Yakın Arkadaşınızla Sevgili Olmadan Önce Dikkat Etmeniz Gereken 12 Nokta

İlişkinizin sınırlarını net bir şekilde belirlemek önemlidir. Hem duygusal hem de fiziksel sınırları konuşmak, karşılıklı beklentileri anlamak ve uyumlu bir şekilde ilerlemek için önemlidir. Sınırlarınızı belirleyerek, her iki tarafın da rahat hissetmesini sağlayabilir ve olası sorunları önleyebilirsiniz.