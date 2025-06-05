Yapay Zeka Yanıtlıyor: Türkiye’de Enflasyon Tahminen Ne Zaman Tek Hanelere İnecek?
Türkiye'de enflasyonun düşüp düşmeyeceği merak konusu. Çift haneli seviyelerde olan enflasyonun ne zaman tek hanelere düşeceğini bilmek istiyoruz. Herkesin bu konuda farklı tahmini var. Bazı uzmanlar 2026 yılı sonunda tek hanelere düşüleceğini öngörüyor. Peki bu konuda yapay zeka ne diyor, bir de onu dinleyelim...
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Türkiye'de enflasyonun düşüp düşmeyeceği merak konularından biri.
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Önce Merkez Bankası ne öngörüyor bakalım.
Hükümet de bazı öngörülerde bulunuyor.
Uluslararası kuruluşlar ne düşünüyor acaba?
Yapay zeka ise biraz daha gerçekçi bir takvim öngörüyor.
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Sonuç olarak, yapay zekâya göre yanıt net!
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