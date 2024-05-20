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Yapay Zekada Yeni Modeller Şirketlere Büyük Kâr Ettirecek: Maliyeti Kısmak İçin Parametreleri Küçültüyorlar

Yapay Zekada Yeni Modeller Şirketlere Büyük Kâr Ettirecek: Maliyeti Kısmak İçin Parametreleri Küçültüyorlar

Yapay Zeka
Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.05.2024 - 18:04

Son dönemde yeni gelişmelerin hızlı yaşandığı ve yakından izlendiği yapay zeka modellerinde Microsoft, Meta ve Google, yeni çıkardıkları sürümlerde daha az parametreyle maliyetleri düşürerek, daha fazla kâr elde ediyorlar.

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Yapay zekada ürünlerin güçlendirilmesi için büyük modellerden maliyetleri kısan küçük modellere geçildi.

Yapay zekada ürünlerin güçlendirilmesi için büyük modellerden maliyetleri kısan küçük modellere geçildi.

Sözcü'nün haberine göre, Apple, Microsoft, Meta ve Google gibi dev teknoloji şirketleri yakın zaman daha az parametre içeren ancak güçlü yeteneklere sahip yeni yapay zeka modellerini tanıttı.

Yazılımlarda parametre sayısı yükseldikçe, yapay zekanın performansının da o kadar iyi olduğu gerçeğinden yola çıkılırken, OpenAI son olarak GPT-4o, Google da Gemini 1.5 Pro'yu tanıtmış ve 1 milyondan fazla parametreye sahip oldukları tahmin edilmişti. Meta'nın da açık kaynaklı Llama modeli 400 milyar parametreli bir versiyonu daha oluşturuyor.

Kurumsal müşteriler için üretilen yapay zeka ürünleri bu yüksek modellerle büyük meblağlara karşılık gelince müşterileri ikna etmek zorlaşıyor.

Kurumsal müşteriler için üretilen yapay zeka ürünleri bu yüksek modellerle büyük meblağlara karşılık gelince müşterileri ikna etmek zorlaşıyor.

Meta ve Google gibi şirketler de birkaç milyar parametrelik küçük dil modellerine yöneldi.

Küçük dil modelleri, hassas verileri koruyabilirken, daha uygun fiyatlara mal edilebiliyor. Enerji tasarrufu da sağlayan modeller, özelleştirilebiliyor.

Küçük dil modelleri, hassas verileri koruyabilirken, daha uygun fiyatlara mal edilebiliyor. Enerji tasarrufu da sağlayan modeller, özelleştirilebiliyor.

Meta küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, Llama 3 modelinin, 8 milyar parametreli GPT-4 ile karşılaştırılabilir olduğunu söylerken, Microsoft da 7 milyar parametreye sahip Phi-3 modelinin, OpenAI'ın önceki versiyonu olan GPT-3.5'ten daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

Daha küçük modeller, cep telefonu gibi cihazlarda da çalışabilirken, Apple iPhone'nda çalışacak yapay zeka modelleri geliştiriyor.

Daha küçük modeller, cep telefonu gibi cihazlarda da çalışabilirken, Apple iPhone'nda çalışacak yapay zeka modelleri geliştiriyor.

OpenAI başkanı Sam Altman, müşterilerine 'ayrı amaçlara hizmet eden' farklı boyutlarda yapay zeka modelleri sunarak, bu seçenekleri oluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

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