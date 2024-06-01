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Yaz Resmen Geldi! Bu Yaz En Çok Neye Para Harcayacaksın?

etiket Yaz Resmen Geldi! Bu Yaz En Çok Neye Para Harcayacaksın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 17:01

Yaz aylarında en çok para harcayacağın şey ne olacak? Bu testte, bu yaz bütçeni şekillendirecek ana harcama kalemini bulmaya çalışacağız. Hazırsan, hemen başlayalım!👇🏻

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1. İlk sorumuz! Tatil için tercihin hangisi?

2. Bu yaz alışverişini hallettin mi?

3. İki kişilik tatil biletin olsa kimi yanında götürürsün?

4. Tek başına tatile çıkmak hakkında ne düşünüyorsun?

5. En sevdiğin yaz meyvesi ne?

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6. Söyle bakalım, ıssız bir yerde tek başına yaşayabilir misin?

6. Söyle bakalım, ıssız bir yerde tek başına yaşayabilir misin?

7. En sevdiğin yaz ayı hangisi?

8. Son olarak, bu deniz görsellerinden birini seç!

Gezmeye!

Bu sene leyleği havada gördün mü? Çünkü bu yaz seni bolca seyahat bekliyor! Uzun ve heyecan dolu tatil planları yapacaksın. Bu sebeple en büyük yaz harcaman seyahat için olacak. Ancak yeni yerler görmek, farklı kültürlerle tanışmak ve unutulmaz anılar biriktirmek için kesinlikle değer!

Alışverişe!

Verdiğin cevaplara göre, bu yazın en büyük harcamalarından biri alışveriş olacak gibi görünüyor. Ayakkabıdan mayoya, şorttan tişörte kadar birçok yazlık kıyafete ihtiyacın var gibi duruyor. Yeni sezonun modasına uygun ve sıcak havalar için uygun kıyafetler bulmak için alışveriş yapmak isteyeceksin.

Eğlenceye!

Bayılıyorsun sevdiklerinle eğlenmeye! Yaz aylarında dışarıda bolca vakit geçirmek ve keyifli aktiviteler yapmak istiyorsun. Bu sebeple, konserler, festivaller, sinema geceleri ve diğer etkinlikler için bu yaz bütçenden baya para ayıracaksın gibi duruyor ama buna değer :)

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