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Yaz Gecesi Balkonda Tek Başına Keyif Yaparken Sana Eşlik Edecek Şarkı Listesi

etiket Yaz Gecesi Balkonda Tek Başına Keyif Yaparken Sana Eşlik Edecek Şarkı Listesi

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.07.2026 - 18:01
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Yaz gecelerinin kendine has bir büyüsü var. Hava biraz serinlemiş, şehir yavaş yavaş susmuş, balkonda tek başına oturmuşsun… Belki elinde soğuk bir içecek var, belki sadece gökyüzüne dalıp gidiyorsun. İşte tam o anlarda arkadan çalan doğru şarkı, bütün geceyi daha güzel hale getirebiliyor. Ne tamamen hüzünlü ne de fazla hareketli; sadece o balkonda kendi kendine kalmanın tadını çıkaracağın şarkılar lazım. 

Hazırsan, yaz gecesi modunu tamamlayacak liste geliyor.👇🏻

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1. Büyük Ev Ablukada - En Güzel Yerinde Evin

Bu şarkı balkon gecelerine çok yakışan o sakin ve içe dönük havayı taşıyor. Bir yandan evde olmanın huzuru var, bir yandan da insanın aklını başka yerlere götüren bir tarafı. Tek başına otururken “Şu an böyle iyi” dedirten parçalardan.

2. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Ne Farkeder

Yaz gecesi biraz dalgınlık ister, bu şarkı da tam o dalgınlığın sesi gibi. Ne çok ağır ne çok neşeli; tam arada, tam geceye uygun. Balkonda oturup düşüncelerin akmasına izin verdiğin anlara güzel gider.

3. Mabel Matiz - Gel

Mabel Matiz’in sesi zaten geceye ayrı bir duygu katıyor. Bu şarkı da içinde hem özlem hem sıcaklık taşıyor. Tek başına dinlerken birilerini düşünmeden edemiyorsun ama bu düşünce insanı yormuyor, sadece geceye karışıyor.

4. Kalben - Sadece

“Sadece” sade ama etkisi büyük şarkılardan. Balkonda tek başına otururken fazla kalabalık hislerden uzaklaşıp kendine dönmek istersen çok iyi eşlik eder. Biraz içe kapanık, biraz huzurlu, biraz da “ben böyle de iyiyim” hissi var.

5. Birsen Tezer - Çığlık Çığlığa

Birsen Tezer şarkıları gece dinlenince daha başka hissettiriyor. Bu parça da sakinliğiyle insanın içine yavaş yavaş işliyor. Yaz akşamında hafif bir rüzgar varsa, bu şarkı o rüzgara karışır gibi akar.

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6. Bülent Ortaçgil - Eylül Akşamı

Her ne kadar adı Eylül olsa da bu şarkının yaz gecelerine de çok yakışan bir ruhu var. Sözleriyle değil, genel havasıyla insanı eski anılara götürüyor. Balkonda tek başına oturup zamanı biraz yavaşlatmak istediğinde açılacak şarkılardan.

7. Nilüfer - Kavak Yelleri

Biraz nostalji, biraz tatlı bir yaz hüznü arıyorsan bu şarkı çok iyi seçim. İnsanı eski yazlara, çocukluk akşamlarına ya da unutulmuş bir anıya götürüyor. Balkonda otururken içini yumuşatan parçalardan biri.

8. Sezen Aksu - Gidemem

Bazı geceler insanın içi biraz dolu olur ama bunu bağırarak yaşamak istemez. “Gidemem” tam o sessiz duyguların şarkısı gibi. Yaz gecesinde hafif melankoliye izin vermek istersen bu parça seni hemen yakalar.

9. Sufle - Köprüaltı

Modern, sakin ve biraz şehirli bir gece havası var bu şarkıda. Balkonda otururken sokaktan gelen seslerle birlikte çok güzel akar. Hem yalnızlığı büyütmez hem de geceye tatlı bir duygu bırakır.

10. Lana Del Rey - West Coast

Bu şarkı yaz gecesi estetiğini neredeyse tek başına taşıyor. Loş ışık, hafif rüzgar, balkonda uzun uzun oturma hali… Hepsi bu parçanın içinde var gibi. Biraz cool, biraz melankolik, biraz da film sahnesi gibi hissettiriyor.

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11. Norah Jones - Sunrise

Daha huzurlu ve yumuşak bir şey arıyorsan “Sunrise” çok iyi gider. Gece dinlesen bile insana sakin bir sabah ferahlığı veriyor. Kafanı boşaltmak, biraz nefes almak ve sadece anın tadını çıkarmak için güzel bir tercih.

12. Coldplay - Sparks

“Sparks” yaz gecesi tek başına dinlenince daha da anlamlanan şarkılardan. Çok büyük bir duygu patlaması yapmadan, usul usul içine işler. Balkonda gökyüzüne bakarken fonda çalarsa, gecenin havasını direkt değiştirir.

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miray soysal
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