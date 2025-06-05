Yapay Zeka Yanıtlıyor: Türkiye’de Enflasyon Tahminen Ne Zaman Tek Hanelere İnecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son yayımladığı Enflasyon Raporu’nda, orta vadeli hedef olarak %5 düzeyini koruyor. Ancak bu hedefe giden yolun oldukça kademeli olacağı belirtiliyor. TCMB, 2026 yılı sonunda enflasyonun %9 seviyelerine kadar düşmesini öngörüyor. Bu da, ilk kez tek haneli enflasyon hedefinin 2026 sonunda gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Tabii bu tahminler birçok şeye bağlı.

Bu tahminler, sıkı para politikalarının sürdürülmesi, bütçe disiplininin korunması ve iç talebin dengelenmesi gibi varsayımlara dayanıyor. Ancak raporda, küresel emtia fiyatları, döviz kuru oynaklığı ve iç politikaların kararlılığı gibi faktörlerin bu süreci hızlandırabileceği ya da yavaşlatabileceği de vurgulanıyor.