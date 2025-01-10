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Yapay Zeka ChatGPT’yi En Çok Kullanan 12 Ülke

etiket Yapay Zeka ChatGPT’yi En Çok Kullanan 12 Ülke

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 14:01

Yapay zeka dünyası hızla büyüyor, ChatGPT ise bu rüzgarın en popüler yıldızı! Peki, hangi ülkeler bu teknolojiyi en çok kullanıyor dersiniz? Kimisi ödevlerini kolayca hallediyor, kimisi iş dünyasında harikalar yaratıyor. 

Hadi, bu 12 ülkenin sıralamasına ve ChatGPT’ye nasıl sarıldıklarına birlikte bakalım! 👇

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1. Hindistan

1. Hindistan

Listenin en tepesinde Hindistan var, şaşırdık mı? Tabii ki hayır! %45 gibi inanılmaz bir kullanım oranıyla Hindistan, yapay zeka teknolojilerini benimsemede adeta rakipsiz. Bu devasa ülkede ChatGPT, eğitimden iş dünyasına kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Sınava hazırlanan bir öğrenci mi? İş planı yapan bir girişimci mi? Günlük problemlerine çözüm arayan biri mi? Hepsi ChatGPT’nin nimetlerinden faydalanıyor. Hem bu kadar büyük bir nüfusa sahip bir ülkede, bu oranlar hiç de şaşırtıcı değil, değil mi? Teknolojiyle iç içe yaşayan bu ülke, yapay zekanın kalbini çoktan fethetmiş!

2. Fas

2. Fas

Fas’a bir bakalım! %38’lik kullanım oranıyla listede ikinci sırayı kapan Fas, teknolojiyi hızla benimseyen Afrika ülkelerinden biri. ChatGPT burada özellikle eğitim ve iş dünyasında çok popüler. Mesela, bir öğrenci tez yazarken ilham mı arıyor? Ya da bir şirket daha verimli raporlar mı hazırlamak istiyor? ChatGPT’ye başvuran Faslılar, bu teknolojiyle işlerini kolaylaştırıyor.

3. Birleşik Arap Emirlikleri

3. Birleşik Arap Emirlikleri

%34’lük bir kullanım oranıyla üçüncü sırada Birleşik Arap Emirlikleri var. Burada teknolojiye olan tutku zaten bir sır değil! Dünyanın en lüks otelleri, en yüksek gökdelenleri ve tabii ki en yenilikçi teknolojik projeleriyle tanınan bu ülkede, ChatGPT iş dünyasında büyük bir yardımcı. Düşünsenize, bir iş toplantısında hızlıca not almak mı lazım? Ya da bir proje için yaratıcı bir fikir mi gerekiyor? ChatGPT burada devreye giriyor ve herkesin hayatını kolaylaştırıyor.

4. Arjantin

4. Arjantin

Arjantin’den selamlar! %32’lik bir kullanım oranıyla Arjantin, Güney Amerika’nın ChatGPT liderlerinden biri. Özellikle yaratıcı sektörlerde çalışanlar ve bireysel kullanıcılar bu yapay zeka aracından vazgeçemiyor. Bir reklam kampanyası mı hazırlıyorsunuz? Ya da bir senaryo üzerinde mi çalışıyorsunuz? Arjantinliler, ChatGPT’yi tam bir yaratıcı asistan olarak görüyor. Latin Amerika’nın bu enerjik ülkesi, teknolojiyi sanatıyla harmanlamayı çok iyi başarıyor.

5. Brezilya

5. Brezilya

Brezilya, Arjantin’le aynı sırayı paylaşarak %32’lik bir oranla listeye giriyor. Samba dansı ve futboluyla ünlü bu sıcak ülke, teknolojiyi de çok seviyor. ChatGPT, burada iş dünyasından bireysel kullanıma kadar her yerde kullanılıyor. Özellikle girişimciler ve öğrenciler, ChatGPT’yi günlük işlerini hızlandırmak için sıkça tercih ediyor. Hatta bir samba gecesi düzenlerken bile metin yazarlığına ihtiyaç duyulursa, ChatGPT’den destek alıyorlar. Eğlenceyle teknolojiyi bu kadar güzel harmanlayan başka bir yer var mı?

