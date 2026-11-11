Yarasaları Kurtarmak İçin Çöllere Agav Dikiyorlar

Agavların çoğu ömründe yalnızca bir kez çiçek açıyor ve tohum verdikten sonra ölüyor. Çiçekler havanın serin olduğu gece saatlerinde açılıyor, uzaktan fark edilen güçlü bir koku yayıyor. Uzun burunları ve dilleri sayesinde bu yarasalar, çiçeğin derinlerindeki nektara ulaşabiliyor.

Yabani agavlar için yarasalar, üremenin en önemli yollarından biri. Yarasaların ziyaret ettiği bitkiler, ziyaret etmediği bitkilere göre yaklaşık 3 bin kat fazla canlı tohum üretebiliyor.