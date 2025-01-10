Yapay Zeka ChatGPT’yi En Çok Kullanan 12 Ülke

Yapay zeka dünyası hızla büyüyor, ChatGPT ise bu rüzgarın en popüler yıldızı! Peki, hangi ülkeler bu teknolojiyi en çok kullanıyor dersiniz? Kimisi ödevlerini kolayca hallediyor, kimisi iş dünyasında harikalar yaratıyor.

Hadi, bu 12 ülkenin sıralamasına ve ChatGPT’ye nasıl sarıldıklarına birlikte bakalım! 👇