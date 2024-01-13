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Yaptıkları Tek Bir Hatayla Tüm Kariyerini Tehlikeye Atmış Dünyaca Ünlü 15 İsim

Yaptıkları Tek Bir Hatayla Tüm Kariyerini Tehlikeye Atmış Dünyaca Ünlü 15 İsim

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 08:01

Bazen ünlüler tek bir hata yaparak insanların gözünden tamamen düşebiliyor. Peki bunun için ne gibi büyük sebepleri olabilir? Gelin beraber bakalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Adam Osborne, Osborne Computer Corporation'ın orta derecede başarılı kurucusuydu ve işletmesini gelecekteki ürünlerin mevcut modelleri büyük ölçüde aşacağını duyurarak yok etti."

1. "Adam Osborne, Osborne Computer Corporation'ın orta derecede başarılı kurucusuydu ve işletmesini gelecekteki ürünlerin mevcut modelleri büyük ölçüde aşacağını duyurarak yok etti."

'Bu duyuru, mevcut nesil model için olan tüm mevcut ön siparişlerin, daha iyi bir ürün beklentisiyle iptal edilmesine neden oldu. Şirket, kendi satışlarını başarıyla yok etti, daha sonraki ürün serisi üzerinde çalışmaya devam etmek için yeterli sermayeye sahip olmadığından, şirket kısa sürede iflas etti. Bu olay, teknoloji ve iş dünyasında 'Osborne Etkisi' olarak bilinen bir terime ilham kaynağı oldu.'

2. "Glenn Hoddle, İngiltere'de başarılı bir teknik direktördü."

2. "Glenn Hoddle, İngiltere'de başarılı bir teknik direktördü."

'Bir gün, engelli insanların önceki yaşamlarında günahkar olduklarını ve bu yüzden cezalandırıldıklarını öne sürdü ve büyük bir tepkiyle karşılaştı.'

3. "Kanye'nin her birkaç yılda bir sorun çıkardığını hepimiz biliyoruz."

3. "Kanye'nin her birkaç yılda bir sorun çıkardığını hepimiz biliyoruz."

'Geçenlerdeyse Yahudilerin medyayı kontrol ettiğini iddia ederek birçok eleştirinin altında kalmıştı ama bir şekilde yeni albümünü yayınladı ve yine hayranlarının sevgisini kazandı. Her seferinde bundan dönüşü yok diye düşünüyorsun ama bir şekilde geri dönmeyi başarıyor. Çılgınca!'

4. "Clayton Williams, 1990'da Teksas valiliği için neredeyse kesin bir adaydı, ta ki tecavüz suçunu kötü hava koşullarına benzeten bir açıklama yapana kadar."

4. "Clayton Williams, 1990'da Teksas valiliği için neredeyse kesin bir adaydı, ta ki tecavüz suçunu kötü hava koşullarına benzeten bir açıklama yapana kadar."

'Williams ahmakça, 'Eğer kaçınılmazsa, sadece rahatla ve tadını çıkar.' dedi ve bu sözler kamuoyunda büyük bir öfke ve eleştiri dalgasına yol açtı.'

5. Gerald Ratner, düşük maliyetli mücevher dükkanlarından oluşan oldukça başarılı bir mücevher zincirinin başındaydı.

5. Gerald Ratner, düşük maliyetli mücevher dükkanlarından oluşan oldukça başarılı bir mücevher zincirinin başındaydı.

'Royal Albert Hall'da bir konuşma yaparken, 'İnsanlar, 'ürünlerinizi nasıl bu kadar düşük fiyata satabiliyorsunuz?' diye soruyor, ben de, 'Çünkü ürünlerimiz tamamen çöp,' diyorum.' dedi. Şirketin hisse fiyatı yüz milyonlarca pound düştü ve şirket tamamen çökme noktasına geldi. Ratner görevden alındı ve şirket ismini değiştirdi.'

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6. "İngilteleri bir grup olan Blue, ABD'de başarı elde etmek üzereyken, grubun şarkıcılarından Lee Ryan, 11 Eylül saldırılarının abartıldığını söyledi ve bunun yerine hayvanlar hakkında düşünmemiz gerektiğini iddia etti. "

6. "İngilteleri bir grup olan Blue, ABD'de başarı elde etmek üzereyken, grubun şarkıcılarından Lee Ryan, 11 Eylül saldırılarının abartıldığını söyledi ve bunun yerine hayvanlar hakkında düşünmemiz gerektiğini iddia etti. "

'Bu açıklamaları nedeniyle, grup, kayıt anlaşmalarını kaybetti.'

7. "Michael "Kramer" Richards, stand-up dunyasında başarıyı yakalamışken, bir gösterisinde 'nigga' ve daha da kötüsü 'nigger' kelimelerini tekrar tekrar kullanarak kendini mahvetti."

