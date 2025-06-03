Yapay Zekaya Sorduk: Para Gerçekten Mutluluk Getirir mi?
'Parayla saadet olur mu?' sorusu insanlığın en başından beri herkesin merak ettiği sorulardan biri. Bazıları parayla mutluluk olamayacağını savunsa da genelde paranın mutlulukla bir ilişkisi olduğuna inanılıyor. Paranın mutlulukla ilişkisini çözmek insanlar için zor. Peki yapay zekanın bu konuda düşüncesini ne acaba?
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Önce para ve mutluluk ilişkisine bilimsel yönden bakalım.
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Peki ne kadar para mutluluk getirir?
Yapay zeka, yüz binlerce araştırmayı tarayarak bize şunu söylüyor:
Kültürel farklılıklar da mutluluk-para algısını etkiliyor.
Para amaç mı? Yoksa sadece bir araç mı?
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Sonuç olarak;
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