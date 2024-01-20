Yaşlanınca Hangi Klişe Büyük Sözünü Kullanacaksın?
Yaşlanınca Hangi Klişe Büyük Sözünü Kullanacaksın?
Artık ezberlediğin klişe büyük sözlerinden hangisi seninle özdeşleşiyor?
Haydi teste!
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1. Önce cinsiyetini seç bakalım...
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sen nasıl bir çocuktun?
4. Okul hayatın nasıl geçti?
5. Üniversite hayatın nasıl geçti?
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6. Doğum günlerin nasıl geçer?
7. Ebeveynlerinle aran nasıldır?
8. Hiç aşık oldun mu?
9. Seni en derinden yaralayan şey ne ile ilgiliydi?
10. Yaşamın boyunca en çok neyden çektin?
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11. Hayatta ne kadar şanslı olduğunu düşünüyorsun?
12. Kardeşin var mı?
13. Genel ruh halin nasıl?
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