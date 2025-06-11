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Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) Nerede, Geçiş Ücreti Ne Kadar? Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yol Tarifi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) Nerede, Geçiş Ücreti Ne Kadar? Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yol Tarifi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.06.2025 - 13:52

İstanbul Boğazı'nda hizmet veren üç farklı köprü bulunuyor. Farklı tarihlerde açılan köprüler, İstanbul'un trafiğini büyük ölçüde rahatlatıyor. Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan üç köprü de farklı ilçelerde bulunuyor. İstanbul Boğazı'nda son olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete açıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücreti, konumu ve yol tarifi ise her yıl milyonlarca sürücü tarafından araştırılıyor.

Peki Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3.köprü) geçiş ücreti ne kadar?

İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne dair güncel bilgiler.

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü Hakkında Genel Bilgiler

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Hakkında Genel Bilgiler

İstanbul Boğazı'nın üçüncü köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşaatına 2013 yılında başlandı. Kısa bir sürede tamamlanan köprü, üç yılın ardından hizmete açıldı. İsmini ise dokuzuncu Osmanlı Padişahı'ndan aldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 8 şeritli karayoluna sahiptir ve hem konumu hem de özellikleriyle İstanbul'un trafik sorununa büyük bir çözüm getirmiştir. 330 metreyi bulan asma köprü kuleleriyle, 59 metre genişliği ile dünyanın en geniş köprüsüdür. Üçüncü köprü olarak da bilinen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul’un kuzeyinde yer alan İstanbul Havalimanına da kolay bir ulaşm sağlar. 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ne Zaman Açıldı?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 26 Ağustos 2016 tarihinde açıldı. Köprünün yapımına ise 2013 yılında başlanmıştı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Uzunluğu

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün uzunluğu 1.408 metredir. İstanbul'un diğer köprüleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 1.074 metre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise 1.090 metredir.

Yavuz Sultan Selim Kaçıncı Köprü?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul'un 3. ve en yeni köprüsüdür. 2025 yılı itibarıyla hizmete açılalı 9 yıl olmuştur.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (Üçüncü Köprü) Nerede?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (Üçüncü Köprü) Nerede?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul'dadır. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan 3.köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'dür. Köprü, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Garipçe ile Poyrazköy arasındadır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne en yakın noktalar, Avrupa yakasında Uskumruköy, Anadolu yakasında ise Riva kavşağıdır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul'un en kuzeyindeki köprüdür.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Nerede Başlıyor ve Nerede Bitiyor?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa Yakası'nda Garipçe'den başlar ve Anadolu Yakası'nda Beykoz'un Poyrazköy semtinde biter. Bağlantılı yollar ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ulaşım oldukça kolaydır. Kuzey Marmara Otoyolu ise köprüyü de içine alır ve140 kilometreyi bulur.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücreti Ne Kadar 2025?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücreti Ne Kadar 2025?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2025 güncel tek yön geçiş ücretleri aşağıdaki gibidir:

  • Otomobil80 TLHafif Ticari Araç110 TL3 Akslı ve Her Türlü Araç200 TL4-5 Akslı Her Türlü Araç510 TL6 ve Yukarı Akslı Araçlar 630 TLMotosikletler55 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Otomobil Ücreti 2025

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tek yön otomobil geçiş ücreti 80 TL'dir.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ücretsiz Oluyor mu?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yap-işlet-devret statüsünde bir köprü olduğu için, bayramlarda ücretsiz değildir. Bayramlarda aynı ücret tarifesi uygulanmaya devam eder.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yol Tarifi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yol Tarifi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ağır tonajlı araçların kullanması zorunludur. Bu araçlar, zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yönlendirilir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği böylece hafifletilir. Kamyon ve TIR gibi büyük araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanması zorunludur.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yol tarifi, navigasyon uygulamalarından alınabilir Köprüye en yakın katılımlar ise Avrupa yakasında Uskumruköy, Anadolu yakasında ise Riva kavşağıdır. Sürücüler buradan otoyola katılıp köprüye bağlanabilir.

Anadolu yakasında Reşadiye kavşağı, Çamlık kavşağı, Paşaköy kavşağı ve Sancaktepe bağlantı yolu; Avrupa yakasında Odayeri kavşağı ve Mahmutbey kavşağını kullanan sürücüler, otoyola giriş ve çıkış yapabilirler.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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