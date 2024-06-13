Yatırım Araçlarına Ne Kadar Hakimsin?
Yatırım Araçlarına Ne Kadar Hakimsin?
Bu testte verdiğin yanıtlara göre yatırım araçlarına ne kadar hakim olduğunu ölçüyoruz!
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1. Hisse senetleri, tahviller ve emtialar hangi yatırım aracı kategorisine girer?
2. Yatırımcılar, hisse senetlerini hangi amaçla genellikle alırlar?
3. Bir yatırımcı, düşük risk ve sabit bir getiri arıyorsa hangi yatırım aracını tercih etmelidir?
4. Temettü nedir?
5. Bir yatırımcı, uzun vadeli bir yatırım stratejisi izlemek istiyorsa hangi yatırım aracını tercih etmelidir?
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