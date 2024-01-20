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Yaşlanınca Hangi Klişe Büyük Sözünü Kullanacaksın?

Yaşlanınca Hangi Klişe Büyük Sözünü Kullanacaksın?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 11:01

Artık ezberlediğin klişe büyük sözlerinden hangisi seninle özdeşleşiyor?

Haydi teste!

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1. Önce cinsiyetini seç bakalım...

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sen nasıl bir çocuktun?

4. Okul hayatın nasıl geçti?

5. Üniversite hayatın nasıl geçti?

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6. Doğum günlerin nasıl geçer?

7. Ebeveynlerinle aran nasıldır?

8. Hiç aşık oldun mu?

9. Seni en derinden yaralayan şey ne ile ilgiliydi?

10. Yaşamın boyunca en çok neyden çektin?

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11. Hayatta ne kadar şanslı olduğunu düşünüyorsun?

12. Kardeşin var mı?

13. Genel ruh halin nasıl?

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"Etmen guzum, döğüşmeyin!"

Sese tahammülün kalmayacağı için bebeleri böyle telkin edeceksin: 'Canım torunlarım🙂'

"Bi' yerden soğuk geliyor."

"Bi' yerden soğuk geliyor."

Yaşlılığında devamlı bir yerden soğuk geliyor gibi olacak ama hiç anlayamayacaksın.

"Biz sizin zamanınızdayken..." diye başlayan o uzun ve sıkıcı tiratı okuyacaksın.

Gençliğini özleyeceksin ama çaktırmayacaksın. Böyle kafa ütüleyeceksin.

"Okuyun da memur olun."

"Okuyun da memur olun."

Özel sektör güvenilmez geldiği için herkesin memur olması gerektiğine inanacaksın.

"Üşüdüğünü anlamazsın, içine atlet giy."

onedio.com

60'dan sonra gelen 'Herkes atlet giymeli' güncellemesi sana da gelecek.

"Yaşın geçiyor, helal süt emmiş birini bulalım sana."

"Yaşın geçiyor, helal süt emmiş birini bulalım sana."

Herkesin yuva kurmasını isteyecek ve bu sözü canla başla tekrar edeceksin.

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