Yapay Zekaya Sorduk: 100 Yıl Sonra Hangi Kaynakların Eksikliği Yaşanacak

Hatta artık kaynaklar azalmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Ama tabii bunu engellemek pek mümkün olmuyor. Her geçen gün kaynakların azaldığını uzmanlar söylüyor. Yakın bir gelecekte artık eksikliğini yaşayabileceğimiz bazı kaynaklar var.

Peki yapay zekaya göre hangi kaynakların eksikliğini yaşayacağız?

Yapay zekaya bunu sorduk! Ona göre acaba gelecek 100 yıl içinde hangi kaynaklara ulaşmakta sorun yaşayacağız?