Yanıklara Sebep Oluyor: Son Zamanların Trendi Olan Sarımsak Kürüne Dikkat!

Cilt bakım Uzmanı Leyley Reynolds, Fabulous'a yaptığı açıklamada 'TikTok'un cilt bakım rutininize sarımsak eklemeyi içeren son trendi oldukça yanıltıcı. Sarımsak, akneyi temizleme özelliğine sahip değildir. Ayrıca cildinizin yüzey katmanlarında ciddi hasara yol açabilir. Sarımsağı cildinize sürmek kimyasal yanıklara ve ciddi cilt tahrişine yol açarak aknenin neden olduğu önceden var olan iltihabı daha da kötüleştirebilir.' uyarısında bulunuyor.

Sarımsağı olduğu gibi tüketmekte, cildimize özellikle asidik ürünler uygulamamakta fayda var!