Yalı Çapkını'nın Son Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Markaları!
Yalı Çapkını'nın Son Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Markaları!
Yalı Çapkını’nın dün akşamki yeni sezon bölümü tam anlamıyla modanın zirvesindeydi! Seyran’ın zarif stilinden bahsetmeden olmaz tabii ama sadece o mu? Tüm oyuncuların kıyafetleri ayrı bir şıklık yarışına girmiş gibiydi. Dizide âdeta bir moda defilesi izledik. Karakterler sadece hikayeyle değil, stilleriyle de göz doldurdu.
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''Bu içerik 21.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
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Seyran’ın o spor ama zarif elbisesi tam bir stil örneğiydi, değil mi?
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Suna’nın göğüs kısmındaki dekolteleri olan elbisesi tam anlamıyla cesur ama şık bir seçim olmuş!
Bölümün en çok konuşulan elbisesi kesinlikle yeşil tonuyla göz kamaştıran modeldi!
Diyar’ın kiremit tonlarındaki tulumu, sade ama kesinlikle etkileyici bir seçimdi.
Seyran’ın mavi pijama takımı, hem rahatlığı hem de romantik detaylarıyla oldukça şıktı.
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