Yasmani Copello Escobar: Çok Hızlı Bir Atlet Değilim, Zekice Koşuyorum

Küba’nın başkenti Havana ‘da Escobar ailesinin en küçük çocuğu olarak Dünya’ya gelen Yasmani 9 yaşındayken spor hayatına boksla merhaba der. Boksu sevmesine rağmen, bir antrenman sonrası yara bere içerisinde annesinin karşına çıkar. Annesi oğlunun bu haline dayanamaz ve yaramaz, yerinde duramayan küçük Yasmani’yi ani bir kararla atletizme yönlendirir. Öyle ki annesinin bu yönlendirmesi zamanla Yasmani’nin Dünya’nın sayılı sporcuları arasına girmesinin temellerini oluşturacaktır…

Kariyerine engelli yarışıyla başlamadı

Yasmani, atletizm hayatına 100-200 metre koşarak merhaba diyor. Zamanla yine kısa mesafe koşusu olan 110 metre engelliye yöneliyor. Bir türlü istediğini kısa mesafe koşularında bulamayan milli atlet şu anda birçok başarıyı elde edeceği, rekorlar kıracağı 400 metre engelli branşına yönelerek yenir bir maceranın kapılarını aralıyor.

'Senden bir şey olmaz!!!'

Kısa mesafe, 400 metre engelli koşuları derken kendinden beklenileni bir türlü veremeyen Yasmani’yi Kübalı antrenörü karşısına alarak spor kariyerine Küba dışında devam etmesine neden olacak şu sözü söyler. ‘’Senden bir şey olmaz’’

Bunun üzerine İspanya yolunu tutan milli atlet orada da umduğunu bulamaz ve bir menajerin Türkiye’ye yönlendirmesiyle önce FB Kulübü daha sonra da Enka Spor Kulübüne transfer olarak kariyerinin en başarılı dönemlerini yaşayacağı TÜRKİYE macerasına merhaba der.