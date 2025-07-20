Yapay Zeka Yanıtladı: Yapay Zeka Gelişirse Liderlere İhtiyacımız Kalacak mı?

Yapay zekaya göre liderlik, sadece doğru kararları almakla sınırlı değil; insanlara umut aşılamak, kriz anında moral vermek, bir yön çizmek de bu işin parçası. Evet, yapay zeka veriyle dolu, hatta muazzam stratejiler geliştirebilir. Ama bir liderin “Hadi kalkıyoruz, yeniden deniyoruz!” cümlesindeki o ruhu henüz taklit edemiyor. İlham, duygusal bağ kurma ve empati gibi alanlarda hala insana ihtiyaç var. Yani liderlik sadece IQ değil, aynı zamanda EQ meselesi. Yapay zeka bu alanda gelişiyor ama henüz “Birlikte başardık” hissini yaratabilecek kadar sıcak değil.