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6. Endonezya

6. Endonezya

Endonezya, %32’lik kullanım oranıyla bu listeye güçlü bir giriş yapıyor. Girişimciler, küçük işletmeler ve hatta öğrenciler, ChatGPT’nin sağladığı kolaylıklardan maksimum düzeyde faydalanıyor. Bir iş planı mı yazıyorsunuz? Hızlı bir özet mi lazım? ChatGPT hemen yetişiyor. Endonezya’da, bu teknolojiyi özellikle e-ticaret sektörü ve yaratıcı işler için sıkça kullanıyorlar. Hem kültürel zenginliklerini koruyup hem de teknolojiyi benimsemekte bu kadar başarılı bir ülke görmek gerçekten ilham verici!

7. Güney Afrika

7. Güney Afrika

Güney Afrika, %31’lik kullanım oranıyla ChatGPT’yi kucaklayan ülkeler arasında yer alıyor. Eğitimde dijitalleşme ve iş dünyasında dönüşüm projeleri, bu teknolojinin kullanımını adeta bir zorunluluk haline getirmiş durumda. Özellikle öğrenciler, araştırmalarını hızlandırmak ve projelerini geliştirmek için ChatGPT’yi tercih ediyor. Ayrıca, startup’ların ve girişimcilerin yoğun olduğu bu coğrafyada, teknolojiyi hayatlarının merkezine koymuşlar.

8. Filipinler

8. Filipinler

Filipinler’de ChatGPT adeta dijital içerik üreticilerinin gizli silahı! %28’lik kullanım oranıyla dikkat çeken bu ülke, sosyal medya içeriklerinden dijital pazarlama projelerine kadar her alanda ChatGPT’den faydalanıyor. Özellikle yaratıcı içerikler ve etkileyici kampanyalar hazırlamak isteyenler için ChatGPT, eşsiz bir yardımcı. Filipinliler, teknolojiyi eğlenceyle birleştirmeyi iyi bilen bir millet. Öyle ki, bir TikTok videosunun altına yazılacak bir açıklama bile ChatGPT’ye soruluyor!

9. İsveç

9. İsveç

İsveçliler %27’lik kullanım oranıyla ChatGPT’yi en verimli şekilde kullanan ülkelerden biri. İskandinav ülkelerinin düzen ve verimlilik anlayışı, bu teknolojiyi hızla benimsemelerini sağlamış. Eğitim sektöründe, araştırma projelerinde ve iş dünyasında ChatGPT, adeta bir İsveç klasiği haline gelmiş durumda. İsveçliler, yapay zekayı bir asistan olarak görüyor; hem zamandan tasarruf ediyorlar hem de işleri çok daha kolay bir şekilde hallediyorlar.

10. Güney Kore

10. Güney Kore

Güney Kore, teknolojiyle özdeşleşmiş bir ülke. %26’lık kullanım oranıyla listemizde yer alan bu Asya devi, ChatGPT’yi hem iş dünyasında hem de eğitimde etkili bir şekilde kullanıyor. Özellikle startup ekosisteminin hızla büyüdüğü bu ülkede, yapay zeka projelerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Eğlence sektöründe senaryo yazımları ve içerik geliştirmeden, eğitim alanında ders planlarına kadar ChatGPT, Güney Kore’de hayatın her alanında bir kurtarıcı rolü oynuyor.

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11. Türkiye

11. Türkiye

Sıra geldi bize, Türkiye’ye! %23’lük kullanım oranıyla ChatGPT’yi en çok kullanan ülkelerden biri olarak listede yerimizi alıyoruz. Üniversite öğrencileri ve genç girişimciler arasında popüler olan ChatGPT, ödevlerden yaratıcı projelere kadar birçok alanda çözüm sunuyor. Bir tez yazımı sırasında mı sıkıştınız? Yoksa iş planı hazırlamanız mı gerekiyor? ChatGPT’nin gücünden faydalanan Türk kullanıcılar, hayatlarını daha kolay ve verimli hale getiriyor.

12. Amerika Birleşik Devletleri

12. Amerika Birleşik Devletleri

Ve işte listemizin son sırasında %23’lük kullanım oranıyla Amerika Birleşik Devletleri var. Yapay zekanın doğduğu topraklar olan ABD, ChatGPT’yi iş dünyasında, yazılım projelerinde ve günlük yaşamda en etkili kullanan ülkelerden biri. Teknolojik yeniliklerin merkezi olan Amerika’da, ChatGPT adeta bir vazgeçilmez. İş yerinde sunum mu hazırlıyorsunuz, yoksa bir uygulama için metin mi gerekiyor? ABD’de kullanıcılar ChatGPT’yi her alanda kullanarak bu teknolojinin tüm imkanlarını sonuna kadar değerlendiriyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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