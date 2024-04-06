Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Mirasımı babamın farklı eşinden olan çocuklarıyla paylaşmayı reddediyorum."
2. "Annemin cenazesine katılmadıkları için kayınvalidemle kavga ettim."
3. "Kız kardeşimin evlat edinmek istediği çocuğu evlat edindim."
4. "Eşime bir işi olmadığını bir hobisi olduğunu söyledim."
5. "Kardeşim ve ailesi evimin kabusu olduktan sonra onları kovdum."
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6. "Uzun bir tatile çıktım ve kedimi yanımda götürdüm."
7. "Sınıf arkadaşımın bir üniversite projesinde başarısız olmasına neden oldum ve benim yüzümden sınıf tekrarı yaptı."
8. "Kız kardeşime, erkek arkadaşının düğünüme katılmasını istemediğimi söyledim."
9. "Oğlumun düğünene maddi yardımda bulunmadım."
10. "Bebeğime koyacağım ismi çalmaması için hamile kız kardeşime söylemiyorum."
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11. "Oda arkadaşım kilosundan dolayı takım elbisemi yırttı. Parasını vermesini söyledim."
12. "Teyzeme ve kuzenime kaba lakaplar takıyorum."
13. "Benimle aynı maddi duruma sahip olmadıkları için bazı arkadaşlarımla görüşmeyi bıraktım."
14. "22 yaşındaki üvey kızımın bizimle yaşamasına izin vermedim."
15. "Kardeşimin alkol bağımlılığını anneme söyledim."
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Doğruları söylüyorum ve her zaman kötü ben oluyorum. Pişman değilim.