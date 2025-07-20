Yapay Zeka Yanıtladı: Yapay Zeka Gelişirse Liderlere İhtiyacımız Kalacak mı?
Yapay zeka artık yalnızca kod yazan bir sistem değil, seninle kahve muhabbeti yapabilecek kadar gelişmiş bir zihin! Peki bu hızla ilerlemeye devam ederse, yıllardır bildiğimiz lider figürlerine hala ihtiyacımız olacak mı? Yani vizyoner yöneticiler, karizmatik politikacılar, stratejik karar vericiler… Yoksa tüm bu rolleri bir gün bir algoritma mı üstlenecek? Bu soruyu doğrudan yapay zekanın kendisine sorduk. İşte liderlik koltuğuna yapay zekanın gözünden bir bakış! 👇
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Liderlik sadece karar vermek değil, ilham vermektir. Peki algoritmalar ilham verebilir mi?
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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