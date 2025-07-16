Yatırımda da Minimalizm: Mikro Yatırım Nedir, Nasıl Yapılır?

Mikro yatırım sistemleri çoğunlukla mobil uygulamalar ya da dijital cüzdanlar aracılığıyla çalışır. Uygulamanın mantığı çok basit önce bir mikro yatırım platformuna kaydoluyorsun. Ardından ne kadar ve hangi sıklıkla yatırım yapmak istediğini belirliyorsun. Bu tutarlar genellikle günlük, haftalık ya da harcamalara bağlı otomatik olarak belirlenebiliyor. Mesela bazı uygulamalar kartla yaptığın alışverişlerin küsuratlarını yuvarlayarak aradaki farkı otomatik olarak yatırıma çeviriyor. Diyelim ki 19,25 TL’lik bir kahve aldın, sistem 0,75 TL’yi alıp sen fark etmeden yatırım hesabına aktarıyor. Bunun dışında bazı platformlarda manuel yatırım da mümkün yani her pazartesi 10 TL yatırım yap gibi kurallar belirleyerek süreci tamamen otomatik hale getirebiliyorsun.