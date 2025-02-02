Yaşlandıkça Nejat İşler’e Benzeyen Justin Bieberden Memleket Beğenmeyen Babalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Umuyoruz yılın ilk Pazar günü her biriniz için keyifli geçmiştir. Biz her günü olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 💃