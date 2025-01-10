Yapay Zeka ChatGPT’yi En Çok Kullanan 12 Ülke
Yapay Zeka ChatGPT’yi En Çok Kullanan 12 Ülke
Yapay zeka dünyası hızla büyüyor, ChatGPT ise bu rüzgarın en popüler yıldızı! Peki, hangi ülkeler bu teknolojiyi en çok kullanıyor dersiniz? Kimisi ödevlerini kolayca hallediyor, kimisi iş dünyasında harikalar yaratıyor.
Hadi, bu 12 ülkenin sıralamasına ve ChatGPT’ye nasıl sarıldıklarına birlikte bakalım! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hindistan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Fas
3. Birleşik Arap Emirlikleri
4. Arjantin
5. Brezilya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Endonezya
7. Güney Afrika
8. Filipinler
9. İsveç
10. Güney Kore
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Türkiye
12. Amerika Birleşik Devletleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın