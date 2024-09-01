Yakın Arkadaşınızla Sevgili Olmadan Önce Dikkat Etmeniz Gereken 12 Nokta
Yakın Arkadaşınızla Sevgili Olmadan Önce Dikkat Etmeniz Gereken 12 Nokta
Yakın arkadaşınla sevgili olup olmamak konusunda kararsızsan, nelere dikkat etmen gerektiğini bilmiyorsan bu içerik senin için!👇
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1. Duygusal zemininizi anlayın.
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2. Açık iletişim kurun.
3. Arkadaşlığınıza saygı gösterin.
4. İkinci kez düşünün.
5. Ortak arkadaşlarınıza danışın.
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6. Duygusal ve fiziksel sınırları belirleyin.
7. Geleceğe dair beklentilerinizi tartışın.
8. Kişisel alanlarınızı koruyun.
9. İlişkinizi güçlü bir temel üzerine inşa edin.
10. Sağlıklı ilişki alışkanlıkları geliştirin.
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