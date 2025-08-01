Yatırım Karakterine Göre Hangi Hayvanı Temsil Ediyorsun?

Senin için hız değil, sağlamlık önemli. Paranı güvenli limanlara yönlendirmeyi tercih ediyorsun: altın, vadeli hesap, fonlar… Ani değişiklikler seni tedirgin eder, çünkü sen adım adım ilerlemeyi seversin. Planlı, sabırlı ve istikrarlısın. Bu biraz yavaş ilerlese de genellikle kazançlı çıkarsın. Kaplumbağa gibi: Yavaş ama sağlam ve hedefe ulaşan bir tarzın var.