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Yatırım Tercihlerine Göre Gelecekteki Mal Varlığın Ne Olur?

etiket Yatırım Tercihlerine Göre Gelecekteki Mal Varlığın Ne Olur?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
05.06.2025 - 17:01

Haydi dürüst olalım: Parayı seviyoruz. Kim sevmez ki? Ama parayı sadece sevmek yetmiyor; onu nasıl yönettiğin, nasıl değerlendirdiğin hatta bazen nasıl saldığın bile geleceğini şekillendiriyor. Kimi altını yastık altına koyar, kimi her duyduğu coine atlar, kimi ise 'bugünü yaşayayım da gerisi nasip' der.

Peki sen hangi taraftasın?

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1. Diyelim ki eline 100.000 TL geçti. Ne yaparsın?

2. Yatırım araçlarından sana en çok hitap edeni seç:

3. "Ev almak mı, kirada oturup parayı değerlendirmek mi?" sorusuna cevabın nedir?

4. Her ay düzenli olarak yatırım ya da birikim yapıyor musun?

5. "Bir gün kesin zengin olacağım!" diyorsan, bu hayalini en çok neye bağlıyorsun?

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6. Haydi biraz uçalım. 1 milyon dolar nakit verildi ve “Sadece bir şehre yatırım yapmak zorundasın” dediler. Nereyi seçersin?

7. Kredi kartı ekstresini açarken kalp ritmin değişiyor mu?

8. Kredi kartınla aran nasıl?

Varlıklarını adım adım büyütenlerden!

Senin olayın belli: Plan, program, sabır, istikrar. Yani öyle bir sabah zengin kalktım masallarına karnın tok. Sen işini sessiz sedasız ama sağlam yapıyorsun. “Bugün 200 TL kenara attım” derken bile mutlusun çünkü neyi neden yaptığını biliyorsun. Altın, döviz, hisse senedi… Hepsi senin cebinde ama öyle rastgele değil; önce araştırıyorsun, grafiklere bakıyorsun, risk analizi yapıyorsun. Büyük ihtimalle bütçe tablon bir Excel dosyasının içinde seni her gün selamlıyor.

Gelecekte elinde, kredi borcunu kapattığın, huzurlu bir ev, yanında küçük bir yazlık ve sağlam bir yatırım portföyü olacak. Arabanı nakit almış, finansal özgürlüğüne giden yolda istikrarlı adımlar atmış biri olarak, çevrene örnek olacaksın.

"Ya tutarsa" deyip gidenlerden!

Senin yatırım yaklaşımını anlatmak için bir kelime seçsek, kesin heyecan olurdu. Sabit getiriler, uzun vadeli planlar sana sıkıcı geliyor. Senin için yatırım biraz içgüdü, biraz cesaret, bolca da 'ya tutarsa' ruhu. Elon Musk bir tweet atıyor, sen hemen 'Acaba bu coine mi girsek?' diye düşünmeye başlıyorsun. Kripto piyasası çökerken bile 'Belki bir daha sıçrar' ümidiyle bekleyenlerdensin. Ve inan, bu deli cesareti sende işe yarayabilir de.

Gelecekte ise sürprizlerle dolu bir mal varlığına sahip olacaksın: Bali'de denize nazır bir tiny house, kendi yatırım fonun ya da girişimin olabilir. Tabii riskin yanında biraz da dengeyi bulursan, yatırım hikayen TED konuşmalarına taşınacak kadar etkileyici olur.

"Para varken harcanmalı!" ekolünden.

Senin motton net: “Hayat kısa, kredi kartı limitli.” Sana göre yatırım dediğin şey illa ki para kazanmak değil; anı yaşamak, güzel yemekler yemek, tatillere çıkmak, arkadaşlarla dışarıda keyif yapmak. Emeklilik planları, emlak yatırımları sana biraz uzak kavramlar. Çünkü sen yaş aldıkça değil, yaşadıkça zenginleştiğine inanıyorsun.

Gelecekte borçsuz bir karavanın ya da sevdiğin bir semtte küçük, samimi bir evin olabilir. Elinde ufak da olsa düzenli bir birikim hesabı bulunuyor ve bu sana hem maddi hem de ruhsal huzur veriyor. Senin zenginliğin, cebindeki para kadar içindeki mutlulukta saklı.

Yavaş ama emin adımlarla gidenlerden!

Senin en büyük gücün: Sabır! Öyle “bir gecede zengin olayım” hayallerin yok. Sen her gün azar azar kenara koyar, ay sonunda da ne yaptığını gururla izlersin. Yatırım senin için devasa bir adım değil; istikrarlı minik yürüyüşlerdir. Belki piyasa terimleriyle aran harika değil, ama disiplini senden daha iyi bilen zor çıkar. Gün gelir 5 TL’yi bile boşa harcamamış olmanın karşılığını alırsın.

Gelecekte borcu olmayan, mütevazı ama tamamen sana ait bir evin olacak. Yatırım fonların sürekli değer kazanacak ve sen emeklilik günlerinde “Artık çalışmak yok” diyebileceksin. Varlığın, sayısal büyüklükten çok, sana sağladığı huzur ve rahatlıkla ölçülür.

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sabrina
sabrina
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