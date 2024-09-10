Yatırımcıların Gözdesi Olan Hisseler: 10 Eylül'de En Çok Değer Kazananlar
Yatırımcıların Gözdesi Olan Hisseler: 10 Eylül'de En Çok Değer Kazananlar
Borsa İstanbul’da 10 Eylül günü, birçok yatırımcı için kazançlı geçti. Birçok hisse önemli artışlar yaşarken, özellikle biyoteknoloji, gıda ve sanayi sektörlerinde yer alan şirketler dikkat çekti. Yatırımcılar için büyük fırsatlar sunan bu hisseler, gün içinde güçlü performans sergiledi. İşte 10 Eylül' de en çok değer kazanan hisseler ve detayları!
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1. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar.Ge. Sanayi Ticaret A.S. (ANGEN)
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2. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.S. (BAYRK)
3. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Ticari ve Sanayi A.S. (ETILR)
4. Cem Zeytin A.Ş.
5. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN)
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