Yaz Resmen Geldi! Bu Yaz En Çok Neye Para Harcayacaksın?

Verdiğin cevaplara göre, bu yazın en büyük harcamalarından biri alışveriş olacak gibi görünüyor. Ayakkabıdan mayoya, şorttan tişörte kadar birçok yazlık kıyafete ihtiyacın var gibi duruyor. Yeni sezonun modasına uygun ve sıcak havalar için uygun kıyafetler bulmak için alışveriş yapmak isteyeceksin.