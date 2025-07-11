Yatırım Yaparken Mantığın mı, İçgüdün mü Önde?
Yatırım yapmanın önemini artık hepimiz biliyoruz. Ama nasıl yatırım yapacağımızı tam bilemiyoruz. Yatırım yaparken herkes aynı şekilde davranmıyor elbette. Bazıları daha mantıklı tercihler yapmaya çalışırken bazıları ise içgüdüsüne güvenerek yatırım yapmayı tercih ediyor. Sen bunlardan hangisisin?
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1. Cinsiyetini seç bakalım...
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2. Sırada yaşını seçmek var.
3. Yurt dışına çıktığında tanımadığın biri bir mekan önerdi. Ne yaparsın?
4. Risk alır mısın?
5. Neyi asla yemezsin?
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6. Okula/işe geç kaldın. Senin otobüsün yerine farklı bir otobüs geldi, biner misin?
7. Hayatınla ilgili bir karar alırken birilerine danışır mısın?
8. Yeni bir diziye başlamak istiyorsun. Bu yeni dizini nasıl seçersin?
9. Kıyafet alırken zorlananlardan mısın?
10. İki arkadaşın kavga ettiğinde kimi tutacağına nasıl karar verirsin?
Sen yatırım yaparken mantığınla karar veriyorsun!
Sen yatırım yaparken içgüdünle karar veriyorsun!
Sen yatırım yaparken dengedesin!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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