Yaptıkları Tek Bir Hatayla Tüm Kariyerini Tehlikeye Atmış Dünyaca Ünlü 15 İsim

'Biliyorsunuz, insanlar her zaman bunu o tür şeylerden biri yapmaya çalışıyorlar, peki, bu özellikle zor etik sorunu nasıl ele alıyorsunuz? Öncelikle, doktorlardan anladığım kadarıyla, bu gerçekten nadir bir durum. Eğer meşru bir tecavüzse, kadın vücudu bütün o işi durdurmaya çalışmanın yollarını bulur. Ama diyelim ki bu işe yaramadı veya bir şey oldu. Bence bir ceza olmalı, ama ceza tecavüzcüye karşı olmalı. Çocuğa saldırmak çözüm değil.'