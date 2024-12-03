Yağmurlu Havaların Verdiği Huzurla Aynı Hissi Taşıyan 15 Şarkı

Yağmur sesini dinlerken, ruhumuzu saran huzuru kelimelerle tarif etmek imkansız... Bu anlara eşlik edecek melodiler de çok özel şarkılardan oluşuyor. Ruhumuzun derinliklerine aynı yağmur sesi gibi işleyen 15 özel şarkıyı sizin için paylaştık.