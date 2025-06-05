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Yapay Zeka Yanıtlıyor: Türkiye’de Enflasyon Tahminen Ne Zaman Tek Hanelere İnecek?

etiket Yapay Zeka Yanıtlıyor: Türkiye’de Enflasyon Tahminen Ne Zaman Tek Hanelere İnecek?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
05.06.2025 - 14:01

Türkiye'de enflasyonun düşüp düşmeyeceği merak konusu. Çift haneli seviyelerde olan enflasyonun ne zaman tek hanelere düşeceğini bilmek istiyoruz. Herkesin bu konuda farklı tahmini var. Bazı uzmanlar 2026 yılı sonunda tek hanelere düşüleceğini öngörüyor. Peki bu konuda yapay zeka ne diyor, bir de onu dinleyelim...

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Türkiye'de enflasyonun düşüp düşmeyeceği merak konularından biri.

Ekonomistler, uzmanlar, uluslararası kuruluşlar ve hükümet enflasyonun düşmesi konusunda açıklamalar yapıyor. Herkesin farklı öngörüsünün olduğu enflasyonla ilgili yapay zekanın da bir fikri var elbette.

Önce Merkez Bankası ne öngörüyor bakalım.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son yayımladığı Enflasyon Raporu’nda, orta vadeli hedef olarak %5 düzeyini koruyor. Ancak bu hedefe giden yolun oldukça kademeli olacağı belirtiliyor. TCMB, 2026 yılı sonunda enflasyonun %9 seviyelerine kadar düşmesini öngörüyor. Bu da, ilk kez tek haneli enflasyon hedefinin 2026 sonunda gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Tabii bu tahminler birçok şeye bağlı. 

Bu tahminler, sıkı para politikalarının sürdürülmesi, bütçe disiplininin korunması ve iç talebin dengelenmesi gibi varsayımlara dayanıyor. Ancak raporda, küresel emtia fiyatları, döviz kuru oynaklığı ve iç politikaların kararlılığı gibi faktörlerin bu süreci hızlandırabileceği ya da yavaşlatabileceği de vurgulanıyor.

Hükümet de bazı öngörülerde bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı açıklamalarda, enflasyonun 2026 yılı sonunda tek haneye düşmesini beklediklerini dile getirmişti. Ancak Nisan 2025’te yaptığı güncel bir değerlendirmede bu hedefin biraz ötelenebileceğine işaret etti:

“Enflasyonun 2026’da %10’lu seviyelere, 2027’de ise tek hanelere gerilemesini bekliyoruz.”

Bu açıklama, hükümetin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu ancak sürecin daha uzun vadeli planlamayı gerektirdiğini ortaya koyuyor.

Uluslararası kuruluşlar ne düşünüyor acaba?

Türkiye’nin enflasyon sürecini yalnızca yerel kurumlar değil, küresel yatırım ve analiz şirketleri de yakından takipte. Örneğin JPMorgan, 2025 yılı sonunda Türkiye’de enflasyonun %26 seviyelerinde olacağını, 2026’da ise belirgin bir düşüş yaşanacağını öngörüyor. Diğer kuruluşlar da benzer biçimde 2026 sonunda veya 2027 başında tek haneli enflasyonun mümkün olabileceğini dile getiriyor.

Bunlar birer tahminden ibaret elbette. 

Bu tahminler, ekonomideki yapısal reformlara, siyasi istikrara ve küresel ekonomik ortamın destekleyici olmasına bağlı.

Yapay zeka ise biraz daha gerçekçi bir takvim öngörüyor.

Yapay zekanın mevcut verileri analiz etmesi, geçmiş deneyimleri modellemesi ve güncel tahminleri bir araya getirmesiyle ortaya çıkan tablo şu şekilde özetlenebilir:

  • Enflasyonun kısa vadede tek hanelere inmesi zor görünmektedir.

  • 2025 yılı, dezenflasyon süreci açısından kritik bir eşik olacaktır. Bu süreçte politika faizleri, kur istikrarı, enerji fiyatları ve küresel gelişmelerin etkisi dikkatle izlenecektir.

  • Tüm şartlar istikrarlı şekilde ilerlerse, 2026 yılı sonunda %9 civarında bir enflasyon mümkün olabilir.

  • Ancak daha temkinli bir bakış açısıyla, 2027 yılının ilk çeyreğinde tek haneli enflasyon hedefi daha gerçekçi kabul edilmektedir.

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Sonuç olarak, yapay zekâya göre yanıt net!

Hedefe ulaşmak mümkün, ama kısa vadede değil — dikkatli, sabırlı ve disiplinli bir süreçle. Enflasyonla mücadele, yalnızca faiz artışlarıyla değil; üretim, tüketim, dış ticaret ve kamu maliyesi gibi birçok alandaki bütünlüklü politikalarla başarıya ulaşabilir. Türkiye’nin 2026 veya 2027 yılında tek haneli enflasyona ulaşması, ekonomi yönetiminin kararlılığına ve dışsal şoklara karşı dayanıklılığına bağlı.

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