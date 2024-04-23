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Yaptıkları Yazım Hatalarıyla Hepimizin Gözlerini Kanatan 18 İnsan

Yaptıkları Yazım Hatalarıyla Hepimizin Gözlerini Kanatan 18 İnsan

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
23.04.2024 - 10:36

Yaptıkları yazım hatalarıyla hem güldüren hem de düşündüren insanları derledik...

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1. Umarım bir daha konuşmamıştır bu kişiyle.

1. Umarım bir daha konuşmamıştır bu kişiyle.

2. Tam tutuklanmalık.

2. Tam tutuklanmalık.

3. Bundan sonra böyle diyeceğim.

3. Bundan sonra böyle diyeceğim.

4. Dediğini anlayan var mı?

4. Dediğini anlayan var mı?

5. Zenci fil mi var?

5. Zenci fil mi var?
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6. Allah alla...

6. Allah alla...

7. İnanılmaz.

7. İnanılmaz.

8. Umarım tatları iyidir.

8. Umarım tatları iyidir.

9. Aaa ayıp!

9. Aaa ayıp!

10. Sen git kardeşim.

10. Sen git kardeşim.
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11. Çilekli mi muzlu mu?

11. Çilekli mi muzlu mu?

12. Allah kabul etsin.

12. Allah kabul etsin.

13. Ne diyorsun?

13. Ne diyorsun?

14. Umarım utandırmaz.

14. Umarım utandırmaz.

15. Umarım satabilmiştir.

15. Umarım satabilmiştir.
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16. Hiçbir şey anlamadım.

16. Hiçbir şey anlamadım.

17. Bence de yollayalım.

17. Bence de yollayalım.

18. Tarafımız belli.

18. Tarafımız belli.

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ömer

#10 Ne acılar çektim sana anlatamadım ahahahaha