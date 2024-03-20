Görüş Bildir
Haberler
Finans
Yaratıcı Dükkan İsimleri Burada: Gördüğünüz An Sizi İçeriye Çeken 12 Dükkan Tabelası

etiket Yaratıcı Dükkan İsimleri Burada: Gördüğünüz An Sizi İçeriye Çeken 12 Dükkan Tabelası

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 14:01

Bir iş yeri açma fikriniz varsa öncelikle kitleye seslenen ve akılda kalıcı bir isim bulmanız gerekir. Çünkü henüz işin başından kalıcı bir müşteri kitlesi oluşturmanın temel adımı seçeceğiniz isimde saklıdır. Alanınız her ne olursa olsun, iş yeri adını doğru seçerseniz sektördeki kalıcılığınızı da garantilersiniz.

Dükkan ismi konusunda ilhama ihtiyacı olanlar için harika bir dükkan isim listesi hazırladık. İşte farklı sektörlerden en akılda kalıcı örnekler!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Bulgur King

1. Bulgur King

Pratik zeka eseri bir marka olan Bulgur King, Trabzon'daki bir köfteci ismi. İlham aldığı dünyaca ünlü burger markasının adını kendine göre düzenleyen bu köfteci o kadar popüler ki, arkasından belli bir akım başlatmış durumda. Öyle ki Öz Bulgur King, Bulgur King's gibi dükkanlar bu markadan ilham alarak panolarını yenileyenler arasında.

2. Büyüksün Abla

2. Büyüksün Abla

Büyüksün Abla, büyük beden giyim mağazasına verilecek en iyi isim olabilir. Müşterinin aklında kalan komik ve esprili tavrı, bu markayı kesinlikle rakipleri arasında öne çıkarıyor. Eğer eğlenceli bir mağaza ismi arıyorsanız Gülmece Giyim, Espri Eşarp, Alçak Topuklar gibi fikirlerden de ilham alabilirsiniz. 😆

3. Don Ki Şort

3. Don Ki Şort

Görenlerin yüzünde tebessüm yaratma garantisi olan Don Ki Şort, hedef kitleye kendini çok iyi anlatan bir tabela. Dükkan sahibi, don ve şort gibi sunduğu iç giyim ürünlerini doğrudan belirtirken işin içine biraz edebiyat, biraz da yaratıcı zeka katmayı ihmal etmemiş. 😅

4. Zorla Güzellik

4. Zorla Güzellik

Zorla güzellik olmaz ama belli ki bu kuaför salonunda herkesi güzel yapma garantisi var. İsim ilk bakışta biraz kulağa garip gelse de, aslında güzel görünmeye dair eğlenceli ve özgün bir bakış açısı sunuyor. Bu nedenle de klişelerden uzak, samimi ve esprili bir atmosfer yaratarak müşterileri kendine çekiyor. 👏

5. Kıl Canavarı

5. Kıl Canavarı

Kıl Canavarı, gelmiş geçmiş en komik ve yaratıcı berber isimlerinden olabilir. Erkeklerin tüylerle olan savaşını net şekilde açıklayan tabela, aslında sunduğu hizmete dair de ipucu veriyor. Ve erkekleri kıllarından kurtarma sözü veriyor. Dolayısıyla aklınızda bir kuaför veya saç tasarım atölyesi açma fikri varsa, bu esprili bakış açısından ilham alabilirsiniz. ✂️

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Zıkkım

6. Zıkkım

Zıkkım yemek kimsenin istediği bir şey olmasa da bu popüler restoran, lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası olarak herkesin beğenisini kazanmış durumda. Bu nedenle doyasıya yemek yeme fikrini aşılamak için daha iyisi düşünülemezdi.

7. Bread Pitt

7. Bread Pitt

Bir fırın adı ancak bu kadar yaratıcı ve iddialı olabilirdi. Seçtiği isimle alanındaki başarısını vurgulayan bu işletme de yine hayallerinizdeki tabelaya ilham olabilir. 🤩

8. Astral Seyahat

8. Astral Seyahat

Şehirlerarası yolculuğa bambaşka bir boyut kazandıran Astral Seyahat, yolcularına macera dolu bir seyahat vaat ediyor. Bu nedenle de alanındaki diğer firmalardan gayet başarılı şekilde ayrılıyor.

9. Bordo

9. Bordo

Karadenizli mantığı gerçekten farklı çalışıyor. Koyu bir Trabzonspor taraftarı olan dükkan sahibi, Mavi Jeans yanında açtığı mağazada 'Bordo' adını kullanarak aslında bordo-mavili takıma gönderme yapıyor. Bu da bizce yaratıcılığın geldiği son noktayı tanımlıyor. Haliyle dükkan açarken yanınızdaki yörenizdeki diğer işletme isimlerinden faydalanmak da her zaman aklınızın bir köşesinde bulunsun. 😎

10. Gün Gelir Devran Döner

10. Gün Gelir Devran Döner

Bu döner salonu, atasözlerinin dükkan isimlerine nasıl uyarlanacağının en güzel örneği. Henüz içeri girmeden insana kendini iyi hissettiren bu isim, bir gün her şeyin daha güzel olacağını söylüyor. Aynı zamanda etin lezzetini ve kalitesini de müjdeliyor. Bu nedenle de oldukça popüler ve beğenilen bir döner salonu olarak öne çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Çipet Pet Market

11. Çipet Pet Market

Youtube tarihinin en komik videolarından kuşlara fısıldayan adama gönderme yapan bu pet market, kişi üzerinde neşeli bir izlenim bırakıyor. Patili dostlarımız gibi enerjik ve sevimli bir mağaza açma fikriniz varsa, her zaman bunun gibi örneklerden ilham alabilirsiniz.🐣

12. Aralık Sonu Ocakbaşı

12. Aralık Sonu Ocakbaşı

Tıpkı burada olduğu gibi dilimizde sık kullanılan öbekleri ve cümleleri de dükkan ismi olarak kullanabilirsiniz. Esprili ve cana yakın adıyla müşterileri kendine çeken bu işletme, geleneksel lezzetlerin ve sıcak sohbetlerin merkezi olarak bölgesinin en favori restoranlarından biri. Bu nedenle yaratıcı marka çalışması beklenen ilgiyi görmüş. 😉

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?