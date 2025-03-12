Yapay zekaya göre birikim yapmak için büyük ve yüksek miktarlara gerek yok! Önemli olan, her ay düzenli bir şekilde belirli bir tutarı kenara koymak. Küçük adımlarla büyük sonuçlar elde edebilirsiniz! Yapay zeka bunun için minik bir öneride bulunuyor: Maaşınızı aldığınız anda birikim yaparak kalan para ile geçinmeye çalışın. Ayrıca belirsiz bir şekilde para biriktirmek yerine net hedefler koymayı unutmayın!