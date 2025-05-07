Yapay Zeka Yanıtladı: Yapay Zekanın Yükselmesiyle Birlikte Gelecekte Daha Çok İnsan İşsiz Kalacak mı?

Evet, yapay zeka bazı işleri bitiriyor ama aynı zamanda yepyeni işler yaratıyor. Tıpkı sanayi devriminde olduğu gibi teknoloji bazı meslekleri ortadan kaldırırken bazılarını da doğuruyor. Örneğin, veri bilimi, yapay zeka eğitimi, etik danışmanlığı, siber güvenlik uzmanlığı gibi meslekler bugün hiç olmadığı kadar popüler. Ancak bu pozisyonlara ulaşmak için ileri düzeyde eğitim, teknik bilgi ve sürekli öğrenmeye açık olmak şart. İşte tam bu noktada problem başlıyor. Yeni nesil meslekler daha yüksek beceri gerektirdiği için eski işinden olan herkes bu alanlara kolayca geçemiyor. Gelecek herkes için eşit değil çünkü bilgiye erişim, dijital okuryazarlık ve altyapı hala ciddi sorunlar. Dolayısıyla iş kaybı bir yandan ilerlerken bu yeni meslekler sadece belli bir grubun erişebildiği bir avantaja dönüşüyor. Yani değişim herkese eşit fırsat sunmuyor sadece adapte olan kazanıyor.