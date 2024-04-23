Yaptıkları Yazım Hatalarıyla Hepimizin Gözlerini Kanatan 18 İnsan
Yaptıkları Yazım Hatalarıyla Hepimizin Gözlerini Kanatan 18 İnsan
Yaptıkları yazım hatalarıyla hem güldüren hem de düşündüren insanları derledik...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Umarım bir daha konuşmamıştır bu kişiyle.
2. Tam tutuklanmalık.
3. Bundan sonra böyle diyeceğim.
4. Dediğini anlayan var mı?
5. Zenci fil mi var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Allah alla...
7. İnanılmaz.
8. Umarım tatları iyidir.
9. Aaa ayıp!
10. Sen git kardeşim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Çilekli mi muzlu mu?
12. Allah kabul etsin.
13. Ne diyorsun?
14. Umarım utandırmaz.
15. Umarım satabilmiştir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Hiçbir şey anlamadım.
17. Bence de yollayalım.
18. Tarafımız belli.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
#10 Ne acılar çektim sana anlatamadım ahahahaha