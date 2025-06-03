Yapay Zekaya Sorduk: Para Gerçekten Mutluluk Getirir mi?

Son 20 yılda bu konuda yapılan araştırmalar, para ile mutluluk arasında doğrudan ama sınırlı bir ilişki olduğunu gösteriyor. Örneğin Nobel ödüllü ekonomist Daniel Kahneman’ın yaptığı araştırmalara göre, gelir arttıkça insanların yaşamdan memnuniyet düzeyi de artıyor. Ancak bu artış, belirli bir gelir seviyesinden sonra yavaşlıyor. Yani temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, daha fazla para daha fazla mutluluk anlamına gelmiyor.

Yakın zamanlı başka bir araştırma daha var.

2021’de yapılan bir başka çalışmaya göre ise bazı bireylerde mutluluk, gelir arttıkça yükselmeye devam ediyor ama bu durum kişiden kişiye değişiyor. Yani para bir yere kadar evet, ama sonsuz mutluluk vadetmiyor.