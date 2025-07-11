onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Yatırım Yaparken Mantığın mı, İçgüdün mü Önde?

etiket Yatırım Yaparken Mantığın mı, İçgüdün mü Önde?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
11.07.2025 - 17:01

Yatırım yapmanın önemini artık hepimiz biliyoruz. Ama nasıl yatırım yapacağımızı tam bilemiyoruz. Yatırım yaparken herkes aynı şekilde davranmıyor elbette. Bazıları daha mantıklı tercihler yapmaya çalışırken bazıları ise içgüdüsüne güvenerek yatırım yapmayı tercih ediyor. Sen bunlardan hangisisin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seç bakalım...

2. Sırada yaşını seçmek var.

3. Yurt dışına çıktığında tanımadığın biri bir mekan önerdi. Ne yaparsın?

4. Risk alır mısın?

5. Neyi asla yemezsin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Okula/işe geç kaldın. Senin otobüsün yerine farklı bir otobüs geldi, biner misin?

7. Hayatınla ilgili bir karar alırken birilerine danışır mısın?

8. Yeni bir diziye başlamak istiyorsun. Bu yeni dizini nasıl seçersin?

9. Kıyafet alırken zorlananlardan mısın?

10. İki arkadaşın kavga ettiğinde kimi tutacağına nasıl karar verirsin?

Sen yatırım yaparken mantığınla karar veriyorsun!

Yatırım yaparken senin için önemli olan mantığına uyması. Yani duyguların her zaman ikinci planda. Zaten yatırım yapmadan önce araştırmanı yapıyor ve tüm verileri topluyorsun. Analizleri iyi okuyor ve yatırım kararlarını bunlara göre veriyorsun. Piyasadaki söylentileri dinliyorsun ama kulak asmadan önce iyice düşünüp karar veriyorsun. Bu da yatırımlarında mantığını ön planda tuttuğunu gösteriyor.

Sen yatırım yaparken içgüdünle karar veriyorsun!

Bazıları için yatırım tam akıl işidir ama senin için değil. Sen yatırım yaparken içgüdülerine çok güveniyorsun. Evet, analizlere bakıyor, yatırım tavsiyelerini okuyorsun. Ama sonunda kalbinin sesini dinliyorsun. İç sesini tüm analizlerin önüne koyuyorsun. Bu belki başkaları için riskli görünüyor ama sen kalbinin sesine güveniyorsun. Onu dinlerken de hiç yanılmadın, en azından şimdiye kadar!

Sen yatırım yaparken dengedesin!

Senin yatırım tarzın tam arada. Yani mantığınla iç güdünü bir araya getirip öyle karar veriyorsun. Yatırım yapacaksın diyelim önce her şeyi güzelce araştırıyorsun. Araştırma yaptıktan sonra kalbinin sesini dinliyorsun. Ne tamamen duygularınla ne de mantığınla hareket ediyorsun. İkisini güzelce harmanlamayı çok iyi başarıyorsun. Risk almayı biliyorsun ama öyle körü körüne de hiçbir işe dalmıyorsun. Her şeyi mükemmel bir dengede yapıyorsun yani!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın