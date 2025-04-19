Yatırım Tercihlerin Hangi Ünlü Finansçıya Benziyor?
Yatırım yaparken risk almaktan çekinmeyenlerden misin, yoksa her adımı dikkatlice hesaplayanlardan mı? Peki, yatırım tarzın hangi ünlü finansçıya benziyor? Warren Buffett gibi uzun vadeli ve temkinli misin, yoksa Cathie Wood gibi cesur ve yenilikçi mi? Belki de George Soros’un fırsatları iyi koklayan içgüdülerine sahipsin… Bu testi çöz, yatırım karakterinin hangi efsane isimle örtüştüğünü öğren!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle ne kadar zamandır yatırım yaptığını öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yatırım yaptığın araçların durumunu ne sıklıkla kontrol ediyorsun?
3. Yatırımlarını takip ederken hangisi sensin?
4. Daha önce yaptığın yatırımlar sana hiç pişmanlık yaşattı mı?
5. Yatırım yapmak istiyorsun diyelim. İlk izleyeceğin yol hangisi olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yatırım yaparken diğer insanların bu yatırım aracı hakkında ne düşündüğünü önemsiyor musun?
7. Şu anda eline yüklü bir miktar para geçseydi hangisine yatırım yapardın? Tarafını seç!
Warren Buffet!
Cathie Wood
George Soros
Ray Dalio!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın