayacağın şey ne olacak? Bu testte, bu yaz bütçeni şekillendirecek ana harcama kalemini bulmaya çalışacağız. Hazırsan, hemen başlayalım!👇🏻
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1. İlk sorumuz! Tatil için tercihin hangisi?
2. Bu yaz alışverişini hallettin mi?
3. İki kişilik tatil biletin olsa kimi yanında götürürsün?
4. Tek başına tatile çıkmak hakkında ne düşünüyorsun?
5. En sevdiğin yaz meyvesi ne?
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