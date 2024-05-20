Yaz Gelirken Çalışanların Dikkat ve Motivasyon Kaybı Yaşamasının Önüne Geçmenin 10 Yolu
Yaz Gelirken Çalışanların Dikkat ve Motivasyon Kaybı Yaşamasının Önüne Geçmenin 10 Yolu
Daha verimli bir çalışma ortamı sunmak isteyenler buraya! İşte çalışanlarınızın motivasyonunu artırmanın birbirinden iyi yollarını özenle derledik.
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1. Esnek çalışma saatleri oluşturun.
2. Kısa cuma günü uygulayın.
3. Serin bir ofis ortamı oluşturun.
4. Taze meyve ve sebze köşesi oluşturun.
5. Sosyal aktiviteler düzenleyin.
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