Yanıklara Sebep Oluyor: Son Zamanların Trendi Olan Sarımsak Kürüne Dikkat!
Yanıklara Sebep Oluyor: Son Zamanların Trendi Olan Sarımsak Kürüne Dikkat!
Sosyal medyada gün geçmiyor ki yeni bir güzellik akımı çıkmasın. Bu kez de kullanıcılar, sarımsağı tüm olarak yutmaya ve sarımsağı ezerek yüzlerine sürmeye başladı. Fakat uzmanlar, özellikle akneli ciltlere sürülen sarımsağa karşı uyarıda bulunuyor
Peki yüze sarımsak sürülür mü? Gelin, bir uzman görüşü alalım.
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Son zamanlarda sosyal medyanın yeni bir favori ürünü var: Sarımsak.
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Sarımsak, tarih boyunca pek çok uygarlık tarafından şifa kaynağı olarak kullanıldı.
Sosyal medyada ise kullanıcılar, aknelerin üzerine, akne izlerinin üzerine direkt olarak sarımsak sürmeye başladı.
Sarımsak, içeriğindeki güçlü kimyasal bileşenlerle aslında cildinizi "yakabilecek" potansiyele sahip.
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