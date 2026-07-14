Yaz Gecesi Balkonda Tek Başına Keyif Yaparken Sana Eşlik Edecek Şarkı Listesi
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Yaz gecelerinin kendine has bir büyüsü var. Hava biraz serinlemiş, şehir yavaş yavaş susmuş, balkonda tek başına oturmuşsun… Belki elinde soğuk bir içecek var, belki sadece gökyüzüne dalıp gidiyorsun. İşte tam o anlarda arkadan çalan doğru şarkı, bütün geceyi daha güzel hale getirebiliyor. Ne tamamen hüzünlü ne de fazla hareketli; sadece o balkonda kendi kendine kalmanın tadını çıkaracağın şarkılar lazım.
Hazırsan, yaz gecesi modunu tamamlayacak liste geliyor.👇🏻
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1. Büyük Ev Ablukada - En Güzel Yerinde Evin
2. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Ne Farkeder
3. Mabel Matiz - Gel
4. Kalben - Sadece
5. Birsen Tezer - Çığlık Çığlığa
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6. Bülent Ortaçgil - Eylül Akşamı
7. Nilüfer - Kavak Yelleri
8. Sezen Aksu - Gidemem
9. Sufle - Köprüaltı
10. Lana Del Rey - West Coast
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11. Norah Jones - Sunrise
12. Coldplay - Sparks
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