Görüş Bildir
Haberler
Finans
Yakın Geçmişte Mucitlerine Büyük Paralar Kazandıran 12 Teknolojik Patent

etiket Yakın Geçmişte Mucitlerine Büyük Paralar Kazandıran 12 Teknolojik Patent

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 14:01

Geçtiğimiz 20-30 yıl teknoloji konusunda çok önemli işlere imza atıldı. Birçok teknolojik geliştirme hayatımıza girdi ve vazgeçilmezi haline geldi. Hayatımızı kolaylaştıran bu teknolojiler eğitim, sağlık, eğlence sektörlerinde kullanılmak için piyasaya sürüldü.

İşte mucitlerine büyük paralar kazandıran 12 teknolojik patent:

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Apple - iPhone Patentleri (2007)

Apple'ın iPhone patentleri, dokunmatik ekran, çoklu dokunma, hareket sensörleri ve sezgisel kullanıcı arayüzü gibi temel teknolojileri içeriyordu. Bu patentler, mobil iletişimde devrim yarattı, kullanıcı dostu arayüzü ve öncü donanım tasarımıyla öne çıktı. Ayrıca, iPhone'un başarısı, Apple'ı dünya genelinde en değerli şirketlerden biri haline getirdi.

2. Google - PageRank Patenti (1998)

Google'ın PageRank patenti, web sitelerini sıralamak için kullanılan önemli bir algoritmayı temsil ediyor. Bu algoritma, web aramalarında daha hassas ve etkili sonuçlar elde etmeyi mümkün kılarak Google'ın arama motoru pazarında liderliğini sağlamlaştırdı.

3. Tesla - Elektrikli Araç Patentleri (2003-2004)

Tesla'nın elektrikli araç patentleri, yüksek performanslı elektrikli motorlar, uzun menzilli bataryalar ve otonom sürüş teknolojilerini içeriyordu. Bu patentler, elektrikli araç endüstrisinde çığır açarak Tesla'nın pazar lideri olmasını sağladı.

4. Amazon - One-Click Patent (1999)

4. Amazon - One-Click Patent (1999)

Amazon'un One-Click alışveriş patenti, müşterilere tek bir tıklamayla alışveriş yapma imkanı sunarak e-ticaret dünyasında benzersiz bir kullanıcı deneyimi sağladı. Bu basit ancak etkili patent, Amazon'un müşteri sadakatini artırmasına ve satışlarını hızlandırmasına yardımcı oldu.

5. IBM - Watson Patentleri (2013)

IBM'nin Watson patentleri, derin öğrenme ve doğal dil işleme teknolojilerini içeriyordu. Bu patentler, sağlık, finans ve diğer sektörlerde çeşitli uygulamalara olanak tanıyarak yapay zeka alanında büyük bir etki yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Microsoft - Kinect Patentleri (2010):

Microsoft'un Kinect patentleri, kullanıcıların hareketlerini algılayan bir teknolojiyi içeriyordu. Bu patent, video oyunlarında interaktif ve kontrolsüz bir deneyim sunarak Xbox platformunu güçlendirdi ve eğlence sektörüne inovasyon getirdi.

7. Samsung - OLED Patentleri (2003)

Samsung'un OLED patentleri, ince, hafif ve enerji verimli ekran teknolojisini içererek mobil cihaz ve televizyon pazarında liderliğini sürdürdü. Bu patentler, Samsung'un ekran teknolojilerindeki üstünlüğünü güçlendirdi.

8. Intel - Mikroişlemci Patentleri (1971)

Intel'in mikroişlemci patentleri, kişisel bilgisayar endüstrisinin temellerini oluşturan mikroişlemci tasarımı ve üretimi konusundaki yenilikleri içeriyordu. Bu patentler, bilgisayar endüstrisinin gelişimine öncülük etti.

9. SpaceX - Yeniden Kullanılabilir Roket Patentleri (2015)

SpaceX, Elon Musk liderliğinde, roket teknolojisinin maliyetini düşürmeyi amaçlayan ve roketlerin yeniden kullanılabilirliğini sağlayan bir dizi patent aldı. Bu, uzay endüstrisinde önemli bir inovasyon ve ekonomik etki yarattı.

10. CRISPR-Cas9 - Gen Düzenleme Patentleri (2012)

CRISPR-Cas9 gen düzenleme tekniği, biyolojik organizmaların genetik materyalini düzenleme potansiyeli sunan bir inovasyondu. Bu teknoloji, tıp, tarım ve biyoteknoloji alanlarında devrim yaratan bir dizi patentle korundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. NVIDIA - GPU (Grafik İşlem Birimi) Patentleri (1999)

NVIDIA, grafik işlem birimi (GPU) teknolojisi konusunda bir dizi patent aldı. Bu patentler, bilgisayar grafikleri, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanlarında önemli bir etki yaratmıştır.

12. BiyoNTech/Pfizer - mRNA Aşı Teknolojisi Patentleri (2020)

12. BiyoNTech/Pfizer - mRNA Aşı Teknolojisi Patentleri (2020)

BiyoNTech ve Pfizer, COVID-19 aşısını geliştiren mRNA temelli aşı teknolojisi üzerinde bir dizi patent aldı. Bu, pandemiyle mücadelede önemli bir rol oynayan ve genel aşılama stratejilerini değiştiren bir inovasyon oldu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın