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Yağmurlu Havaların Verdiği Huzurla Aynı Hissi Taşıyan 15 Şarkı

etiket Yağmurlu Havaların Verdiği Huzurla Aynı Hissi Taşıyan 15 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 23:18

Yağmur sesini dinlerken, ruhumuzu saran huzuru kelimelerle tarif etmek imkansız... Bu anlara eşlik edecek melodiler de çok özel şarkılardan  oluşuyor. Ruhumuzun derinliklerine aynı yağmur sesi gibi işleyen 15 özel şarkıyı sizin için paylaştık.

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1. Motion Sickness

2. Visions of Gideon

3. All I Want

4. Goodbyes

5. Two Ghosts

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6. Sparks

7. It Will Rain

8. Liability

9. Be My Mistake

10. j's lullaby

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11. Evergreen

12. Waste

13. Drowning

14. Harvest Moon

15. Doll

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