Yapay Zeka Işığında Geleceği Kurtaracak Teknolojier

Bu nedenle, zirvede katılımcılar, zirvede nasıl daha etkin önlemler alınabileceği, veri koruma ve kişisel gizlilik haklarının nasıl savunulabileceği üzerine değerli fikirlerini paylaştılar. Zirvenin yapay zeka kısmında ise, algoritmaların şeffaflığı ve etik kullanımı gibi kritik konularla birlikte, iş ve sosyal yaşama entegrasyonu gibi geniş bir perspektiften ele alındı. Akıllı şehirler bölümünde, teknolojinin şehir yaşamını nasıl dönüştürebileceği, enerji verimliliği ve sürdürülebilir altyapı çözümleri gibi konular tartışıldı. Emrah Kozan ile sohbetimizde “Bu teknolojilerin uygulanmasında karşılaşılan zorluklar ve elde edilen başarılar, gerçek dünya örnekleri üzerinden konuştuk, böylece daha yaşanabilir şehirler inşa etme vizyonu katılımcılarla paylaşıldı”.

Eksik kalmasın; zirvenin küreasyonunu yapan Emrah Kozan, kurucusu olduğu Piksel Akademi bünyesinde bilişim alanında proje ve eğitim çalışmaları yapmaya devam eden bir isim. Şirket bünyesinde kurduğu Antalya Teknokent Merkezli yazılım şirketinde pek çok proje yapıyor. Bu alanda birçok mobil uygulama, web yazılım projeleri ve arayüz ve kullanıcı deneyimi tasarımlarına imza atıyor. 2019 yılından bu yana Alanya HEP Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan ve üniversiteler bünyesinde iletişim tasarımı ve pazarlama bölümlerinde dijital reklam uygulamaları, temel web tasarımı ve tasarım odaklı düşünce dersleri veren Kozan, 2021 yılının Mart ayında Abaküs yayınevinden çıkan ve alanındaki ilk Türkçe kaynak olarak nitelendiren “Design Thinking- Tasarım Odaklı Düşünce” adında bir de kitap yazmış.