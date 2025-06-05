Yatırım Tercihlerine Göre Gelecekteki Mal Varlığın Ne Olur?
Haydi dürüst olalım: Parayı seviyoruz. Kim sevmez ki? Ama parayı sadece sevmek yetmiyor; onu nasıl yönettiğin, nasıl değerlendirdiğin hatta bazen nasıl saldığın bile geleceğini şekillendiriyor. Kimi altını yastık altına koyar, kimi her duyduğu coine atlar, kimi ise 'bugünü yaşayayım da gerisi nasip' der.
Peki sen hangi taraftasın?
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1. Diyelim ki eline 100.000 TL geçti. Ne yaparsın?
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2. Yatırım araçlarından sana en çok hitap edeni seç:
3. "Ev almak mı, kirada oturup parayı değerlendirmek mi?" sorusuna cevabın nedir?
4. Her ay düzenli olarak yatırım ya da birikim yapıyor musun?
5. "Bir gün kesin zengin olacağım!" diyorsan, bu hayalini en çok neye bağlıyorsun?
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6. Haydi biraz uçalım. 1 milyon dolar nakit verildi ve “Sadece bir şehre yatırım yapmak zorundasın” dediler. Nereyi seçersin?
7. Kredi kartı ekstresini açarken kalp ritmin değişiyor mu?
8. Kredi kartınla aran nasıl?
Varlıklarını adım adım büyütenlerden!
"Ya tutarsa" deyip gidenlerden!
"Para varken harcanmalı!" ekolünden.
Yavaş ama emin adımlarla gidenlerden!
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