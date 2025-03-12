Yaşamda Cevapsızlıktan Çözüm Üretmeye!

Mart ayındayız. Önümüzde sayısız kategoride sınav var. Geçen yazıda istatistikleri vermiştik. Öyle ki, sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 aday başvurmuş. TYT'ye 3 milyon 36 bin 945 aday! Adayların 1 milyon 404 bin 156'sı sınava ilk kez başvuru yaparken, 798 bin 409 adayın ikinci başvurusu, 442 bin 64 adayın üçüncü başvurusu, 219 bin 390 adayın dördüncü başvurusu, 172 bin 926 aday ise beş ve daha fazla başvuru yapmış durumda. Bu sadece YKS tarafı. Ülke olarak sürekli sınavlara giriyor gibiyiz. BU kadar sınav dolayısıyla kaygı da doğuruyor. Neden mi? Türkiye’de sınav sistemi, öğrenciler için yalnızca bir değerlendirme aracı değil, aynı zamanda hayatlarını değiştirebilecek bir olgu. Her şey ona göre belirleniyor gibi. Oksijen Yayınlarının hayli popüler öğretmen yazarı Harun Tursun bu konuda şöyle diyor:

“Eğitimde fırsat eşitliğinin her zaman tam anlamıyla sağlanamadığı bir sistemde, sınavlar belki de en yoksul öğrencinin bile kendi emeğiyle, kendi azmiyle hayallerine ulaşabileceği en güçlü araçlardan biridir. Bu yüzden sınavlar, öğrenciler için sadece akademik bir mücadele değil, aynı zamanda geleceğe açılan bir anahtar niteliği taşır. Elbette sınav sistemimizin geliştirilmesi gereken birçok yönü var. Eğitimin sadece test çözen bireyler yetiştiren bir yapı olmaktan çıkıp düşünen, sorgulayan, yorumlayan gençler yetiştiren bir sistem olması gerektiğine inanıyorum. Ancak mevcut sistem içinde öğrencilerime hep şunu anlatıyorum: Sınavlar sizin değerinizi ölçmez ama hayallerinize ulaşmak için geçmeniz gereken bir köprüdür. Önemli olan bu süreçte sadece sınava değil, öğrenmeye, anlamaya, kendinizi geliştirmeye odaklanmaktır.”

Tabii sınavlara dair kaygı duymak önemli bir bariyer ama asıl mesele zorluklara çözüm üretmek. Oksijenin binlerce öğrenci ile çalışmış tecrübeli hocası Harun Hoca, “Sınav kaygısını biliyoruz, öğrencilerin sınav anında bildiklerini unutmasına, bilgilerini etkin kullanamamasına yol açan daimi bir engel. Sınav kaygısı, başarısızlığa dair yoğun bir kaygı, devamlı bir stres durumu. Sınav kaygısı olan bireyler sınavın hazırlık sürecinden ve kendisinden çok sınavın sonucuna odaklanmaktadır. Ama asıl mesele bu değil biliyor musunuz? Kaygı, giderilebilir. Asıl önemli olan zorluklarla başa çıkmak.” diyor.

Bir gün genç bir gazeteci, ünlü bir diplomata şu soruyu sordu: “Bir kriz anında en doğru cevabı nasıl veriyorsunuz?” Diplomat hafifçe gülümsedi ve şöyle dedi: “Önce durup dinliyorum. Çünkü zor sorular, sadece kelimelerle değil, bazen sessizlikle de cevaplanır.” Sosyal yaşamda karşımıza çıkan zor sorular, yalnızca bilgimizi değil, iletişim becerilerimizi ve duygusal zekâmızı da test eder. Çatışmalı bir ortamda, hassas bir konuda veya beklenmedik bir anda gelen bir soruya yanıt verirken en büyük hata, hemen bir şey söyleme zorunluluğu hissetmektir. Oysa, “Zor sorulara verilecek en iyi cevap, bazen doğru soruyu sormaktır.”

Günümüzde insanlar, sosyal ve politik meselelerden etik konulara, kişisel inançlardan toplumsal değer yargılarına kadar pek çok zor soru ile karşı karşıya kalıyor. Empati, doğru bilgiye erişim, açık iletişim ve önyargıları yönetme becerileri, bu tür durumlarda bize rehber olabilir.