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Yalı Çapkını'nın Son Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Markaları!

etiket Yalı Çapkını'nın Son Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Markaları!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 14:31

Yalı Çapkını’nın dün akşamki yeni sezon bölümü tam anlamıyla modanın zirvesindeydi! Seyran’ın zarif stilinden bahsetmeden olmaz tabii ama sadece o mu? Tüm oyuncuların kıyafetleri ayrı bir şıklık yarışına girmiş gibiydi. Dizide âdeta bir moda defilesi izledik. Karakterler sadece hikayeyle değil, stilleriyle de göz doldurdu.

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''Bu içerik 21.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Seyran’ın o spor ama zarif elbisesi tam bir stil örneğiydi, değil mi?

Seyran’ın o spor ama zarif elbisesi tam bir stil örneğiydi, değil mi?

Hem rahatlığıyla göz alıyordu hem de o zarif detaylar sayesinde sofistike bir hava katıyordu, kesinlikle çok havalıydı!

İşte o merak edilen elbise burada.

Suna’nın göğüs kısmındaki dekolteleri olan elbisesi tam anlamıyla cesur ama şık bir seçim olmuş!

Suna’nın göğüs kısmındaki dekolteleri olan elbisesi tam anlamıyla cesur ama şık bir seçim olmuş!

Hem modern hem de iddialı duruşuyla cool bir hava yaratmış, gözler ondan ayrılmadı diyebiliriz.

Suna'nın iddialı tasarımı burada.

Bölümün en çok konuşulan elbisesi kesinlikle yeşil tonuyla göz kamaştıran modeldi!

Bölümün en çok konuşulan elbisesi kesinlikle yeşil tonuyla göz kamaştıran modeldi!

Elbisenin rengi tam bir doğa esintisi verirken, kesimi ve tarzı âdeta modern bir masaldan fırlamış gibiydi. Hem zarif hem de güçlü bir duruş sergileyen bu elbise, sosyal medyada en çok merak edilenlerden biri oldu!

Bölümün en stil sahibi elbisesi burada.

Diyar’ın kiremit tonlarındaki tulumu, sade ama kesinlikle etkileyici bir seçimdi.

Diyar’ın kiremit tonlarındaki tulumu, sade ama kesinlikle etkileyici bir seçimdi.

Renk seçimiyle dikkat çekerken, tulumun yalın tasarımı zarif bir şıklık sunuyordu. Hem rahat hem de sofistike duruşuyla Diyar, stilini bir adım öne çıkardı!

Diyar'ın cool tarzına ulaşmak isteyenler için tulum burada.

Seyran’ın mavi pijama takımı, hem rahatlığı hem de romantik detaylarıyla oldukça şıktı.

Seyran’ın mavi pijama takımı, hem rahatlığı hem de romantik detaylarıyla oldukça şıktı.

Kollarındaki zarif fırfır ve dantel işlemeler, pijamaya sofistike bir hava katarken sadeliği de elden bırakmamıştı. Ev giyiminde bile zarafeti yakalayan bu takım, kesinlikle hem şık hem de huzur doluydu!

Mavi pijama takımını merak edenler buraya.

Benzer modelleri incelemek için buraya!

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