Yapay Zeka Yanıtladı: Yapay Zekanın Yükselmesiyle Birlikte Gelecekte Daha Çok İnsan İşsiz Kalacak mı?
Yapay zeka artık sadece bilim kurgu filmlerinin yıldızı değil iş dünyasının yeni oyuncusu, bazılarımızın ise potansiyel rakibi. Peki bu gelişmeler ışığında işlerimizi kaybetmekten mi korkmalıyız yoksa yepyeni kariyer fırsatlarına mı hazırlanmalıyız? Gelecek geldi, şimdi ona nasıl ayak uyduracağımızı konuşalım. Biz sorduk, yapay zeka cevapladı!
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