Yaz Gecesi Balkonda Tek Başına Keyif Yaparken Sana Eşlik Edecek Şarkı Listesi

Yaz gecelerinin kendine has bir büyüsü var. Hava biraz serinlemiş, şehir yavaş yavaş susmuş, balkonda tek başına oturmuşsun… Belki elinde soğuk bir içecek var, belki sadece gökyüzüne dalıp gidiyorsun. İşte tam o anlarda arkadan çalan doğru şarkı, bütün geceyi daha güzel hale getirebiliyor. Ne tamamen hüzünlü ne de fazla hareketli; sadece o balkonda kendi kendine kalmanın tadını çıkaracağın şarkılar lazım.

Hazırsan, yaz gecesi modunu tamamlayacak liste geliyor.👇🏻