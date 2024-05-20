Yapay Zekada Yeni Modeller Şirketlere Büyük Kâr Ettirecek: Maliyeti Kısmak İçin Parametreleri Küçültüyorlar
Yapay Zekada Yeni Modeller Şirketlere Büyük Kâr Ettirecek: Maliyeti Kısmak İçin Parametreleri Küçültüyorlar
Son dönemde yeni gelişmelerin hızlı yaşandığı ve yakından izlendiği yapay zeka modellerinde Microsoft, Meta ve Google, yeni çıkardıkları sürümlerde daha az parametreyle maliyetleri düşürerek, daha fazla kâr elde ediyorlar.
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Yapay zekada ürünlerin güçlendirilmesi için büyük modellerden maliyetleri kısan küçük modellere geçildi.
Kurumsal müşteriler için üretilen yapay zeka ürünleri bu yüksek modellerle büyük meblağlara karşılık gelince müşterileri ikna etmek zorlaşıyor.
Küçük dil modelleri, hassas verileri koruyabilirken, daha uygun fiyatlara mal edilebiliyor. Enerji tasarrufu da sağlayan modeller, özelleştirilebiliyor.
Daha küçük modeller, cep telefonu gibi cihazlarda da çalışabilirken, Apple iPhone'nda çalışacak yapay zeka modelleri geliştiriyor.
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