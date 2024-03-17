Yakın Geçmişte Mucitlerine Büyük Paralar Kazandıran 12 Teknolojik Patent

Apple'ın iPhone patentleri, dokunmatik ekran, çoklu dokunma, hareket sensörleri ve sezgisel kullanıcı arayüzü gibi temel teknolojileri içeriyordu. Bu patentler, mobil iletişimde devrim yarattı, kullanıcı dostu arayüzü ve öncü donanım tasarımıyla öne çıktı. Ayrıca, iPhone'un başarısı, Apple'ı dünya genelinde en değerli şirketlerden biri haline getirdi.