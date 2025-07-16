Yapay Zekaya Sorduk: Evi Satıp Parayı Faize Yatırmak, Faizden Gelenin Bir Kısmıyla da Kira Ödemek Mantıklı mı?

Bir evin varsa, başını sokacak bir yerin var demektir. Faiz geliriyle kira ödemek kısa vadede mantıklı görünebilir ama uzun vadede ev sahibi olamamak ciddi bir sorun yaratabilir. Yapay zekaya göre emeklilik dönemine yaklaştıkça bu konu daha da önem kazanır çünkü yaşlandıkça kredi çekmek, kira ödemek daha da zorlaşır. Oysa bir evin olursa, hayatın geri kalanında bir temel güvenceye sahipsin. Bu yüzden sadece bugünü değil, geleceği de hesaba katmak şart.