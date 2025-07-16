Yapay Zekaya Sorduk: Evi Satıp Parayı Faize Yatırmak, Faizden Gelenin Bir Kısmıyla da Kira Ödemek Mantıklı mı?
Konut fiyatları uçmuş, kiralar başını almış gitmiş. Eline toplu para geçmiş ya da evin var, “Acaba satsam da bankaya mı yatırsam?” diye düşünenlerden misin? Özellikle faizin yükseldiği bu dönemde, birçok kişi bu sorunun peşinde. Bir yanda garantili faiz getirisi, diğer yanda kira öderken eve sahip olamama riski… Bu kafa karışıklığını çözmek için soruyu yapay zekaya sorduk. İşte evi satıp parayı faize yatırmanın artıları, eksileri ve dikkat edilmesi gereken detaylar!
Not: Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. İçerik bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
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Faiz getirisi net ve düzenli olabilir, ama garantili değil.
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Kira giderin sabit değil, ama senin elindeki nakit tükenebilir.
Ev satmak demek, taşınabilir bir yatırım aracına geçmek demek.
Ev, uzun vadeli güvence sağlar; faiz geçici olabilir.
Ev fiyatları artarsa “Keşke satmasaydım!” diyebilirsin.
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Enflasyon, faiz kazancını gölgede bırakabilir.
Ev satışıyla gelen para bir fırsat olabilir ama dikkat ister.
Yaşadığın şehre ve eve göre durum değişebilir.
Sonuç: Faizden kira ödemek mantıklı olabilir ama planlıysan.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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