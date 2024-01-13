Yaptıkları Tek Bir Hatayla Tüm Kariyerini Tehlikeye Atmış Dünyaca Ünlü 15 İsim
Yaptıkları Tek Bir Hatayla Tüm Kariyerini Tehlikeye Atmış Dünyaca Ünlü 15 İsim
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazen ünlüler tek bir hata yaparak insanların gözünden tamamen düşebiliyor. Peki bunun için ne gibi büyük sebepleri olabilir? Gelin beraber bakalım!
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1. "Adam Osborne, Osborne Computer Corporation'ın orta derecede başarılı kurucusuydu ve işletmesini gelecekteki ürünlerin mevcut modelleri büyük ölçüde aşacağını duyurarak yok etti."
2. "Glenn Hoddle, İngiltere'de başarılı bir teknik direktördü."
3. "Kanye'nin her birkaç yılda bir sorun çıkardığını hepimiz biliyoruz."
4. "Clayton Williams, 1990'da Teksas valiliği için neredeyse kesin bir adaydı, ta ki tecavüz suçunu kötü hava koşullarına benzeten bir açıklama yapana kadar."
5. Gerald Ratner, düşük maliyetli mücevher dükkanlarından oluşan oldukça başarılı bir mücevher zincirinin başındaydı.
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6. "İngilteleri bir grup olan Blue, ABD'de başarı elde etmek üzereyken, grubun şarkıcılarından Lee Ryan, 11 Eylül saldırılarının abartıldığını söyledi ve bunun yerine hayvanlar hakkında düşünmemiz gerektiğini iddia etti. "
7. "Michael "Kramer" Richards, stand-up dunyasında başarıyı yakalamışken, bir gösterisinde 'nigga' ve daha da kötüsü 'nigger' kelimelerini tekrar tekrar kullanarak kendini mahvetti."
8. "DaBaby, Dua Lipa ve Jack Harlow gibi sanatçıların büyük single'larında yer alarak en büyük rap sanatçılarından biri olma yolundaydı. Ancak, bir konserinde sahneye çıkıp "AIDS'li eşcinselleri" konserlerinde istemediğini söyledi ve bu yorumlarının ardından kariyeri mahvoldu."
9. "Todd Akin, bir kadın tecavüze uğradıktan sonra kürtaj yapılması konusunda şu ifadeleri kullandı ve kariyerini mahvetti."
10. " Dani Mathers, bir Playboy modeliydi ve bir LA Fitness soyunma odasında 70 yaşındaki bir kadını gizlice filme alıp bunu Snapchat'te paylaştı."
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11. "George Hook isimli bir İrlandalı radyo sunucusu, taciz olaylarında kadınların kıyafet seçiminin etkili olduğunu söyler söylemez işini kaybetti."
12. "Adam Smith, Arizona'da büyük bir tıbbi cihaz üreticisinin CFO'suydu."
13. "Dilbert çizgi romanının yaratıcısı Scott Adams, o kadar absürt şeyler söyledi ki, bütün her şeyi kaybetmesi sadece günler sürdü."
14. "Will Smith'in Chris Rock'u tokatladığını hatırlıyor musunuz?"
15. "Elon Musk, Twitter'ı alıp X olarak adlandırasıya kadar birçok insan tarafından seviliyordu."
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