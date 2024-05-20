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Yaz Gelirken Çalışanların Dikkat ve Motivasyon Kaybı Yaşamasının Önüne Geçmenin 10 Yolu

etiket Yaz Gelirken Çalışanların Dikkat ve Motivasyon Kaybı Yaşamasının Önüne Geçmenin 10 Yolu

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 14:01

Daha verimli bir çalışma ortamı sunmak isteyenler buraya! İşte çalışanlarınızın motivasyonunu artırmanın birbirinden iyi yollarını özenle derledik.

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1. Esnek çalışma saatleri oluşturun.

Mümkünse, çalışanlarınıza daha esnek çalışma saatleri sunun. Bu, işe gidip gelme saatlerini daha serin saatlere taşımalarına veya öğle yemeği molalarını uzatmalarına olanak tanır.

2. Kısa cuma günü uygulayın.

Her Cuma günü öğleden sonra işten erken çıkma imkanı, çalışanların hafta sonuna daha rahat başlamalarına ve motivasyonlarını yüksek tutmalarına yardımcı olabilir.

3. Serin bir ofis ortamı oluşturun.

Sıcak bir ofiste çalışmak konsantrasyonu zorlaştırabilir. Ofisinizin serin ve havadar olduğundan emin olun. Sıcak ortamlar çalışanların motivasyonunu düşürebilir.

4. Taze meyve ve sebze köşesi oluşturun.

Sıcak havalarda çalışanların serinlemek ve enerji almak için sağlıklı atıştırmalıklara ihtiyacı vardır. Ofisinizde taze meyve ve sebze bulundurun.

5. Sosyal aktiviteler düzenleyin.

Ofis pikniği, barbekü veya spor turnuvası gibi sosyal aktiviteler düzenlemek, çalışanların moralini ve motivasyonlarını yüksek tutmalarına yardımcı olabilir.

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6. Küçük hediyeler hazırlayın.

Güneş gözlüğü, şapka veya plaj havlusu gibi yaz temalı küçük hediyeler, çalışanların takdir edildiğini hissetmelerine yardımcı olabilir.

7. Ofisin dekorasyonunu değiştirin.

Ofisinizi daha yazlık bir atmosfere dönüştürmek için parlak renkler, çiçekler ve bitkiler kullanın.

8. Düzenli olarak mola verin.

Sıcak havalarda çalışanların daha sık mola vermesi gerekir. Çalışanlarınıza mola vermelerini ve ofisten dışarı çıkmalarını teşvik edin.

9. Mesai dışı etkinlikler yapın.

Çalışanlarınızı mesai dışı zamanlarında arkadaşlarıyla ve aileleriyle vakit geçirmeye teşvik edin. Bu, iş stresini azaltmalarına ve motivasyonlarını yüksek tutmalarına yardımcı olabilir.

10. Geri bildirimler alın.

Çalışanlarınızdan yaz aylarında işyerinde nelerden memnun olduklarına ve nelerden memnun olmadıklarına dair geri bildirim alın. Bu geri bildirimi, çalışma ortamını iyileştirmek ve çalışanların motivasyonlarını yüksek tutmak için kullanabilirsiniz.

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