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Yaparım/Yapmam Testine Göre Senden Korkulur mu?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Senden Korkulur mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
13.05.2024 - 13:31

Yaparım/yapmam testine göre senden korkulur mu?

Haydi teste!

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1. Söyle bakalım daha önce sevgilinin, seni aldattığı kişinin sevgilisini elinden alır mısın?

2. Sevmediğin birinin işlerini kötüler misin?

3. Senden daha ön planda olan biri hakkında dedikodu çıkarır mısın?

4. Sevgilinin eski sevgilisini her yerden engeller misin?

5. Fake hesaplardan "sevgilin seni aldatacak mı?" diye dener misin?

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6. Arkadaşının dedikodusunu, bir başka arkadaşına yapar mısın?

7. Arkadaşlarının sarhoş anlarını videoya çeker misin?

8. Sevmediğin birinin herkesle arasını bozar mısın?

9. Aşık olduğun birinin sevgilisi var, onu bir şekilde sevgilisinden ayırır mısın?

10. Son olarak sevmediğin ve hoşlanmadığın biriyle sırf eğlenmek ve zaman geçirmek için takılır mısın?

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Senden korkmak lazım!

Seninle başa çıkmak hiç de kolay olmayabilir! Hayatın tüm lezzetlerini sonuna kadar yaşamayı bilen, her anının keyfini süren biri olarak, seninle ters düşen biri hayatta pek de fazla zevk alamaz. Senin hayatının tadını kaçıran biri varsa, onunla başa çıkmakta hiç tereddüt etmezsin. Evet, sen sıradanın ötesine geçen, alışılmışın dışına çıkan birisin. Yapılmayanı yapar, düşünülmeyeni düşünürsün. Bazen belki biraz acımasız, bazen belki biraz bencil olabilirsin ama bu hep daha iyi bir hayat yaşama hedefinle ilgili. Kendi yolunda ilerlerken, kimseye hak etmediği bir muamele yapmazsın. Seninle yüzleşmek, seninle baş etmek herkesin harcı değil. Sen, hayatın tüm renklerini keşfeden, kendi kurallarını belirleyen ve hayatını dolu dolu yaşayan birisin. Kimi zaman acımasız, kimi zaman bencil olabilirsin ama bu senin hayatını daha iyi bir şekilde yaşama arzundan kaynaklanır. Unutma, sen kimseye hak etmediği bir muamele yapmazsın, herkesi olduğu gibi kabul eder ve değer verirsin.

Senden korkmaya hiç gerek yok!

Korkulacak biri olduğunu düşünmek, senin hakkında yapılabilecek en büyük haksızlık olurdu. Sen, o kadar hassas ve narin bir ruha sahipsin ki, bir kelebeğin kanadını bile incitmekten çekinirsin. Adeta bir iyilik meleği gibi, etrafındaki herkese yardım etmek için adeta bir yarış içerisindesin. Seninle karşı karşıya gelen herkes, bu özelliğini hemen fark eder ve senin bu saf ve temiz kalbinden etkilenmemek elde değildir. Peki ya sana zararı dokunanlar? Onlara karşı ne yaparsın? İşte burada da senin zararsızlığın ve asaletin devreye girer. Onları hayatından çıkarırsın, belki de en fazla yapabileceğin şey bu olur. Ancak bu, senin onları cezalandırdığın anlamına gelmez. Aksine, sen onları yokluğunla terbiye edersin. Onlara, senin gibi bir insanın hayatından çıkmakla ne kadar büyük bir kayıp yaşadıklarını hissettirirsin. Korkulacak biri olduğunu düşünenler, aslında seni tam anlamıyla tanıyamamış demektir. Çünkü sen, kimseyi umursamıyorsun derken, aslında sadece kendine zarar verenleri umursamadığını ifade etmek istersin. Senin için önemli olan, etrafındaki insanların mutluluğudur ve bu uğurda her türlü çabayı göstermeye hazırsın. İşte bu yüzden, seninle tanışan herkes, senden korkmak yerine, seninle dost olmayı tercih eder.

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