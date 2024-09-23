Yalı Çapkını'nın Son Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Markaları!

Elbisenin rengi tam bir doğa esintisi verirken, kesimi ve tarzı âdeta modern bir masaldan fırlamış gibiydi. Hem zarif hem de güçlü bir duruş sergileyen bu elbise, sosyal medyada en çok merak edilenlerden biri oldu!

Bölümün en stil sahibi elbisesi burada.