Yatırımcıların Gözdesi Olan Hisseler: 10 Eylül'de En Çok Değer Kazananlar

Borsa İstanbul’da 10 Eylül günü, birçok yatırımcı için kazançlı geçti. Birçok hisse önemli artışlar yaşarken, özellikle biyoteknoloji, gıda ve sanayi sektörlerinde yer alan şirketler dikkat çekti. Yatırımcılar için büyük fırsatlar sunan bu hisseler, gün içinde güçlü performans sergiledi. İşte 10 Eylül' de en çok değer kazanan hisseler ve detayları!