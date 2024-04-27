Yasmani Copello Escobar: Çok Hızlı Bir Atlet Değilim, Zekice Koşuyorum

Uçakla Türkiye’ye iner inmez gerek İstanbul’un büyüsüne gerekse Türk halkına aşık olur ve 'Burada yaşamalıyım.’’ der. Kaldı ki bu aşk İstanbul ve Türkiye ile sınırlı kalmaz. “Kazandığım tüm madalyalardan daha değerli’’ dediği Türk kızı Elif’e aşık olur ve hayatını Elif’le birleştirir.
NOT: Kız isteme merasiminde Türk Gelenek-görenekleri uygulanarak, bir nevi kültürümüzle de tanışır. (Kız istemede tuzlu Türk kahvesi içer, düğünde halay çeker.)
“Aşk ile engelleri aşıyorum”
“Elif’le beraber çalıştığımız için tüm hayatımız birlikte geçiyor. Elif en büyük destekçim. Hem hayatımdaki engelleri hem de pistteki engelleri 'AŞK' ile geçiyorum.'
“Ben Türk’üm”
Her fırsatta Türkiye aşığı olduğunu söyleyen milli atlet, sadece Türkiye’de yaşamakla kalmıyor, Türkçe öğreniyor, Türkçe şarkılar söylüyor (canlı şahidiyim ) ve “Küba’da sadece ailem var, başka bir bağım yok.” diyerek şunu ekliyor:
'Ben Türk’üm, bir daha dünyaya gelsem Türkiye’de doğmak isterim.’’
Beden Eğitimi öğretmenini unutmuyor
Orta okul yıllarında Beden Eğitimi öğretmeninin kendisi için “Rüzgârın oğlu” dediğini dile getiren milli atlet, kendisinin antrenman yapabilmesi için Beden Eğitimi öğretmeninin tüm Havana’da antrenörlerle görüştüğünü anlatıyor ve ekliyor:
“Küba’da 6,7 yaşlarından itibaren haftada 1 ya da 2 kez zorunlu beden eğitimi dersi var. Sporda başarı ve spor kültürü oluşturmak isteniyorsa Beden Eğitimi Dersine gereken önem verilmeli ve her kademede beden eğitimi öğretmenleri yer almalıdır.”
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