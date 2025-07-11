Yatırım Yaparken Mantığın mı, İçgüdün mü Önde?

Bazıları için yatırım tam akıl işidir ama senin için değil. Sen yatırım yaparken içgüdülerine çok güveniyorsun. Evet, analizlere bakıyor, yatırım tavsiyelerini okuyorsun. Ama sonunda kalbinin sesini dinliyorsun. İç sesini tüm analizlerin önüne koyuyorsun. Bu belki başkaları için riskli görünüyor ama sen kalbinin sesine güveniyorsun. Onu dinlerken de hiç yanılmadın, en azından şimdiye kadar!