Yakın Geçmişte Mucitlerine Büyük Paralar Kazandıran 12 Teknolojik Patent
Yakın Geçmişte Mucitlerine Büyük Paralar Kazandıran 12 Teknolojik Patent
Geçtiğimiz 20-30 yıl teknoloji konusunda çok önemli işlere imza atıldı. Birçok teknolojik geliştirme hayatımıza girdi ve vazgeçilmezi haline geldi. Hayatımızı kolaylaştıran bu teknolojiler eğitim, sağlık, eğlence sektörlerinde kullanılmak için piyasaya sürüldü.
İşte mucitlerine büyük paralar kazandıran 12 teknolojik patent:
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1. Apple - iPhone Patentleri (2007)
2. Google - PageRank Patenti (1998)
3. Tesla - Elektrikli Araç Patentleri (2003-2004)
4. Amazon - One-Click Patent (1999)
5. IBM - Watson Patentleri (2013)
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6. Microsoft - Kinect Patentleri (2010):
7. Samsung - OLED Patentleri (2003)
8. Intel - Mikroişlemci Patentleri (1971)
9. SpaceX - Yeniden Kullanılabilir Roket Patentleri (2015)
10. CRISPR-Cas9 - Gen Düzenleme Patentleri (2012)
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11. NVIDIA - GPU (Grafik İşlem Birimi) Patentleri (1999)
12. BiyoNTech/Pfizer - mRNA Aşı Teknolojisi Patentleri (2020)
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