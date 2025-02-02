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Yaşlandıkça Nejat İşler’e Benzeyen Justin Bieberden Memleket Beğenmeyen Babalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yaşlandıkça Nejat İşler’e Benzeyen Justin Bieberden Memleket Beğenmeyen Babalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.02.2025 - 18:24

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Umuyoruz yılın ilk Pazar günü her biriniz için keyifli geçmiştir. Biz her günü olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 💃

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Başlayalım 🚀

Başlayalım 🚀
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Kendi memleketleri ve diğer 80 il

Kendi memleketleri ve diğer 80 il
twitter.com

"Emin misin?"

"Emin misin?"
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Normalde hep arabada yendiğinden tabakta görünce tanıyamamış

Normalde hep arabada yendiğinden tabakta görünce tanıyamamış
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

O kadar haklısın ki

O kadar haklısın ki
twitter.com

Papatyaymışız...

Papatyaymışız...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Mental olarak bir süredir öyleydi zaten.

Mental olarak bir süredir öyleydi zaten.
twitter.com
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Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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