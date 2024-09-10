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Yatırımcıların Gözdesi Olan Hisseler: 10 Eylül'de En Çok Değer Kazananlar

etiket Yatırımcıların Gözdesi Olan Hisseler: 10 Eylül'de En Çok Değer Kazananlar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 19:44

Borsa İstanbul’da 10 Eylül günü, birçok yatırımcı için kazançlı geçti. Birçok hisse önemli artışlar yaşarken, özellikle biyoteknoloji, gıda ve sanayi sektörlerinde yer alan şirketler dikkat çekti. Yatırımcılar için büyük fırsatlar sunan bu hisseler, gün içinde güçlü performans sergiledi. İşte 10 Eylül' de en çok değer kazanan hisseler ve detayları!

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1. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar.Ge. Sanayi Ticaret A.S. (ANGEN)

1. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar.Ge. Sanayi Ticaret A.S. (ANGEN)

Bugün %10,00 artışla 18,48 TL’ye yükselen ANGEN, dün de %8,50'lik bir artış göstermişti. Şirketin biyoteknoloji ve Ar-Ge yatırımlarındaki başarıları, iki gün üst üste güçlü bir yükseliş sergilemesine neden oldu.

2. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.S. (BAYRK)

2. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.S. (BAYRK)

Dün 30,20 TL seviyesinden kapanan BAYRK, bugün %10,00 artış göstererek 33,22 TL seviyesine ulaştı. Ayakkabı taban sanayisinde güçlü pozisyonu sayesinde, BAYRK hisseleri üst üste ikinci gün de yatırımcıların ilgisini çekti.

3. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Ticari ve Sanayi A.S. (ETILR)

3. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Ticari ve Sanayi A.S. (ETILR)

ETILR hisseleri bugün %9,98 artışla 26,68 TL seviyesine çıktı. Dün %4,25'lik daha mütevazı bir artış göstermesine rağmen, bugün yatırımcıların daha fazla ilgisini çekti ve gıda sektöründeki büyümesini hızlandırdı.

4. Cem Zeytin A.Ş.

4. Cem Zeytin A.Ş.

Cem Zeytin dün 16,83 TL’den işlem görüyordu, bugün %9,98 artarak 18,51 TL’ye yükseldi. Zeytincilik sektöründeki yeni adımlar, şirket hisselerinin iki gün art arda yükselmesini sağladı.

5. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN)

5. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN)

Bugün %9,95 artışla 549,50 TL’ye çıkan BRSAN, dün %5,80'lik bir yükseliş yaşamıştı. Metal ve boru sanayisindeki üretim kapasitesiyle ivmesini artırarak bugünkü en yüksek değer kazanan hisselerden biri oldu.

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6. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC)

6. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC)

Dün 67,40 TL’den kapanan PSDTC hissesi, bugün %9,94 yükselişle 74,10 TL’ye çıktı. Dış ticaretteki başarılı operasyonlar, şirket hisselerinin iki gün üst üste yatırımcılardan ilgi görmesine neden oldu.

7. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünleri İlaç Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RTALB)

7. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünleri İlaç Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RTALB)

RTALB, %9,92 artışla 23,50 TL'ye ulaştı. Dün %7,30’luk bir artışla yükselişe geçen biyoteknoloji şirketi, bugünkü performansı ile ivmesini artırdı.

8. Makine Takım Endüstri A.Ş. (MAKTK)

8. Makine Takım Endüstri A.Ş. (MAKTK)

MAKTK dün 8,13 TL seviyesinde işlem görüyordu, bugün %8,57 artışla 8,83 TL’ye yükseldi. Makine endüstrisindeki istikrarlı büyüme, hisselere iki gün boyunca yükseliş getirdi.

9. Fonet Bilgi TeknolojiIeri A.S. (FONET)

9. Fonet Bilgi TeknolojiIeri A.S. (FONET)

FONET hisseleri bugün %8,59 yükselişle 21,24 TL seviyesine ulaştı. Dün %6,80 artan şirket, bilgi teknolojileri alanındaki yatırımlarının meyvesini iki gün üst üste toplamaya devam etti.

10. Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

10. Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ozata Denizcilik, %9,95 artışla 153,60 TL’ye yükseldi. Dün %5,90 değer kazanan şirket, denizcilik sektöründeki projeleriyle bugünkü kazancını daha da artırarak listede yerini aldı.

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