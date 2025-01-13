Yalnız Değilsiniz: Vajinismus Hakkında Öğrenince Kendinizi Çok Daha İyi Hissedeceğiniz 8 Gerçek
Yalnız Değilsiniz: Vajinismus Hakkında Öğrenince Kendinizi Çok Daha İyi Hissedeceğiniz 8 Gerçek
Vajinismus kadınlar için oldukça zorlayıcı bir olay. Ancak bu durumu çözmek sanıldığı kadar zor değil. İşte bilinmeyenler...
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1. Vajinismus vajina girişindeki kaslar istem dışı kasıldığında meydana gelir. Otomatik bir reflekstir ve isteyerek kasılmayla gerçekleşmez.
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2. Vajinismus her yaştan kadını etkileyebiliyor. 10 kadından 2 tanesinde görülebiliyor.
3. Vajinismus, sadece cinsel ilişki sırasında meydana gelmiyor; tampon kullanımı ve jinekolojik muayene de vajinismusa sahip kadınlar için bir engel oluşabiliyor.
4. Birtakım belirtileri mevcut ancak bu belirtiler kişiden kişiye göre farklılık gösterebiliyor.
5. Araştırmalara göre çiftler arasındaki açık iletişim ve güven duygusu arttıkça vajinismus görülme oranı da bir o kadar düşüyor.
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6. Seksten önce yeterli ön sevişme olmadığında vajinismus semptomları şiddetlenir.
7. Vajinismus, cinsel olarak uyarılmanızı engellemez.
8. Kesinlikle tedavi edilebilir.
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