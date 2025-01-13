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Yalnız Değilsiniz: Vajinismus Hakkında Öğrenince Kendinizi Çok Daha İyi Hissedeceğiniz 8 Gerçek

etiket Yalnız Değilsiniz: Vajinismus Hakkında Öğrenince Kendinizi Çok Daha İyi Hissedeceğiniz 8 Gerçek

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
13.01.2025 - 23:01

Vajinismus kadınlar için oldukça zorlayıcı bir olay. Ancak bu durumu çözmek sanıldığı kadar zor değil. İşte bilinmeyenler...

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1. Vajinismus vajina girişindeki kaslar istem dışı kasıldığında meydana gelir. Otomatik bir reflekstir ve isteyerek kasılmayla gerçekleşmez.

1. Vajinismus vajina girişindeki kaslar istem dışı kasıldığında meydana gelir. Otomatik bir reflekstir ve isteyerek kasılmayla gerçekleşmez.

Vücudun kendiliğinden verdiği bir tepki olduğu için sebebi asla kadınların bilinçli halleri değildir. Bu sebeple kendinizi suçlamamalısınız. Daha önce edindiğiniz deneyimler veya yaşadıklarınız buna sebep oluyor olabilir.

2. Vajinismus her yaştan kadını etkileyebiliyor. 10 kadından 2 tanesinde görülebiliyor.

2. Vajinismus her yaştan kadını etkileyebiliyor. 10 kadından 2 tanesinde görülebiliyor.

Özellikle kapalı toplumlarda cinselliğin bir tabu haline gelmesinden dolayı vajinismus kadınlarda sık bir şekilde görülebiliyor.

3. Vajinismus, sadece cinsel ilişki sırasında meydana gelmiyor; tampon kullanımı ve jinekolojik muayene de vajinismusa sahip kadınlar için bir engel oluşabiliyor.

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Can sıkıcı bir durum kabul ediyoruz ama çözümleri mevcut.

4. Birtakım belirtileri mevcut ancak bu belirtiler kişiden kişiye göre farklılık gösterebiliyor.

  • İlişki sırasında yanma, batma veya ağrılı ilişki olarak tanımlanan disparoni bulgusu 

  • Penetrasyonun zor veya imkansız olması 

  • Cinsel ilişki girişiminde genel spazm veya nefes kesilmesi

  • Uzun süre boyunca sebebi tespit edilmemiş cinsel ağrı yaşamak

  • Tampon yerleştirilirken ağrı hissetmek 

  • Jinekolojik muayene sırasında ağrı olması

Bu belirtilerden hepsi veya bazıları sizde görülüyor olabilir.

5. Araştırmalara göre çiftler arasındaki açık iletişim ve güven duygusu arttıkça vajinismus görülme oranı da bir o kadar düşüyor.

Özellikle kadın beyni cinsellik söz konusu olduğunda çok komplike olabiliyor. Bu yüzden güven ve açık iletişim sorunları ortadan kaldırmada büyük rol oynuyor.

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6. Seksten önce yeterli ön sevişme olmadığında vajinismus semptomları şiddetlenir.

Bunun önüne geçebilmek için partnerler arasında mutlaka ön sevişme gerçekleşmelidir. Önce beyni sonra da kasları kaygıdan uzak tutmak için kayda değer bir yöntem.

7. Vajinismus, cinsel olarak uyarılmanızı engellemez.

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Penetrasyon yaşanmasa bile zevk alınabilir.

8. Kesinlikle tedavi edilebilir.

8. Kesinlikle tedavi edilebilir.

Tedavi biçimi ve süresi kişiye göre farklı olabilir ancak çoğu zaman kısa süre içinde olumlu sonuçlar alınabiliyor. Psikolojik danışma, psikoseksüel eğitim, evde parmak veya seks oyuncakları yoluyla yapılan egzersizler gibi yöntemler oldukça işe yarıyor.

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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