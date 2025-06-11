Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) Nerede, Geçiş Ücreti Ne Kadar? Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yol Tarifi
İstanbul Boğazı'nda hizmet veren üç farklı köprü bulunuyor. Farklı tarihlerde açılan köprüler, İstanbul'un trafiğini büyük ölçüde rahatlatıyor. Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan üç köprü de farklı ilçelerde bulunuyor. İstanbul Boğazı'nda son olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete açıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücreti, konumu ve yol tarifi ise her yıl milyonlarca sürücü tarafından araştırılıyor.
Peki Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3.köprü) geçiş ücreti ne kadar?
İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne dair güncel bilgiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Hakkında Genel Bilgiler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yavuz Sultan Selim Köprüsü (Üçüncü Köprü) Nerede?
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücreti Ne Kadar 2025?
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yol Tarifi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın