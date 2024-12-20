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Yapay Zeka Işığında Geleceği Kurtaracak Teknolojier

etiket Yapay Zeka Işığında Geleceği Kurtaracak Teknolojier

Berat Genç
Berat Genç - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 23:40

Geçen hafta özel bir zirvedeydim. Akdeniz Bilişim Zirvesinde. Türkiye’nin bu alandaki en büyük zirvelerinden olan bu etkinlikte gelecek bakış açım yeniden şekillendi adeta. Zirve, teknolojinin toplum ve iş dünyası üzerindeki dönüştürücü etkisini keşfetmek amacıyla bölgesel ve global liderleri, yenilikçileri ve düşünce önderlerini bir araya getirdi. ABZ; siber güvenlik, yapay zeka, akıllı şehirler, e-devlet hizmetleri ve teknoloji liderliği gibi çeşitli ana temaları ele alarak, bu alanlarda karşılaşılan güncel zorlukları ve geliştirilen yenilikçi çözümleri tartışmayı hedefledi.

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Zirvede konuştuğumuz etkinliğin yaratıcısı Emrah Kozan “siber güvenlik konusu, her geçen gün artan dijital tehditlerle birlikte daha da önem kazandı” diyor.

Zirvede konuştuğumuz etkinliğin yaratıcısı Emrah Kozan “siber güvenlik konusu, her geçen gün artan dijital tehditlerle birlikte daha da önem kazandı” diyor.

Bu nedenle, zirvede katılımcılar, zirvede nasıl daha etkin önlemler alınabileceği, veri koruma ve kişisel gizlilik haklarının nasıl savunulabileceği üzerine değerli fikirlerini paylaştılar. Zirvenin yapay zeka kısmında ise, algoritmaların şeffaflığı ve etik kullanımı gibi kritik konularla birlikte, iş ve sosyal yaşama entegrasyonu gibi geniş bir perspektiften ele alındı. Akıllı şehirler bölümünde, teknolojinin şehir yaşamını nasıl dönüştürebileceği, enerji verimliliği ve sürdürülebilir altyapı çözümleri gibi konular tartışıldı.  Emrah Kozan ile sohbetimizde “Bu teknolojilerin uygulanmasında karşılaşılan zorluklar ve elde edilen başarılar, gerçek dünya örnekleri üzerinden konuştuk, böylece daha yaşanabilir şehirler inşa etme vizyonu katılımcılarla paylaşıldı”.

Eksik kalmasın; zirvenin küreasyonunu yapan Emrah Kozan, kurucusu olduğu Piksel Akademi bünyesinde bilişim alanında proje ve eğitim çalışmaları yapmaya devam eden bir isim. Şirket bünyesinde kurduğu Antalya Teknokent Merkezli yazılım şirketinde pek çok proje yapıyor.  Bu alanda birçok mobil uygulama, web yazılım projeleri ve arayüz ve kullanıcı deneyimi tasarımlarına imza atıyor. 2019 yılından bu yana Alanya HEP Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan ve üniversiteler bünyesinde iletişim tasarımı ve pazarlama bölümlerinde dijital reklam uygulamaları, temel web tasarımı ve tasarım odaklı düşünce dersleri veren Kozan, 2021 yılının Mart ayında Abaküs yayınevinden çıkan ve alanındaki ilk Türkçe kaynak olarak nitelendiren “Design Thinking- Tasarım Odaklı Düşünce” adında bir de kitap yazmış.

Zirvede ayrıca e-devlet hizmetleri, zirvede kamu yönetiminin dijitalleştirilmesi ve vatandaşların devlet hizmetlerine erişimini nasıl daha şeffaf ve etkin hale getirebileceğimiz üzerine odaklanıldı.

Dijital hükümet uygulamalarının vatandaş memnuniyetini nasıl artırdığı ve bu süreçlerde veri koruma politikalarının nasıl sağlandığı üzerine ayrıntılı görüşmeler yapıldı. Teknoloji liderliği oturumları, zirvedeki liderlerin geleceği nasıl şekillendirebileceklerini, teknolojik yenilikleri nasıl yöneteceklerini ve bu yenilikleri toplumun her kesimine nasıl yayabileceklerini tartışacak bir alan oldu. Katılımcılar, teknolojiyi yönetme ve yeni teknolojik trendleri öngörme konularında liderlik becerilerini nasıl geliştirebilecekleri üzerine fikir alışverişinde bulundular.

Emrah Kozan’a göre; “Bu şekilde, Akdeniz Bilişim Zirvesi, geniş içerik yelpazesi ile katılımcılara yeni teknolojiler hakkında bilgi edinme, stratejik iş birlikleri kurma ve teknolojik gelişmelerin ön saflarında yer alma imkan tanımış oldular”. Zirve, Kozan’a göre, bölgesel ve global ölçekte teknolojik gelişmeleri şekillendirmede katılımcıların aktif bir rol almasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Kesin olan, bu platform, bilişim dünyasındaki en son trendleri ve inovasyonları keşfetmek isteyen herkes için değerli bir fırsat sunuyor.

Ben de bu zirvede konuşulanlardan yola çıkarak, “Geleceği Kurtaracak Teknolojiler' adında bir içerik çalıştım. Neticesinde, bir teknoloji, tarihin akışını tamamen değiştirebilir mi? Elektriğin keşfi, matbaanın icadı ya da internetin yaygınlaşması, insanlığın kaderini yeniden şekillendiren dönüm noktalarıydı. Ancak bu gelişmelerin her biri, sadece sağladıkları olanaklarla değil, beraberinde getirdikleri sorumluluklarla da önemliydi. Geçmişten günümüze kadar uzanan bu yolculuk, bize teknolojinin gücünü ve etkisini anlamamız için sayısız örnek sundu. Şimdi, yeni bir döneme yaklaşıyoruz; geçmişte olduğu gibi, geleceği yeniden şekillendirebilecek yeniliklerin eşiğindeyiz.

1. Füzyon Enerjisi: Temiz ve Sınırsız Bir Güç

1. Füzyon Enerjisi: Temiz ve Sınırsız Bir Güç

Füzyon enerjisi, güneşin enerji üretim sürecini taklit ederek temiz ve sınırsız bir enerji kaynağı sunar. Geleneksel fosil yakıtların aksine, karbon salınımı yapmaz ve radyoaktif atık oluşturma riski düşüktür.

Fosil yakıt bağımlılığını ortadan kaldırır, iklim değişikliğini yavaşlatır ve enerji eşitliğini sağlar. Peki ya bu enerji dünyamızı tamamen temiz bir geleceğe taşısa ne harika olurdu, değil mi?

2. Yapay Fotosentez: Karbon Nötr Gelecek

2. Yapay Fotosentez: Karbon Nötr Gelecek

Bitkilerin fotosentez sürecini taklit eden yapay fotosentez, karbon dioksiti emerek temiz yakıt ve enerji üretimi sağlar. Bu teknoloji, karbon ayak izini azaltmada kritik rol oynar.

Karbon salınımını azaltır, iklim değişikliğiyle mücadele eder ve yenilenebilir enerji kaynaklarını destekler. Bu, gelecekte tamamen temiz bir enerji dünyası yaratsa inanılmaz olmaz mı?

3. CRISPR Genetik Düzenleme: Hastalıksız Bir Gelecek

3. CRISPR Genetik Düzenleme: Hastalıksız Bir Gelecek

Genetik hastalıkları düzenlemek ve tarımda dayanıklı ürünler üretmek için kullanılan CRISPR, büyük bir potansiyel sunar.

Kalıtsal hastalıkları ortadan kaldırır, tarım verimliliğini artırır ve insan sağlığına yeni bir boyut kazandırır. Gelecekte bu teknoloji, hastalıksız bir toplum yaratabilir mi? Düşüncesi bile heyecan verici.

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4. Katı Hal Pilleri: Enerji Depolamada Devrim

4. Katı Hal Pilleri: Enerji Depolamada Devrim

Geleneksel lityum-iyon pillere alternatif olarak geliştirilen katı hal pilleri, daha uzun ömürlü ve güvenlidir.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasını destekler ve yenilenebilir enerjinin depolanmasını kolaylaştırır. Enerji sorununu çözmek bu kadar basit olabilir mi?

5. Dikey Tarım: Sürebilir Gıda Çözümü

5. Dikey Tarım: Sürebilir Gıda Çözümü

Dikey tarım, şehir içlerinde sınırlı alanlarda kontrollü çevrede tarım yaparak gıda üretimini sürebilir kılar.

Tarımın alan bağımlılığını azaltır, su ve enerji tasarrufu sağlar, gıda güvenliğini artırır. Tarımda bu kadar yenilikçi bir yaklaşım, geleceğimizi kurtarmaz mı? Hem de bu kadar çok ihtiyacımız varken.

6. Blok Zinciri (Blockchain): Güvenli Veri Paylaşımı

6. Blok Zinciri (Blockchain): Güvenli Veri Paylaşımı

Blok zinciri, merkezi olmayan bir dijital kayıt sistemi olarak veri güvenliğini sağlar ve şeffaflığı artırır.

Tedarik zincirinde şeffaflığı sağlar, finansal dolandırıcılığı azaltır ve veri güvenliğini artırır. Bu teknolojinin hayatımıza daha fazla şeffaflık katması mümkün olur mu?

7. Hidrojen Yakıtı: Temiz ve Yenilenebilir

7. Hidrojen Yakıtı: Temiz ve Yenilenebilir

Fosil yakıtlara temiz bir alternatif olan hidrojen yakıtı, enerji depolamada önemli bir rol oynar.

Karbon salınımı yapmaz, enerji sistemlerinin verimliliğini artırır ve ulaşımda devrim yaratır. Temiz yakıtların egemen olduğu bir dünya hayal edin, ne kadar etkileyici olurdu.

8. Akıllı Şehirler: Daha Yaşanabilir Kentler

8. Akıllı Şehirler: Daha Yaşanabilir Kentler

IoT ve büyük veri analitiği ile entegre olan akıllı şehirler, trafik, enerji ve atık yönetimini optimize eder.

Çevresel etkileri azaltır, enerji verimliliğini artırır ve şehir hayatını kolaylaştırır. Teknolojiyle donatılmış bu şehirlerde yaşamak, harika bir deneyim olacaktır.

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9. Optik Hesaplama: Hızlı ve Verimli Sistemler

9. Optik Hesaplama: Hızlı ve Verimli Sistemler

Elektrik sinyalleri yerine ışığı kullanarak veri işleyen optik hesaplama, hız ve enerji tasarrufu sağlar.

Veri işleme kapasitesini artırır, enerji tüketimini azaltır ve daha hızlı iletişim sağlar. Bu tür bir teknolojiyle dijital dönüşüm ne kadar hızlanırdı.

10. 3D Baskı: Tıp ve Üretimde Yeni Ufuklar

10. 3D Baskı: Tıp ve Üretimde Yeni Ufuklar

Kişiselleştirilmiş protezlerden bina yapımlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir.

Tıpta organ naklinde devrim yaratır, üretim süreçlerini hızlandırır ve sürdürülebilir yapılar inşa eder. Bu kadar hızlı ve etkili bir üretim devrimi mümkün mü?

11. Yapay Fotosentez: Karbon Yakalama ve Yakıt Üretimi

11. Yapay Fotosentez: Karbon Yakalama ve Yakıt Üretimi

Doğal fotosentezi taklit eden bu teknoloji, karbon emisyonlarını azaltırken sürdürülebilir enerji kaynakları üretir.

Hava kirliliğini azaltır, iklim değişikliğiyle mücadele eder ve yenilenebilir enerji çözümleri sunar. Bu yöntemle geleceğimizi kurtarmak ne kadar etkileyici olurdu.

12. Programlanabilir Madde: Yeniden Şekillenebilir Gelecek

12. Programlanabilir Madde: Yeniden Şekillenebilir Gelecek

Harici uyaranlara yanıt olarak şeklini değiştirebilen bu maddeler, çok yönlü kullanımlar sunar.

Tıp ve savunma sanayinde yenilikçi çözümler sunar, üretim süreçlerini yeniden tanımlar. Gelecekte her şeyi istediğimiz gibi şekillendirmek mi? Kulağa çok çılgın gelse de neden olmasın?

