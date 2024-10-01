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Yanıklara Sebep Oluyor: Son Zamanların Trendi Olan Sarımsak Kürüne Dikkat!

Yanıklara Sebep Oluyor: Son Zamanların Trendi Olan Sarımsak Kürüne Dikkat!

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
01.10.2024 - 11:30

Sosyal medyada gün geçmiyor ki yeni bir güzellik akımı çıkmasın. Bu kez de kullanıcılar, sarımsağı tüm olarak yutmaya ve sarımsağı ezerek yüzlerine sürmeye başladı. Fakat uzmanlar, özellikle akneli ciltlere sürülen sarımsağa karşı uyarıda bulunuyor

Peki yüze sarımsak sürülür mü? Gelin, bir uzman görüşü alalım.

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Son zamanlarda sosyal medyanın yeni bir favori ürünü var: Sarımsak.

Son zamanlarda sosyal medyanın yeni bir favori ürünü var: Sarımsak.

Sarımsak, yıllardır hastalıklardan korunmak için bütün dünyada kullanılıyor. Lezzeti, kokusu ve faydalarıyla yemeklerimizin vazgeçilmezi olan sarımsak, özellikle hastalık dönemlerinde bi hayli önem kazanıyor.

Sarımsak, tarih boyunca pek çok uygarlık tarafından şifa kaynağı olarak kullanıldı.

Sarımsak, tarih boyunca pek çok uygarlık tarafından şifa kaynağı olarak kullanıldı.

Günümüzde ise saç kıran tedavisinde, tansiyon düşürmede, yara iyileştirmede, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda gerek deri üzerine uygulanarak gerek başka bitkilerle karıştırılarak kullanılıyor.

Sosyal medyada ise kullanıcılar, aknelerin üzerine, akne izlerinin üzerine direkt olarak sarımsak sürmeye başladı.

Sosyal medyada ise kullanıcılar, aknelerin üzerine, akne izlerinin üzerine direkt olarak sarımsak sürmeye başladı.

Yenilerek tüketildiğinde pek çok faydası olan sarımsağın deri üzerinde de faydalı olduğunu düşünebilirsiniz. Sivilceleri, sivilce izlerini yok etme, cilt tonunu eşitleme için oldukça cazip bir uygulama gibi görünebilir.

Fakat değil.

Sarımsak, içeriğindeki güçlü kimyasal bileşenlerle aslında cildinizi "yakabilecek" potansiyele sahip.

Sarımsak, içeriğindeki güçlü kimyasal bileşenlerle aslında cildinizi "yakabilecek" potansiyele sahip.

Cilt bakım Uzmanı Leyley Reynolds, Fabulous'a yaptığı açıklamada 'TikTok'un cilt bakım rutininize sarımsak eklemeyi içeren son trendi oldukça yanıltıcı. Sarımsak, akneyi temizleme özelliğine sahip değildir. Ayrıca cildinizin yüzey katmanlarında ciddi hasara yol açabilir. Sarımsağı cildinize sürmek kimyasal yanıklara ve ciddi cilt tahrişine yol açarak aknenin neden olduğu önceden var olan iltihabı daha da kötüleştirebilir.' uyarısında bulunuyor.

Sarımsağı olduğu gibi tüketmekte, cildimize özellikle asidik ürünler uygulamamakta fayda var!

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