Yapay Zekada Yeni Modeller Şirketlere Büyük Kâr Ettirecek: Maliyeti Kısmak İçin Parametreleri Küçültüyorlar

Sözcü'nün haberine göre, Apple, Microsoft, Meta ve Google gibi dev teknoloji şirketleri yakın zaman daha az parametre içeren ancak güçlü yeteneklere sahip yeni yapay zeka modellerini tanıttı.

Yazılımlarda parametre sayısı yükseldikçe, yapay zekanın performansının da o kadar iyi olduğu gerçeğinden yola çıkılırken, OpenAI son olarak GPT-4o, Google da Gemini 1.5 Pro'yu tanıtmış ve 1 milyondan fazla parametreye sahip oldukları tahmin edilmişti. Meta'nın da açık kaynaklı Llama modeli 400 milyar parametreli bir versiyonu daha oluşturuyor.