13. Kriyojenik Teknolojiler: Uzun Süreli Depolama Çözümleri

13. Kriyojenik Teknolojiler: Uzun Süreli Depolama Çözümleri

Düşük sıcaklıklarda biyolojik materyalleri veya gıdaları koruyan bu teknoloji, yaşam kalitesini artırabilir.

Organ nakli için dokuları korur, gıda israfını azaltır ve gelecekteki ihtiyaçlar için kaynak saklamayı sağlar. Bu tür bir koruma sistemi yaşamlarımızı nasıl kolaylaştırırdı?

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14. Yapay Zeka Destekli Eğitim Sistemleri: Daha İyi Öğrenim

14. Yapay Zeka Destekli Eğitim Sistemleri: Daha İyi Öğrenim

Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir öğrenim yöntemleri sunan bu sistemler, eğitimde devrim yaratır.

Bireyselleştirilmiş eğitim fırsatları sunar, öğrencilerin başarı oranlarını artırır ve öğretmenlerin yükünü hafifletir. Eğitimde bu tür bir dönüşüm müthiş olmaz mı?

15. Nanoteknoloji: Tıp ve Enerjide Yeni Ufuklar

15. Nanoteknoloji: Tıp ve Enerjide Yeni Ufuklar

Nanoteknoloji, maddeyi atomik seviyede manipüle ederek tıp ve enerji gibi alanlarda yeni çözümler sunar.

Kanser tedavisinde daha etkili ilaçlar geliştirir ve çevre dostu enerji çözümleri sunar. Gelecekte bu kadar minyatür bir teknolojiden dünyayı değiştiren çözümler yaratabilir miyiz? Ne büyük bir potansiyel.

16. Starlink Uydu İnterneti: Dijital Erişimde Eşitlik

16. Starlink Uydu İnterneti: Dijital Erişimde Eşitlik

Küresel çapta internete erişim sunan Starlink, uzak bölgelerde dijital eşitliği destekler.

Kırsal alanlarda bilgiye erişim sağlar, ekonomik kalkınmayı hızlandırır ve eğitim olanaklarını artırır. Herkesin internet erişimi olduğu bir dünya düşünün, müthiş olurdu.

17. Yapay Ağaçlar: Karbon Yakalama Teknolojisi

17. Yapay Ağaçlar: Karbon Yakalama Teknolojisi

Atmosferden karbon dioksiti yakalayarak iklim değişikliği ile mücadele eder.

Karbon ayak izini azaltır, çevresel dengeyi destekler ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletir. Bu teknoloji, dünyamızın nefes almasını sağlayabilir.

18. Hiperloop: Hızlı ve Sürdürülebilir Taşımacılık

18. Hiperloop: Hızlı ve Sürdürülebilir Taşımacılık

Manyetik kaldırma ve düşük basınçlı tüplerle çalışan bu ulaşım sistemi, hız ve enerji verimliliğini birleştirir.

Şehirler arası ulaşımı hızlandırır, karbon salınımını azaltır ve seyahat süresini kısaltır. Bu tür bir taşımacılıkta devrim yaratır.

Sonuç olarak, bu teknolojiler insanlığın sorunlarına çözüm sunma potansiyeline sahip olmanın ötesinde, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için fırsatlar sunuyor. Ancak bu fırsatların gerçeğe dönüşmesi, teknolojiye olan yaklaşımımızın etik, sorumlu ve sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Gelecek, sadece neyi başardığımızla değil, nasıl başardığımızla da şekillenecektir. Bu teknolojilere yapılacak yatırımlar ve bu süreçte alınacak kararlar, insanlığın yönünü belirleyecek. İnsan zekâsı ve yaratıcılığıyla şekillenen bu inovasyonlar, daha iyi bir geleceğin kapılarını aralayabilir mi? Bu soruya verilecek olumlu bir yanıt, hepimizin ortak çabasıyla mümkün olacaktır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Berat Genç
Berat Genç
Onedio Üyesi
Konuşuyorum, anlatıyorum, düşünüyorum. İletişim, satış, pazarlama ve bilim dünyası adeta benim sınırsız oyun alanım. Podcast dünyası ve internet yazarlığı da benim için sürekli cezbedici bir alan.
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