Yaşam Tarzına Göre Hangi Efsane Ekonomistsin?
Yaşam Tarzına Göre Hangi Efsane Ekonomistsin?
Sen bize kendini ve nasıl yaşadığını anlat biz de senin hangi ekonomist olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle hangisinden daha çok hoşlanıyorsun, tarafını seçer misin?
2. Hayatında ne kadar çok risk alıyorsun?
3. Peki paranı genellikle ne olarak tutuyorsun?
4. Yatırım yapmak istesen hangisi ilk tercihin olur?
5. Genellikle neye para harcarsın?
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6. Peki dürüst ol bakalım, borcun var mı?
7. Para ile ilgili en büyük korkulu rüyan ne?
8. Son olarak emeklilik için ne yapıyorsun?
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