Yaşlandıkça Nejat İşler’e Benzeyen Justin Bieberden Memleket Beğenmeyen Babalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yaşlandıkça Nejat İşler’e Benzeyen Justin Bieberden Memleket Beğenmeyen Babalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Umuyoruz yılın ilk Pazar günü her biriniz için keyifli geçmiştir. Biz her günü olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 💃
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Başlayalım 🚀
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Kendi memleketleri ve diğer 80 il
"Emin misin?"
👇
Normalde hep arabada yendiğinden tabakta görünce tanıyamamış
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O kadar haklısın ki
Papatyaymışız...
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Mental olarak bir süredir öyleydi zaten.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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