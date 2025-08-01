Yatırım Karakterine Göre Hangi Hayvanı Temsil Ediyorsun?
Yatırım alışkanlıkların aslında içindeki hayvanı yansıtıyor olabilir! Sabırlı bir kaplumbağa mısın, yoksa cesur bir aslan mı? Testi çöz, yatırım tarzına en uygun ruh hayvanını öğren.
Hazırsan başlayalım ve biraz eğlenelim👇🏻
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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
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2. Hiç“Kazanırsam çok kazanırım" deyip risk aldığın oldu mu?
3. Tam şu an elinde yüklü bir para olsa ne yapardın?
4. Finansal okuryazarlık seviyeni nasıl görüyorsun? Puanlar mısın?
5. Bir şeyi çok beğendiysen ama bütçenin epey bir dışındaysa ne yaparsın?
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6. Kripto paralar hakkında ne düşünüyorsun?
7. Söyle bakalım, senin en büyük finansal korkun ne?
8. Son olarak, bu yatırım araçlarından hangisini tercih edersin?
Aslan!
Kuş!
Kedi!
Kaplumbağa!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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