7. "Michael "Kramer" Richards, stand-up dunyasında başarıyı yakalamışken, bir gösterisinde 'nigga' ve daha da kötüsü 'nigger' kelimelerini tekrar tekrar kullanarak kendini mahvetti."

8. "DaBaby, Dua Lipa ve Jack Harlow gibi sanatçıların büyük single'larında yer alarak en büyük rap sanatçılarından biri olma yolundaydı. Ancak, bir konserinde sahneye çıkıp "AIDS'li eşcinselleri" konserlerinde istemediğini söyledi ve bu yorumlarının ardından kariyeri mahvoldu."

8. "DaBaby, Dua Lipa ve Jack Harlow gibi sanatçıların büyük single'larında yer alarak en büyük rap sanatçılarından biri olma yolundaydı. Ancak, bir konserinde sahneye çıkıp "AIDS'li eşcinselleri" konserlerinde istemediğini söyledi ve bu yorumlarının ardından kariyeri mahvoldu."

9. "Todd Akin, bir kadın tecavüze uğradıktan sonra kürtaj yapılması konusunda şu ifadeleri kullandı ve kariyerini mahvetti."

9. "Todd Akin, bir kadın tecavüze uğradıktan sonra kürtaj yapılması konusunda şu ifadeleri kullandı ve kariyerini mahvetti."

'Biliyorsunuz, insanlar her zaman bunu o tür şeylerden biri yapmaya çalışıyorlar, peki, bu özellikle zor etik sorunu nasıl ele alıyorsunuz? Öncelikle, doktorlardan anladığım kadarıyla, bu gerçekten nadir bir durum. Eğer meşru bir tecavüzse, kadın vücudu bütün o işi durdurmaya çalışmanın yollarını bulur. Ama diyelim ki bu işe yaramadı veya bir şey oldu. Bence bir ceza olmalı, ama ceza tecavüzcüye karşı olmalı. Çocuğa saldırmak çözüm değil.'

10. " Dani Mathers, bir Playboy modeliydi ve bir LA Fitness soyunma odasında 70 yaşındaki bir kadını gizlice filme alıp bunu Snapchat'te paylaştı."

10. " Dani Mathers, bir Playboy modeliydi ve bir LA Fitness soyunma odasında 70 yaşındaki bir kadını gizlice filme alıp bunu Snapchat'te paylaştı."

'Ayrıca kadın hakkında olumsuz yorumlarda yazmıştı. Bu olayın ardından radyo işinden kovuldu ve LA Fitness tarafından ömür boyu yasaklandı.'

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11. "George Hook isimli bir İrlandalı radyo sunucusu, taciz olaylarında kadınların kıyafet seçiminin etkili olduğunu söyler söylemez işini kaybetti."

11. "George Hook isimli bir İrlandalı radyo sunucusu, taciz olaylarında kadınların kıyafet seçiminin etkili olduğunu söyler söylemez işini kaybetti."

12. "Adam Smith, Arizona'da büyük bir tıbbi cihaz üreticisinin CFO'suydu."

12. "Adam Smith, Arizona'da büyük bir tıbbi cihaz üreticisinin CFO'suydu."

'Bir gün, Chick-fil-A'nın anti LGBTQ örgütlerine para bağışladığı konusunda bir çalışana söylenmeye başladı ve orada çalışarak onun da destek verdiğini iddia etti. Tüm bu olayı filme alarak beğeni toplamayı umdu ve sosyal medyada paylaştı. Sonunda işini kaybetti, ve başka bir iş bulamaz hale geldi.'

13. "Dilbert çizgi romanının yaratıcısı Scott Adams, o kadar absürt şeyler söyledi ki, bütün her şeyi kaybetmesi sadece günler sürdü."

13. "Dilbert çizgi romanının yaratıcısı Scott Adams, o kadar absürt şeyler söyledi ki, bütün her şeyi kaybetmesi sadece günler sürdü."

'Beyaz insanlara vereceğim en iyi tavsiye, siyahilerden uzak durmaktır. Sadece uzaklaşın. Nereye gitmeniz gerekiyorsa, gidin çünkü bunu düzeltemezsiniz. Sadece kaçmalısınız, bu yüzden ben de öyle yaptım. Siyahi nüfusunun çok düşük olduğu bir mahalleye taşındım.'

14. "Will Smith'in Chris Rock'u tokatladığını hatırlıyor musunuz?"

14. "Will Smith'in Chris Rock'u tokatladığını hatırlıyor musunuz?"

'İşte insanların gözündeki yerini kaybetmesi bu kadar basit oldu.'

15. "Elon Musk, Twitter'ı alıp X olarak adlandırasıya kadar birçok insan tarafından seviliyordu."

15. "Elon Musk, Twitter'ı alıp X olarak adlandırasıya kadar birçok insan tarafından seviliyordu."

'Şimdi kime sorsanız Musk'un sadece bir taklitçi olduğunu söylüyor.'

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