Görüş Bildir
Haberler
Finans
Yaşam Tarzına Göre Hangi Efsane Ekonomistsin?

etiket Yaşam Tarzına Göre Hangi Efsane Ekonomistsin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 17:01

Sen bize kendini ve nasıl yaşadığını anlat biz de senin hangi ekonomist olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle hangisinden daha çok hoşlanıyorsun, tarafını seçer misin?

2. Hayatında ne kadar çok risk alıyorsun?

3. Peki paranı genellikle ne olarak tutuyorsun?

4. Yatırım yapmak istesen hangisi ilk tercihin olur?

5. Genellikle neye para harcarsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Peki dürüst ol bakalım, borcun var mı?

7. Para ile ilgili en büyük korkulu rüyan ne?

8. Son olarak emeklilik için ne yapıyorsun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Kesinlikle Adam Smith!

Kesinlikle Adam Smith!

Sen kesinlikle klasik ekonomi ve serbest piyasa ilkelerinin savunucusu Adam Smith'sin! Modern ekonominin figürlerinden biri olan Smith gibi piyasa ve iş bölümünü destekliyorsun. Elindekini korumaya ve artırmaya odaklanıyorsun. Bunun yanı sıra sıkı sıkı elindeki imkanları da tutmayı ihmal etmiyorsun.

Kesinlikle John Maynard Keynes!

Kesinlikle John Maynard Keynes!

Sen kesinlikle makroekonomi ve devlet müdahalesinin savunucusu John Maynard Keynes'tan başkası değilsin. Sen de tıpkı 20. yüzyılın en önemli ekonomistlerinden biri olan Keynes gibi devlet müdahalesine güveniyor ve ona göre hareket ediyorsun. Yatırımını da Türkiye'de tutmayı seviyor ve ülkeyi en öne koyuyorsun.

Kesinlikle Milton Friedman!

Kesinlikle Milton Friedman!

Sen kesinlikle serbest piyasa ve monetarist ekonomi politikalarının savunucusu Milton Friedman'dan başkası olamazsın. Sen de tıpkı çağdaş ekonominin en önemli figürlerinden biri olan Milton gibi düşünüyor ve davranıyorsun. Monetarizm ve serbest piyasa ilkelerini önemsiyor ve ona göre adımlar atıyorsun.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın