Yaparım/yapmam testine göre senden korkulur mu?

Korkulacak biri olduğunu düşünmek, senin hakkında yapılabilecek en büyük haksızlık olurdu. Sen, o kadar hassas ve narin bir ruha sahipsin ki, bir kelebeğin kanadını bile incitmekten çekinirsin. Adeta bir iyilik meleği gibi, etrafındaki herkese yardım etmek için adeta bir yarış içerisindesin. Seninle karşı karşıya gelen herkes, bu özelliğini hemen fark eder ve senin bu saf ve temiz kalbinden etkilenmemek elde değildir. Peki ya sana zararı dokunanlar? Onlara karşı ne yaparsın? İşte burada da senin zararsızlığın ve asaletin devreye girer. Onları hayatından çıkarırsın, belki de en fazla yapabileceğin şey bu olur. Ancak bu, senin onları cezalandırdığın anlamına gelmez. Aksine, sen onları yokluğunla terbiye edersin. Onlara, senin gibi bir insanın hayatından çıkmakla ne kadar büyük bir kayıp yaşadıklarını hissettirirsin. Korkulacak biri olduğunu düşünenler, aslında seni tam anlamıyla tanıyamamış demektir. Çünkü sen, kimseyi umursamıyorsun derken, aslında sadece kendine zarar verenleri umursamadığını ifade etmek istersin. Senin için önemli olan, etrafındaki insanların mutluluğudur ve bu uğurda her türlü çabayı göstermeye hazırsın. İşte bu yüzden, seninle tanışan herkes, senden korkmak yerine, seninle dost olmayı tercih eder.