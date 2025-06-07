Yapay Zekaya Sorduk: 100 Yıl Sonra Hangi Kaynakların Eksikliği Yaşanacak
Dünyadaki kaynakların tükendiğini hepimiz biliyoruz. Bizi etkileri mi bilmiyoruz ama yakın bir gelecekte birçok kaynağın tükeneceğini uzmanlar söylüyor. Yakın bir gelecekte neler tükenecek acaba biliyor musun? Bilmeyenler için biz yapay zekaya sorduk. Bakalım yapay zeka 100 yıl içinde hangi kaynakların eksikliğini yaşayacağımızı düşünüyor!
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Dünyada kaynakların tükendiğini artık hepimiz biliyoruz.
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1. Tatlı Su
2. Tarım Arazileri
3. Fosil Yakıtlar
4. Ormanlar ve Biyolojik Çeşitlilik
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5. Nadir Metaller ve Mineraller
6. Balıklar
7. Temiz Hava
8. İklim
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