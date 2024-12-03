Yağmurlu Havaların Verdiği Huzurla Aynı Hissi Taşıyan 15 Şarkı
Yağmurlu Havaların Verdiği Huzurla Aynı Hissi Taşıyan 15 Şarkı
Yağmur sesini dinlerken, ruhumuzu saran huzuru kelimelerle tarif etmek imkansız... Bu anlara eşlik edecek melodiler de çok özel şarkılardan oluşuyor. Ruhumuzun derinliklerine aynı yağmur sesi gibi işleyen 15 özel şarkıyı sizin için paylaştık.
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1. Motion Sickness
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2. Visions of Gideon
3. All I Want
4. Goodbyes
5. Two Ghosts
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6. Sparks
7. It Will Rain
8. Liability
9. Be My Mistake
10. j's lullaby
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11. Evergreen
12. Waste
13. Drowning
14. Harvest Moon
15. Doll
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