Yaparım/Yapmam Testine Göre Senden Korkulur mu?
Yaparım/Yapmam Testine Göre Senden Korkulur mu?
Yaparım/yapmam testine göre senden korkulur mu?
Haydi teste!
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1. Söyle bakalım daha önce sevgilinin, seni aldattığı kişinin sevgilisini elinden alır mısın?
2. Sevmediğin birinin işlerini kötüler misin?
3. Senden daha ön planda olan biri hakkında dedikodu çıkarır mısın?
4. Sevgilinin eski sevgilisini her yerden engeller misin?
5. Fake hesaplardan "sevgilin seni aldatacak mı?" diye dener misin?
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6. Arkadaşının dedikodusunu, bir başka arkadaşına yapar mısın?
7. Arkadaşlarının sarhoş anlarını videoya çeker misin?
8. Sevmediğin birinin herkesle arasını bozar mısın?
9. Aşık olduğun birinin sevgilisi var, onu bir şekilde sevgilisinden ayırır mısın?
10. Son olarak sevmediğin ve hoşlanmadığın biriyle sırf eğlenmek ve zaman geçirmek için takılır mısın?
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Senden korkmak lazım!
Senden korkmaya hiç gerek yok!
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