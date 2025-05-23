Yapay Zekaya Sorduk: 10 Bin TL Bütçe ile Zengin Olmak Mümkün mü?

10 bin TL’lik bir bütçeyle zengin olmak mucize değil ama mucizeyi mümkün kılacak adımlar atmak kesinlikle mümkün. Gerçek zenginlik, paranın miktarından çok onunla ne yapacağını bilmekten geçer. Doğru bilgiye ulaşmak, stratejik düşünmek, sürdürülebilir ve ölçülebilir hedeflerle ilerlemek bu süreçte en kritik unsurlar. Yapay zeka da vurguluyor ki küçük sermayelerle yola çıkan ama kararlılıkla devam eden birçok girişimci, bugün kendi alanında ciddi başarılara imza atıyor. Elinizdeki bütçeye değil, potansiyelinize odaklanın. Çünkü finansal başarı, bir anda gelen şans değil bilinçli tercihler ve sürekli gelişimle inşa edilen bir yolculuk.