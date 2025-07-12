Yapay Zekaya Sorduk: Uzaya Yerleşmek Gerçekten İnsanlığın Geleceği mi?

Yapay zekaya göre uzayda yaşamak fiziksel olduğu kadar duygusal olarak da zorlu. Sevdiklerinden, doğadan ve alıştığın her şeyden uzak olmak kolay değil. Ay’da ya da Mars’ta bir yaşam alanı kurmak, duvarları olmayan bir yalnızlığa dönüşebilir. İnsan sosyal bir varlık ve dünyadaki doğal ortamlar, psikolojik sağlığımız için önemli. Beton yapılarla dolu, kapalı ve sessiz bir ortamda yaşamak uzun vadede depresyon gibi sorunları artırabilir. Uzayda yaşamak için sadece teknoloji değil, güçlü bir ruh hali de gerekiyor.