Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) Nerede, Geçiş Ücreti Ne Kadar? Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yol Tarifi

İstanbul Boğazı'nın üçüncü köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşaatına 2013 yılında başlandı. Kısa bir sürede tamamlanan köprü, üç yılın ardından hizmete açıldı. İsmini ise dokuzuncu Osmanlı Padişahı'ndan aldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 8 şeritli karayoluna sahiptir ve hem konumu hem de özellikleriyle İstanbul'un trafik sorununa büyük bir çözüm getirmiştir. 330 metreyi bulan asma köprü kuleleriyle, 59 metre genişliği ile dünyanın en geniş köprüsüdür. Üçüncü köprü olarak da bilinen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul’un kuzeyinde yer alan İstanbul Havalimanına da kolay bir ulaşm sağlar.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ne Zaman Açıldı?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 26 Ağustos 2016 tarihinde açıldı. Köprünün yapımına ise 2013 yılında başlanmıştı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Uzunluğu

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün uzunluğu 1.408 metredir. İstanbul'un diğer köprüleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 1.074 metre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise 1.090 metredir.

Yavuz Sultan Selim Kaçıncı Köprü?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul'un 3. ve en yeni köprüsüdür. 2025 yılı itibarıyla hizmete açılalı 9 yıl olmuştur.