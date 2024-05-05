Yaşam Tarzına Göre Hangi Efsane Ekonomistsin?

Sen kesinlikle makroekonomi ve devlet müdahalesinin savunucusu John Maynard Keynes'tan başkası değilsin. Sen de tıpkı 20. yüzyılın en önemli ekonomistlerinden biri olan Keynes gibi devlet müdahalesine güveniyor ve ona göre hareket ediyorsun. Yatırımını da Türkiye'de tutmayı seviyor ve ülkeyi en öne koyuyorsun.